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Adiós a Emilia Cazorla: la actriz canaria fallece a los 63 años tras una larga enfermedad

La intérprete, nacida en Las Palmas de Gran Canaria, desarrolló una extensa carrera en teatro, cine y televisión en el archipiélago

Emy Cazorla.

Emy Cazorla. / @emycazorla.com

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Briseida Viera

Las Palmas de Gran Canaria

La actriz Emilia Cazorla, nacida en Las Palmas de Gran Canaria, ha fallecido este lunes a los 63 años después de una larga enfermedad que padecía desde hace una década, según han confirmado fuentes de su entorno.

Cazorla fue una figura vinculada durante décadas al mundo de la interpretación y al teatro en Canarias. Nacida en 1962 en la capital grancanaria, se formó en Arte Dramático en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid y era licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense.

A lo largo de su trayectoria desarrolló una amplia carrera sobre los escenarios, con participación en numerosos montajes teatrales. Entre sus trabajos destacan obras como 'Días oscuros', una versión de Un tranvía llamado deseo de Tennessee Williams dirigida por Yanara Moreno; 'Óscar y Eva', estrenada en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria; y 'Compañía', de Eduardo Rovner.

También formó parte de producciones como 'Historias íntimas del paraíso', 'Farsalia' y 'La casamentera', donde interpretó a Dolly Levi, uno de sus papeles más reconocidos. Su carrera estuvo estrechamente ligada a la escena teatral canaria, donde dejó una importante huella tanto como intérprete como por su compromiso con el sector.

Además de su trabajo en teatro, Emilia Cazorla participó en diferentes proyectos audiovisuales. En cine intervino en películas como 'La isla interior', dirigida por Dunia Ayaso y Félix Sabroso; 'Rendir los machos', de David Pantaleón; y 'Desmontando a Lucía', de Alberto Utrera. En televisión apareció en series como 'El juramento de Puntabrava' y 'El Comisario'.

Más allá de su faceta artística, Cazorla estuvo vinculada a la formación de nuevos intérpretes y al impulso del sector teatral canario. Fue una de las figuras relacionadas con la creación de la Unión de Actores de Canarias y participó activamente en la defensa y promoción de la profesión artística en las islas.

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Su fallecimiento deja un vacío en el panorama cultural canario, que despide a una actriz con una extensa trayectoria y una carrera marcada por su dedicación a los escenarios, el cine y la televisión.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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