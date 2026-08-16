José Gilberto Moreno, director gerente de Puertos Canarios: "Queremos que los 52 puertos sean ecopuertos inteligentes"

José Gilberto Moreno García (Arucas, 1968) es el director la Asociación Salsipuedes de Arucas, pero también del Museo Elder o, desde el 1 de diciembre de 2023, director gerente del ente público Puertos Canarios, que engloba 52 puertos,16 de interés general: Arguineguín y Puerto de Las Nieves, en Gran Canaria; Garachico, Playa de San Juan y el Puerto de la Cruz, en Tenerife; La Restinga, en El Hierro; Morro Jable, Gran Tarajal y Corralejo, en Fuerteventura; Playa de Santiago y Vueltas, en La Gomera; Playa Blanca, Órzola y Puerto del Carmen, en Lanzarote; Tazacorte, en La Palma, y Caleta de Sebo, en La Graciosa. Los restantes son puertos deportivos y refugios pesqueros.

Mucha gente no conoce el ente Puertos Canarios ¿Cuál es la diferencia con Puertos del Estado y cuál su objetivo?

Fundamentalmente la confección de un formato, de un modelo diferenciado para los puertos autonómicos. Probablemente el tema de la gestión de los puertos autonómicos es el gran desconocimiento de la población canaria incluso a nivel institucional, porque hay que diferenciar los puertos de la Autoridad Portuaria que llevan una normativa estatal, que son los puertos industrializados, los que tienen tráfico nacional e internacional y están en las capitales de las islas. Esos puertos tienen un tipo de gestión que depende de la normativa del Estado. En cambio el resto de puertos que conectan nuestras islas, que tienen la tradición de refugios pesqueros, que tienen el máximo de atraques de embarcaciones recreativas y deportivas, que tienen una configuración más comercial y de dotación de servicios, son los puertos que son competencia de la comunidad autónoma. Y en ese contexto el desarrollar un modelo, que es el modelo de ecopuertos sostenibles, de ecopuertos inteligentes, es probablemente lo que más hemos incorporado y ayuda a dos cosas, a decir que tenemos un modelo de puertos propios de Canarias, que tienen una bandera específica con unas condiciones específicas, y por otro lado nos ayuda a diferenciar las infraestructuras que competen a una gestión propia de la comunidad autónoma de esas ciudades portuarias que se establecen en los puertos de las capitales de islas.

¿Cuáles pertenecen a Puertos Canarios? ¿Qué requisitos deben cumplir?

Hay tres grandes grupos. Por un lado están los refugios pesqueros, aquellos que solo tienen la condición de elemento tradicional del sector de la pesca. En Gran Canaria podemos tener Sardina del Norte, Castillo del Romeral, el Puerto de La Aldea o San Cristóbal. Son contextos diferenciados pero exclusivos del sector de pesca. Ahí hemos avanzado muchísimo porque hemos conveniado que la cesión de esas infraestructuras pase a la Dirección General de Pesca, que es el interlocutor válido y directo con el sector pesquero. En ese sentido la gestión va a profesionalizar lo que ya las cofradías hacen en su propio entorno. El otro gran grupo son las marinas deportivas, también de condición exclusiva. Son puertos deportivos que solo tienen la condición de generar un sector comercial de embarcaciones recreativas y deportivas, y que concesionamos también a gestores privados por ser especialistas en el sector. Puerto de Mogán, Puerto Rico, Pasito Blanco son ejemplos claros del sur de Gran Canaria y la gran mayoría de los puertos de Tenerife tienen también esta condición de marinas deportivas. Y después tenemos los puertos de interés general, aquellos que reúnen condiciones mixtas, por decirlo de alguna manera. Unos tienen incluso líneas regulares de concesionarios como Fred Olsen o Balearia, que son los que operan ahora mismo en nuestros puertos, o Líneas Romero y el resto que unen Órzola con La Graciosa. Y en ese contexto también está el sector de la pesca y también están los atraques deportivos y comerciales. Y también además están las líneas de tierra donde ponemos dotación de servicios, restaurantes, tiendas, cafeterías, para crear lo que es un ecosistema portuario limpio. Por eso hay tres grupos diferenciados en lo que son los puertos autonómicos.

