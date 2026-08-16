Un apagón deja sin luz durante toda la mañana del domingo a La Graciosa

Una avería en el suministro eléctrico ha dejado sin luz este domingo,16 de agosto, a la isla de La Graciosa durante diez horas, entre las 5.30 y las 15.36 horas.

Según los datos difundidos por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa de fuentes de la compañía eléctrica Endesa, "a las 11:35 horas se iniciaron los trabajos de reparación" y se estimaba estar "en condiciones de reponer el suministro sobre las 14:30 horas".

Sin embargo, luego se indicó que "ha habido algún contratiempo" y la solución al problema se podría retrasar unas horas, detalla el consorcio, como así ocurrió.

Una avería eléctrica obliga a cerrar los negocios en La Graciosa / La Provincia

Avería en una línea aérea de media tensión en La Graciosa

La avería en La Graciosa quedó reparada a las 15.36 horas de hoy, señalan desde Endesa. La compañía eléctrica ha explicado que el problema se localizó en una línea aérea de media tensión instalada en una zona de difícil acceso en la octava isla canaria, que "se disparó a las 5.30 horas de este domingo debido a un fallo en uno de sus elementos".

El cero energético no solo dejó "sin luz a la totalidad de La Graciosa", sino también a clientes de Endesa en Lanzarote, en total 6.106 abonados en ambas islas. A medida que el daño se fue acotando, a la media hora de producirse ya se había recuperado la mayoría de la electricidad, por lo que en ese momento quedaban 603 usuarios sin suministro, casi todos en La Graciosa, afirma Endesa.

Traslado del material y operarios a La Graciosa

La vuelta a la normalidad en el servicio se demoró debido a cuestiones logísticas, ya que hubo que trasladar el material junto a los operarios encargados de la reparación en en barco desde Lanzarote hasta La Graciosa, detalla Endesa.

Además, "hubo que coger otro barco para desplazarse hasta el lugar de la avería, ya que estaba en un lugar recóndito y no se pudo solucionar mediante telecontrol. Por eso se ha tardado tanto".

Una avería eléctrica obliga a cerrar los negocios en La Graciosa / La Provincia

Cierre de negocios

La octava isla canaria se encuentra en plena temporada alta con apartamentos al completo de ocupación. Los negocios de restauración y supermercados, entre otros, se han visto obligados a cerrar por la incidencia, que se suma a los cortes de agua. Endesa ha aclarado que la restricción en el suministro de agua en La Graciosa no tiene que ver con el fallo eléctrico.

Durante la temporada estival La Graciosa triplica su población, que es de unos 700 residentes el resto del año, lo que da una idea de la cantidad de personas afectadas por la falta de luz y agua.

Negocios de hostelería cerrados

Vecinos de Caleta del Sebo, aseguran que están sin luz "desde las cinco horas de la madrugada de este domingo" y que "toda la hostelería está cerrada". Definen la situación como "un caos en toda regla". Incluso, la panadería de Caleta del Sebo "no ha podido elaborar pan este domingo".

Una avería eléctrica obliga a cerrar los negocios en La Graciosa / La Provincia

Un residente explica que operarios de Endesa "llegaron a las 10:30 horas a La Graciosa e intentaron arrancar el generador eléctrico y no pudieron". Al mediodía se encontraban "en una torre eléctrica en el Risco de Famara intentando solventar la incidencia", añade el residente.

A lo anterior se suma la restricción en el suministro de agua potable, que ha dejado sin caudal de abasto a la isla. "La gente está cogiendo agua de la marea para echarle a los baños", describe un graciosero.

"Sin agua, sin luz y sin comida" en La Graciosa

El vecino y empresario de La Graciosa, Miguel Páez, detalla que la interrupción de luz se habría producido después de varios cortes registrados durante la noche y está afectando a la actividad cotidiana de residentes, establecimientos y visitantes.

La incidencia, subraya, se produce además en uno de los periodos de mayor afluencia turística del año, Panaderías, supermercados, bares y restaurantes encuentran dificultades para desarrollar su actividad habitual, una situación que afecta tanto a quienes viven en La Graciosa durante todo el año como a las personas que se encuentran allí de vacaciones o que se desplazan desde Lanzarote para pasar el día.

Publicación de Facebook sobre el apagón y corte de agua en La Graciosa.

Sin información oficial

A la interrupción del suministro eléctrico se suma, según la denuncia vecinal, la ausencia de agua durante este domingo. La coincidencia de ambas incidencias incrementa las dificultades para mantener los servicios básicos y la actividad comercial de la isla.

Miguel Páez señala que, transcurridas unas ocho horas desde el inicio de la situación, no se había hecho pública información oficial sobre las causas del problema ni sobre el momento previsto para recuperar los suministros.

Reclaman sistemas alternativos para situaciones de emergencia

La situación vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de contar con sistemas de respaldo para los servicios esenciales de La Graciosa. El planteamiento expresado por Páez apunta a disponer de alternativas tanto para el suministro eléctrico como para el agua, de manera que una avería pueda ser afrontada sin paralizar durante horas la actividad de la isla.

Un precedente con el agua en agosto

El episodio recuerda además a otro problema registrado años atrás, en el verano de 2022. Páez menciona como antecedente la rotura de la tubería de agua submarina (en El Río) que lleva el abastecimiento desde Lanzarote hasta La Graciosa, que tuvo lugar también en agosto. Canal Gestión Lanzarote, en ese momento empresa concesionaria de la producción y distribución de agua en ambas islas, llevó un camión cuba hasta la octava isla para suministrar a residentes y visitantes mientras se arreglaba la canalización.

La nueva incidencia vuelve a plantear así el debate sobre la capacidad de las infraestructuras para responder a los momentos de máxima demanda. La combinación de una elevada presencia de visitantes y la necesidad de garantizar servicios básicos durante todo el año supone un reto específico para un territorio de las características de La Graciosa.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas