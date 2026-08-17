Canarias destina 260.000 euros a programas de acogida para mujeres en situación de vulnerabilidad

La pobreza, la violencia y la falta de oportunidades son el punto de partida de muchas mujeres en situación de vulnerabilidad que terminan atrapadas por la prostitución en Canarias. La consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha destinado 260.000 euros para combatir la causa en el último año.

En 2025, más de 1600 mujeres fueron atendidas por el programa 'Daniela' que ofrece la Congregación Oblatas del Santísimo Redentor de Las Palmas en Gran Canaria. En lo que va de 2026, ya casi se ha sumado la mitad de esa cifra. En Tenerife, el programa 'La Casita', impulsado por la misma congregación realizó en el mismo periodo más de 1200 intervenciones.

Este lunes, 17 de agosto, el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil González, visitó las instalaciones de las Oblatas en Gran Canaria (el proyecto Casa Daniela) para conocer de primera mano los resultados de sus programas de acogida e inserción sociolaboral destinados a mujeres en situación de prostitución o violencia sexual.

"Lamentablemente, es una situación que no deja de repetirse. Vivimos en una sociedad llena de crápulas y de sinvergüenzas sin escrúpulos que trata de aprovechar cualquier situación de vulnerabilidad para tratar de sacar algún tipo de rédito", ha expresado el viceconsejero.

El principal objetivo del programa es acompañar a las mujeres durante todo su proceso y ofrecerles alternativas reales a la situación de explotación sexual que viven. Para ello, se trabaja en coordinación con distintas redes de apoyo y entidades financiadoras que hacen posible el desarrollo de proyectos orientados a la inclusión social.

Entre las iniciativas que impulsa la congregación se encuentran programas de empleo y formación, ayudas para el acceso a una vivienda, asistencia en situaciones de emergencia y apoyo para cubrir necesidades básicas como la alimentación, con el fin de favorecer la autonomía y la reconstrucción de un nuevo proyecto de vida.

"Son procesos muy largos, bien por el daño, a veces irreversible, a nivel psicológico y a nivel cognitivo, que las perpetúa a seguir en las mismas condiciones o bien porque realmente no tienen otra alternativa", explica Yanira Santana Sosa, coordinadora del programa 'Daniela' en Las Palmas de Gran Canaria.

"Por ejemplo, con el problema que hay ahora mismo de vivienda en Canarias, muchas veces continuar en clubes o en pisos de prostitución es la única alternativa para tener un techo".

En ambas islas, existen casas de acogida donde en primer lugar se protege a las mujeres y a sus menores a cargo y luego se trata de ofrecer alternativas que les permitan una vida autónoma lejos del contexto de explotación.

La coordinadora del proyecto explica que las diferentes mafias se nutren de la situación de vulnerabilidad y exclusión de las víctimas para conseguir sus objetivos, y pone por ejemplo los terremotos de Colombia y Venezuela. Asimismo, entre las mujeres atendidas, la nacionalidad más frecuente es la colombiana, seguida de la venezolana y, en tercer lugar, la española.

Diagnóstico insular

La actividad de Oblatas no se limita a Gran Canaria y Tenerife. La congregación también actúa en Fuerteventura y en La Palma realizando un diagnóstico permite conocer la realidad en la que se encuentran las mujeres en riesgo de exclusión: las condiciones en las que viven, los lugares donde ejercen la prostitución y los contextos de explotación a los que están expuestas.

A partir de ese primer contacto, el equipo da a conocer los recursos del programa y les informa sobre el apoyo que puede ofrecerles a través de un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de las áreas social, laboral, educativa, psicológica y jurídica, además de ayudas habitacionales. Este trabajo también facilita el seguimiento de la evolución de la prostitución y, especialmente, de las distintas formas de explotación sexual.

Nuevas amenazas

Las nuevas tecnologías, se convierten a su vez en nuevas amenazas para este perfil de mujeres, que a menudo son obligadas a prostituirse a través de canales como 'Only Fans' u otras plataformas similares.

"Desde luego que las redes han venido para quedarse y son un medio para ser captadas. Al final eso también es un reto para nosotras como institución porque tenemos que reinventar las formas en las que llegamos a las mujeres y en cómo podemos también ofrecer nuestros diferentes servicios", argumenta Santana.