Desde su llegada está intentando una transformación de Puertos Canarios. ¿Por dónde pasa?

Por que sean plazas públicas abiertas, plazas marítimas que sean un modelo de refugios climáticos y donde la bandera azul que indica que son puertos y espacios sostenibles indique una realidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, donde hay un puerto autonómico suele haber una playa al lado y generalmente son las playas con las aguas más limpias, las aguas más controladas que existen. Nosotros vamos a Agaete o San Cristóbal, a las playas del sur y en ningún momento hay índices de contaminación. ¿Por qué? Porque están regulados, vigilados, controlados y medidos. El modelo de ecopuertos supone contar con medidores de calidad del agua, del aire, del ruido, acciones medioambientales, control de la gestión de los residuos,inspección de todas las embarcaciones y de toda la actividad que allí se realiza. Estamos hablando de unos puertos totalmente diferenciados. Que es el modelo que queremos en Canarias, con unos puertos con plazas públicas marítimas que van a ser el ejemplo, ya no para mirar al exterior, sino también para mirar al interior. Una plaza que esté regulada, que esté condicionada y que esté cuidada, porque lo que cuidamos es por haberlo conocido y por haberlo protegido y por haberlo querido. Y esa es la condición que nosotros queremos transmitir a todas las canarias y canarias.

José Gilberto Moreno. / ACFI PRESS

Hasta ahora nunca Puertos Canarios había tenido bandera azules...

Y ahora seis puertos canarios de interés general, es decir, la mitad de los que tenemos y los que presentamos en esta primera tanda. Ha sido un hito en toda España porque son los primeros puertos de interés general con gestión pública que han conseguido la bandera azul. Eso significa que esta meticulosidad de los indicadores de calidad y de las acciones medioambientales que estamos llevando a cabo se han medido, se han evaluado y hemos cumplido. Y ahora en una segunda fase vamos a completar para que todos los puertos de interés general de la comunidad canaria tengan esa bandera azul.

¿Por dónde pasa el proyecto de Ecopuertos Inteligentes?

Eco significa energías limpias. Toda la gestión del suministro eléctrico va a provenir de energías limpias, de placas solares, de molinos eólicos, de no haber combustibles fósiles en ningún sentido. Incluso en los puertos canarios están las primeras gasolineras de hidrógeno que existen en nuestra comunidad, eso ya es un ejemplo muy visual. Segundo, toda la gestión de residuos lleva una canalización para que no los haya ni se vean fuera de los propios recipientes homologados. Y estamos hablando de lugares donde hay 300 y 400 embarcaciones. En tercer lugar, eco significa educación medioambiental, tanto para usuarios como para los viandantes que están en nuestro puerto y para los servicios que allí se ofrecen. Todo ello, unido a los medidores de calidad, fundamentalmente de la calidad del agua, de la calidad del aire y de la calidad del ruido, con estación meteorológica en cada uno de los puertos, va a indicar que estamos hablando de un puerto limpio, de un auténtico refugio climático, que es lo que queremos exportar al mundo. Y por otro lado está la parte nteligente. Todo se mide, se digitaliza y se controla. Sabemos en todo momento la situación del puerto, cuántas embarcaciones hay, cuánto personal, qué es lo que tenemos que mejorar en función de la afluencia o de la frecuencia. Estamos hablando de un modelo muy complejo pero muy controlable, los ecopuertos inteligentes.

¿Quiere llevar ese proyecto a los 52 puertos canarios?

Esa es la ruta. Estamos ahora mismo prorrogando las concesiones de las marinas deportivas y poniendo estas condiciones. Cuando conveniamos la cesión a la Dirección General de Pesca, estamos poniendo estos condicionantes con un paralelismo con la profesionalización de las cofradías de pescadores que finalmente son los que gestionarán esa infraestructura. Con nuestros puertos de interés general, esa es la línea. Queremos que toda la infraestructura de la comunidad canaria se convierta en ecopuertos inteligentes.

