Camerata Lacunensis conquista dos oros en los World Choir Games de Helsingborg

Dos medallas de oro confirman que el camino es el correcto. Camerata Lacunensis cierra su primera participación en los World Choir Games, celebrados en la ciudad sueca de Helsingborg, con un doble triunfo en las dos categorías en las que ha competido durante esta semana: Folclore y música indígena a capela y Música contemporánea. El coro adscrito a la Universidad de La Laguna (ULL) se ha medido durante estos días con algunas de las formaciones de mayor prestigio del panorama internacional en una competición que reúne a más de 160 coros procedentes de 40 países y en la que participan alrededor de 8.500 cantantes.

"Hay muchos coros buenos, pero nosotros fuimos, hicimos nuestro trabajo y ahí están los resultados", resume el director de Camerata Lacunensis, José Herrera, todavía desde Helsingborg y con la satisfacción de haber visto recompensado el trabajo realizado durante estos meses previos a la competición. Para el responsable de la formación lagunera, el resultado supone mucho más que dos medallas: "Es un espaldarazo para todos, una sensación de trabajo bien hecho y de que estamos en la línea correcta".

Los mayores juegos

Los World Choir Games son considerados la mayor competición internacional de música coral puesto que reúnen cada dos años a coros no profesionales de distintos países y estilos y combinan la dimensión estrictamente competitiva con conciertos, talleres, actividades formativas y encuentros entre agrupaciones. Esta última edición arrancó el jueves 6 de agosto y se prolongó hasta este domingo día 16.

Camerata Lacunensis acudió a la competición en la categoría Champions, reservada a agrupaciones con experiencia competitiva internacional y credenciales artísticas suficientes para enfrentarse a conjuntos de alto nivel. La propia selección ya constituía, por tanto, un reconocimiento a la trayectoria del coro. Por eso, llegar hasta Suecia ya suponía un logro para la formación tinerfeña. "Nuestra suerte e ilusión fue que nos eligieran porque tan solo poder estar aquí ya es un triunfo mayúsculo", afirma el director. Camerata Lacunensis fue, además, una de las dos únicas representaciones españolas presentes en la competición, junto a la vasca Landarbaso Abesbatza, que afrontaba su tercera participación en los Juegos Corales y que Herrera sitúa entre los conjuntos españoles con mayor reconocimiento internacional.

Las dos categorías

La formación lagunera decidió concentrar su participación en dos categorías. La primera fue Música contemporánea a capela, una modalidad en la que los coristas deben defender el repertorio únicamente con sus voces, sin acompañamiento instrumental. El programa incluía cuatro obras y una de ellas debía ser un estreno mundial concebido específicamente para los Juegos. Así, la obra de nueva creación consistió en un Ave María compuesto por el propio Herrera.

La presidenta de Camerata Lacunensis, Celia Martín, y el director, José Herrera, con sus medallas. / ED

La segunda apuesta fue la categoría de Folclore y música indígena a capela, para la que Camerata Lacunensis optó por un repertorio cubano. La elección tampoco fue casual, puesto que la música latinoamericana y, especialmente, la cubana, forman parte de las líneas de trabajo que el coro ha cultivado durante años. En esta modalidad, además, las agrupaciones deben mantener una unidad estilística y no pueden mezclar diferentes tradiciones folclóricas dentro del mismo programa.

La experiencia

El calendario de competición concentró la parte más exigente de la estancia en apenas dos jornadas. La expedición llegó a Suecia el miércoles 12 de agosto y un día más tarde afrontó ya la competición de folclore. El viernes fue el turno de la música contemporánea, y el sábado, ya fuera de concurso, participó en uno de los denominados friendship concerts, actuaciones de exhibición que forman parte de la filosofía de los World Choir Games y que permiten a los coros compartir repertorio en un ambiente menos competitivo. La formación tinerfeña actuó en la estación de tren de Helsingborg junto a un coro sueco y otro chino.

Precisamente esa posibilidad de escuchar a otros conjuntos es, para Herrera, uno de los grandes valores de la experiencia. "Creo que eso es lo más importante para cualquier coro: tener la posibilidad de salir de Canarias y poder escuchar coros de una tremenda calidad", explica y añade: "Nos amplía la mente y nos hace escuchar y ver qué están haciendo otros coros por el mundo". Herrera considera que esa comparación es una herramienta fundamental para conocer la posición de una agrupación dentro del panorama internacional. La convivencia con otras formaciones se convierte así en una suerte de clase magistral permanente.

Un trabajo continuo

Pero las dos medallas han servido también para obtener una respuesta externa al trabajo que Camerata realiza durante todo el año en Tenerife. "La satisfacción es saber que vamos por el camino correcto y que, trabajando, ensayando y haciendo las cosas bien, podemos conseguir muchas cosas", afirma el director. Llegar hasta ahí no ha sido sencillo. Camerata Lacunensis está integrada actualmente por 22 personas y es un coro mixto de cámara adscrito a la ULL. La formación nació en 1993 y Herrera forma parte de ella desde 1997, primero como cantante y, desde el año 2000, como director.

Cada miembro tiene su propio trabajo por lo que las preparaciones para los diferentes conciertos y competiciones se desarrollan habitualmente en dos sesiones semanales de dos horas, aunque en los últimos meses el repertorio para Suecia se ha combinado con otros compromisos. Hace apenas unas semanas, actuaron en la Casa de Colón de Gran Canaria y antes había viajado a Lanzarote. Ahora, tras dos semanas de descanso, retomarán los ensayos a comienzos de septiembre porque ya tienen varios conciertos programados, entre ellos uno en La Gomera.