Guachinches Modernos de Tenerife: «Nos gusta comer, pero nos gusta más contar las historias de cada sitio»

Jonay Hernández y Joana Pérez están detrás de Guachinches Modernos de Tenerifey llevan ocho años convirtiendo sus escapadas gastronómicas en contenido para las redes sociales. Lo que comenzó como un grupo de Facebook para recomendar dónde comer se ha transformado en una comunidad de más de 123.000 usuarios que compaginan con su empresa de gestión de redes. «Nos gusta comer, es nuestra pasión», reconoce la pareja que ahora, además de recorrer las Islas en busca de historias, sabores y negocios familiares, ha dado el salto a la creación de su propio mojo de aguacate.

¿Llegó antes la pasión por la comida o por las redes sociales?

Esto empezó hace ya ocho años, con un grupo de Facebook. Veíamos que la gente preguntaba constantemente dónde comer y muchas veces nadie respondía. Entonces se nos ocurrió crear un grupo de recomendaciones en el que toda la comunidad pudiera aportar.

¿Y ustedes también iban probando todos esos restaurantes?

No. Al principio nuestra función era moderar y dinamizar el grupo. Luego fuimos evolucionando con las redes sociales y, después de la pandemia, empezamos con los vídeos, que al principio eran musicales y nosotros ni salíamos. Poco a poco empezamos a mostrar nuestras caras y fuimos aprendiendo cómo funcionaban las redes y los formatos.

¿Viven actualmente de Guachinches Modernos de Tenerife?

No, aunque sería maravilloso. Tenemos una pequeña empresa de gestión de redes sociales para distintos negocios. Guachinches Modernos es otra historia. Alrededor del 95% de nuestros vídeos son altruistas y la cuenta la pagamos nosotros.

¿Qué significa para ustedes comer? Parece que es más que una excusa para grabar.

Nos gusta mucho comer. Es nuestra pasión. Pero también nos gusta conocer las historias que hay detrás de los lugares que visitamos. Cómo hacen las cosas, quién está detrás del negocio, si es un establecimiento familiar, si lleva dos o tres generaciones… Nos encanta descubrir las diferentes formas que tenemos en Canarias de hacer las cosas. Por ejemplo, una carne de cabra puede prepararse de dos maneras completamente diferentes en dos islas. Nos interesa descubrir esas cosas y conseguir que la gente también las conozca.

Después de ocho años, ¿todavía encuentran lugares y cosas nuevas que contar?

Constantemente. Unos negocios cierran, otros abren, algunos cambian de gerencia o de concepto. Mientras nos guste comer, siempre habrá algo que contar. Lo que sí nos preocupa es que el guachinche tradicional está desapareciendo. Cuando empezamos calculábamos que podía haber unos 25 guachinches auténticos. Ahora creemos que quedan unos 15.

Jonay y Joana, de Guachinches Modernos de Tenerife. / ED

El nombre de la cuenta habla de Tenerife, pero ustedes ya recorren otros lugares y tienen seguidores de fuera de las Islas. ¿Se les ha quedado pequeño el nombre?

Nos lo dicen mucho, pero Guachinches Modernos de Tenerife es nuestro origen y no hemos querido perderlo. Además, tenemos seguidores de muchos países. Nos sorprende la cantidad de gente de Latinoamérica que nos sigue porque tiene familia aquí o porque alguna vez estuvo en Canarias y aunque no vengan a las Islas dicen que les encanta vernos.

Eso convierte sus vídeos en un escaparate del turismo gastronómico canario.

Sí. Creemos que la gastronomía es una de las mejores maneras de conocer un lugar. Cuando alguien viaja, no solo quiere ver paisajes; también quiere comer, conocer los productos y saber cómo vive la gente.

Con tantos seguidores, ¿sienten ahora más presión a la hora de publicar?

Sí, ahora somos más profesionales. Antes improvisábamos pero ahora sentimos la responsabilidad de hacer las cosas bien. La gente nos pregunta si un sitio tiene opciones sin gluten, si es accesible o si tiene baño adaptado para personas con movilidad reducida. Así que intentamos fijarnos también en eso.

¿Qué tiene que tener un sitio para que ustedes decidan recomendarlo?

Que nuestra experiencia sea positiva. Aunque sabemos que lo que para nosotros funciona no tiene que gustar a todos. Nos fijamos en la comida, el servicio o el lugar pero hay sitios en los que la comida no nos ha parecido espectacular, pero el servicio, la atención o el ambiente hacen la experiencia buenísima.

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Además de recomendar restaurantes, ahora tienen su propio producto. ¿Cómo aparece la idea del mojo?

Hace unos dos años hicimos una colaboración con Varguita Cheescake con una tarta de chorizo de perro y se hizo viral. Y hace poco fuimos a visitar la fábrica de mojos Guachinerfe y se nos ocurrió un mojo de aguacate. Ya se puede comprar en supermercados de Canarias. Incluso nos han mandado fotografías desde los Pirineos y Holanda.