¿Hacia dónde se deben dirigir las inversiones prioritarias?

El año pasado invertimos 30 millones de euros porque esto camina con las obras: poner áreas de sombra, todas con paneles fotovoltaicos; gestionar los residuos..., esos elementos invisibles que no se ven en las infraestructuras para que no haya un residuo, una mínima gota de cualquier contaminante que se pueda producir en nuestro territorio portuario, etc. La inversión camina precisamente hacia ese formato y a ese modelo. Hemos duplicado el número de oficiales de puertos, de policías portuarios independientemente de la actividad que exista, para que haya un cumplimiento de estas condiciones. Y todo esto además con la comunicación con los municipios, con los ayuntamientos, donde tenemos situados nuestros puertos porque son socios responsables también de que en su propio territorio compartan este modelo porque muchas veces se utilizan también las infraestructuras para muchos eventos, no algunos que cumplan un condicionante y hay a veces contaminación de algún tipo y a partir de ahora tenemos esa comunicación para que no se produzca por lo menos en los espacios que queremos llamar espacios protegidos.

Moreno posa para la entrevista. / ACFI PRESS

¿Hay puertos más necesitados que otros?

Hay puertos que tienen el tráfico regular, todos están en la población oriental, tenemos el puerto de Agaete que es el que sufre en positivo, la máxima conectividad entre Gran Canaria y Tenerife se produce a través de Agaete, son 1.300.000 pasajeros sin contarte los miles de vehículos y los camiones de mercancía que van de una isla a la otra, pero es que Fuerteventura es la que conecta directamente con Lanzarote, no hay otra línea de viajeros que una esas dos islas o para ir a La Graciosa no te queda más que pasar por nuestros dos puertos, Morro Jable, Corralejo, Playa Blanca, Órzola, Caleta de Sebo y Agaete son los puertos principales, son los de mayor actividad y es donde estamos haciendo más incidencia. Los que han conseguido ya la bandera azul, estamos hablando de un puerto de Agaete, es un puerto con una máxima actividad, está teniendo un control exquisito y estamos ya próximos a decir este es el modelo que tenemos cerrado, igual que Caleta de Sebo, igual que Playa Blanca que es ahora mismo el que reúne todas las condiciones con incluso la incorporación de cruceros de corta eslora para cumplir con estos condicionantes, entonces ya tenemos modelos que se pueden reflejar y ver lo que es un ecopuerto inteligente.

Hablando de Caleta de Sebo, ¿el crecimiento de este puerto no podría ser perjudicial para La Graciosa?

Tienes absolutamente toda la razón y justo lo que hemos hecho es que no crezca, cuando anunciamos la obra que vamos a hacer en Caleta de Sebo es una obra de reducción, no es una obra de ampliación y esto hay que muchas veces decir oye que van a ampliar el puerto, pues no, justamente ahora estamos en la primera fase que es la pavimentación de la plaza para ordenar los canales de flujo a La Graciosa. La Graciosa no puede crecer más, estamos probablemente y lo digo entre comillas destruyendo un tesoro y ese tesoro se ha permitido hasta ahora. Lo que vamos a hacer con el puerto es canalizar los flujos de mercancía, de pasajeros y de vehículos que no han tenido un control adecuado y nosotros desde el puerto sí podemos hacerlo. Las obras que se van a hacer van dirigidas a un control de ese flujo y con Cabildo de Lanzarote y con el propio ayuntamiento estamos intentando que a partir de estas obras el control sea exquisito. No puede haber un número de vehículos masivos en la isla de La Graciosa, no puede haber un condicionante de masificación turística o de visitas al día en la manera en que se están produciendo y todo eso lo tenemos que controlar.

¿Se plantean que el turismo de cruceros llegue a alguno de sus puertos?

No tenemos ahora mismo turismo de crucero, lo que hemos hecho es planificar nuestras infraestructuras y decir también alto y claro no queremos los grandes cruceros de turismo, esa no es nuestra competencia. Para eso además porque tiene que ir asociado a servicios técnicos adecuados, al repostaje de combustible, a la dotación de contenedores de mercancía, a tener prácticos remolcadores, amarradores y ese tipo de servicios industrializaría nuestros puertos autonómicos y dejaría la palabra eco un poco en entredicho. Nosotros no vamos a apostar por los grandes cruceros, por eso apostamos por cruceros de media eslora, de corta eslora, son un turismo de mayor calidad, más amable, y lo digo en el sentido de que no que los otros sean amables, sino más controlable desde el punto de vista de no alterar el dispositivo normal que tenemos de nuestro formato. El contexto municipio-puerto está cuidado en los ecopuertos inteligentes, por eso hablaba antes de las plazas públicas, una plaza no le puedes meter mil turistas, como mismo ya no lo soportan nuestras islas. Y en ese sentido, cuando ya hablaba de ejemplo a seguir, queremos hablar de un ejemplo con 52 infraestructuras portuarias, quizás este es el modelo que tengamos que seguir, no solo en este tipo de infraestructuras, sino en las islas en general.

El director generete de Puerto Canarios. / ACFI PRESS

Como director gerente de Puertos Canarios ha vivido un hito histórico, la visita de Su Santidad León XIV al Muelle de Arguineguín. ¿Qué ha supuesto para ustedes?

Bueno, fue un ejemplo de saber también cómo diferentes administraciones trabajábamos en una infraestructura portuaria, cuando la Diócesis pone en nuestras manos incluso el propio evento, primero fue un honor, y segundo fue darle la importancia a también saber cómo la convivencia de un puerto es posible en cualquier contexto. Ese puerto que vivió el episodio de la vergüenza, así entrecomillado con el tema de la inmigración, el atasco humano que no puede ser permisible, propició que además la alteración no fuera sufrible por pescadores, por usuarios, por el resto de la actividad. Hubo más una alteración estética que la propia de la actividad, como mismo ocurre en La Restinga. En ese sentido, ese tipo de convivencia, el mantener la infraestructura, el saber que tenemos también que ser receptivos en un contexto que las Islas Canarias ya han sido hospitalarias, pero también que debe ser regulado, que debe ser normativo, que necesitamos la colaboración de otras administraciones. Al final, cuando viene una figura mundial a dar un mensaje desde un puerto como el nuestro, no solo es un escaparate para el puerto de Arguineguín y para ese muelle en particular, hoy llamado Muelle de la Esperanza, sino también para toda Canaria. Hay que hacer las cosas bien, hay que regularlas y hay que ordenarlas. Me parecieron muy potentes los mensajes que León XIV hizo en Arguineguín, pero también una ventana al mundo, que un país del primer mundo y un territorio del primer mundo como es Canarias diera un mensaje a las otras existencias que ocurren en nuestro planeta.

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Para puertos como Arguineguín o La Restinga, ¿qué ha supuesto todo el fenómeno migratorio?

Mira, hay una situación que yo creo que la opinión pública desconoce. Es decir, el tener un dispositivo de Salvamento Marítimo de Cruz Roja no es para la inmigración, es para el submarinista, es para el pescador, es para el que se le rompe su barca, es para cualquier incidencia que ocurra en el mar. Decir que se secuestra una parte del muelle o que hay secuestro de atraques porque solo se están dedicando a la inmigración es algo injusto. La actividad no ha dejado de percibirse. Por eso antes hablaba de una cosa es la situación estética y otra cosa es la situación real. Al final es un punto de llegada a Europa y entran otros dispositivos para que la actividad portuaria siga siendo normal. En ese sentido, esa ocupación de espacio que pudiera incrementarse, porque el fenómeno de la inmigración es un fenómeno ya global, no ha indicado y hemos hecho todo lo oportuno para que no haya ningún freno en el resto de actividades que se producen en estos puertos.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas