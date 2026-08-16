Yudania Gómez (directora de orquesta): "Hay una energía interesante cuando todos los músicos de la orquesta vibran al mismo tiempo"

La directora de orquesta, organista y compositora cubana Yudania Gómez Heredia llegará a Tenerife para ponerse al frente de la Orquesta CLEO, formación oficial del Classical Laguna Experience (CLE), en su concierto de clausura prevista para el próximo 4 de octubre. Afincada en Alemania, Gómez es también la directora de la orquesta que acompaña a Rosalía en su LUX Tour, una de las grandes experiencias de su carrera. Su llegada a la gira se produjo después de que un análisis sobre Berghain publicado en redes llamara la atención de la artista. Por confidencialidad no puede hablar de ese proyecto, pero sí de su manera de entender la música. En el CLE dirigirá un programa que conecta Cuba y Canarias y ofrecerá, además, un encuentro público en La Laguna sobre el desarrollo musical en Cuba y sus procesos de creación.

¿Qué encontrará el público en el programa que prepara para su participación en el Classical Laguna Experience?

Hemos preparado un programa que está entre Cuba y Canarias. Tiene música clásica cubana y también música de Canarias, con una mezcla entre las dos. Hemos buscado obras de compositores canarios y cubanos, con una mezcla de uniformidad y diversidad, para que el público conozca diferentes músicas clásicas. También hay que elegir obras que se puedan montar bien en el tiempo disponible y que puedan gustar al público.

Después tendrá que convertir ese repertorio en un concierto con una orquesta que todavía no conoce. ¿Cómo lo afronta?

Siempre es una sorpresa, porque todas las orquestas son diferentes. Uno nunca sabe cómo va a ser hasta el día que llega y ensaya. Además, tenemos un repertorio bastante difícil y trabajamos a contrarreloj: hay toda una semana para montarlo y después llega el concierto. Ya estoy acostumbrada a trabajar así.

¿Su formación en Alemania le ha ayudado a adaptarse a diferentes orquestas?

Sí. Sobre todo por mi formación allí y por la forma de trabajar y de ensayar. Creo que en cada país se ensaya diferente y eso responde mucho a los principios de las orquestas con las que se trabaja. Según la formación que he tenido en Alemania, he aprendido muchísimo y he desarrollado algún método de ensayo que me ayuda a ser eficiente trabajando con diferentes orquestas de todo el mundo.

Se fue de Cuba a Alemania para continuar su formación pero, ¿qué conserva de su tierra natal?

La sangre latina sigue vigente. Uno nunca pierde su forma de ser, su personalidad ni sus raíces. Mi formación en Alemania me ha aportado muchísimo, pero mis raíces siguen ahí.

¿Qué significa para usted dirigir una orquesta?

Es una experiencia muy bonita porque unes a diferentes personas. Diferentes músicos en un solo lugar que comparten misma música tocando el mismo repertorio. Hay una energía muy interesante porque todos estamos vibrando con la misma música y con el mismo tempo. Es un intercambio muy bonito entre los músicos, el compositor y la obra y yo misma.

Ha definido en otras ocasiones la dirección como una experiencia casi espiritual. ¿Tiene que ver con esa conexión?

Sí. Cuando todos están dentro de la misma música ocurre algo que va más allá de simplemente tocar las notas. Hay una comunicación muy fuerte.

Su incorporación a la gira de Rosalía se produjo de una manera poco habitual, después de que un análisis musical suyo en redes llamara la atención. ¿Qué importancia tienen hoy esas plataformas para la música clásica?

Es muy importante, no solo como directora de orquesta, sino para la música clásica en general. Las redes sociales sirven para acercar a las personas a la música clásica y para que conozcan más acerca de los compositores, de los estilos, de la armonía y del análisis. También pueden ayudar a estudiantes de música y de conservatorio a ampliar lo que ya saben.

¿Ese interés está creciendo entre las nuevas generaciones?

Creo que sí. Los proyectos para acercar la música clásica a la gente siempre han existido y se ha intentado incluir a todos, por ejemplo con conciertos gratuitos. En el Festival CLE también se busca que la gente vaya a los conciertos sin excusas. No sé si es una moda o algo que ha llegado para quedarse, pero ojalá sea así. Sí que hay más personas interesadas en la música clásica.

«La dirección de orquesta no es mover las manos, lleva años de estudio y mucho conocimiento»

Sin embargo, formarse como directora de orquesta sigue siendo un camino largo.

Es una carrera que lleva años de estudio. Hay que estudiar y tener mucho conocimiento, no solo de música, sino también de cultura general. No es algo fácil como la gente piensa, como si fuera mover las manos. Está toda la parte del ensayo, la técnica, escoger repertorio, estudiar las obras... Hay diferentes aristas dentro de la dirección de orquesta. Es una carrera que lleva mucho esfuerzo.

¿Salir de Cuba y viajar a Alemania fue determinante para impulsar su carrera?

En Cuba sí podía dedicarme a la música porque creo que quien estudia siempre encuentra algo en el plano profesional y puede haber trabajo para uno. Quizá hay que trabajar mucho, pero sabes que puedes dedicarte a ello. Mi viaje a Alemania estuvo más relacionado con mi formación y con todo lo que he aprendido allí, y esa experiencia me ha permitido ampliar mi manera de trabajar.

En el concierto del CLE compartirá además escenario con el solista Alexis Cárdenas. ¿Qué importancia tiene encontrarse físicamente con los intérpretes?

Muchísima. Al final uno se encuentra y tiene esa semana para estudiar porque trabajar en remoto puede ser más complicado. La música no es solo hablar por teléfono y cuadrar cosas: hay que encontrarse, tocarla e interpretarla. Hay que aprender cómo toca el solista y qué hay que tener en cuenta con la orquesta. Eso solo se puede entender de verdad cuando se hace música juntos.

Yudania Gómez dirige una orquesta. / ED

También tendrá un encuentro con el público en La Laguna. ¿Qué quiere trasladar en esa sesión?

Es para el público en general y para las personas interesadas. Por supuesto, también para profesionales, pero puede asistir el público general. Me interesa poder hablar de música, del desarrollo musical en Cuba y de mis procesos de creación, y seguir con esa parte de divulgación.

¿Con qué idea le gustaría que se quedara el público después del concierto?

Con la sensación de haber conocido música diferente y de haber disfrutado. Que pueda descubrir compositores cubanos y canarios y que vea que hay muchas formas de acercarse a la música clásica. Si además alguien siente curiosidad por escuchar más, entonces ya hemos conseguido algo importante.