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Dos Santos convierte cien años de historia en innovación

La empresa tabaquera canaria fabrica y comercializa cigarrillos, cigarros, cigarritos y otros productos del tabaco

Dos Santos convierte cien años de historia en innovación

Dos Santos convierte cien años de historia en innovación / Asinca

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Renata Domingo

Más de un siglo de historia respaldan a Dos Santos S.A.U. como uno de los grandes referentes industriales de Canarias. La empresa tabaquera, de capital cien por cien canario y asociada a ASINCA, se dedica a la fabricación y comercialización de cigarrillos, cigarros, cigarritos y otros productos del tabaco, combinando la experiencia acumulada generación tras generación con una constante capacidad de adaptación.

Un equilibrio entre el saber hacer centenario y la modernización de procesos e instalaciones que le permite competir con los máximos estándares de calidad en los mercados nacional e internacional.

Dos Santos.

Dos Santos. / Asinca

Su estrategia de sostenibilidad se asienta sobre tres pilares clave. En lo ambiental, la compañía ha acometido un importante proceso de modernización que ha incorporado tecnologías más eficientes, optimizado el consumo energético y reducido emisiones. Todas sus plantas de producción cuentan con instalaciones fotovoltaicas, y la empresa ha hecho historia al convertirse en la primera de la provincia de Las Palmas en obtener un certificado CAE de ahorro energético: su proyecto ha generado 1 GWh de ahorro, el 12,5 % de toda la reducción de consumo registrada por el sector industrial canario en este sistema, un hito que abre camino a la industria de la provincia.

La compañía ha acometido un importante proceso de modernización con la incorporación de tecnologías más eficientes, optimizado el consumo energético y reduciendo las emisiones

La apuesta por la economía circular añade otra dimensión innovadora: Dos Santos colabora con entidades como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el análisis de determinados residuos del tabaco, con resultados que apuntan a su alto potencial como futuro subproducto, transformando desechos en materias primas reutilizables.

En el plano social, la empresa prioriza el empleo estable y de calidad y ha reforzado su gobernanza con un Código de Conducta, un canal de denuncias que garantiza la confidencialidad, políticas de igualdad efectiva y nuevos cauces de comunicación entre dirección y plantilla. Ya en 2022 evaluó su desempeño en criterios ESG, yendo más allá del estricto cumplimiento normativo.

Dos Santos.

Dos Santos. / Asinca

Para el consumidor canario, Dos Santos representa un legado histórico que sigue fabricando en las islas y que demuestra que una empresa con más de cien años puede evolucionar sin renunciar a los valores que la definieron desde sus orígenes.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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