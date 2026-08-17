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El Estado fuerza la suspensión del partido amistoso del Costa Adeje Tenerife en Marruecos ante la actual situación política y social

El club decide suspender el viaje para evitar riesgos a las jugadoras y el equipo técnico que iban a desplazarse a Agadir

Jugadoras del Costa Adeje, en una imagen de archivo.

Jugadoras del Costa Adeje, en una imagen de archivo. / CD Tenerife Femenino

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Y. R.

Y. R.

Santa Cruz de Tenerife

El partido amistoso que el Costa Adeje Tenerife iba a disputar este jueves en Agadir (Marruecos), contra una selección de la región de Souss-Massa, no se llevará a cabo.

El Club Deportivo Tenerife, a instancia del Estado, ha tomado la decisión de que la sección femenina no viaje a Marruecos, teniendo en cuenta la actual situación política y social que afecta a ambos países, con especial relevancia en las ciudades de Ceuta y Melilla.

De esta manera, el club quiere evitar posibles riesgos tanto para las jugadoras como para el cuerpo técnico y el resto de personas que las iban a acompañar en dicho viaje.

A la espera de instrucciones

Desde la sección femenina del Tenerife se ha puesto esta decisión en conocimiento del Gobierno canario, artífice de que este encuentro se pudiera disputar en el marco de un acuerdo entre ambas regiones para impulsar el fútbol femenino, con el objetivo de esperar instrucciones al respecto, no solo en cuanto a medidas organizativas, sino también para ofrecer una respuesta al club.

Precisamente, es en este aviso al Ejecutivo regional en el que el CD Tenerife Femenino apunta a que la directiva del club ha recibido una llamada desde instancias estatales para solicitar la suspensión del viaje.

Noticias relacionadas y más

Otras cancelaciones

El CD Tenerife Femenino no es el primer equipo que cancela un partido en Marruecos este verano por la situación política actual. Ya el pasado 6 de agosto, el FC Barcelona anunció que no disputaría el amistoso previsto para este sábado, día 15, ante las dificultades para garantizar la seguridad durante el encuentro.

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