La ULL se mantiene entre las 1.000 mejores universidades del mundo y la ULPGC desaparece del ranking de Shanghái

La Universidad de La Laguna (ULL) ha revalidado por segundo año consecutivo su posición entre las 1000 mejores universidades del mundo. La universidad tinerfeña ha quedado en el puesto 601-700 del prestigioso ranking global de Shanghái y entre las mejores 20 de España. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), sin embargo, ha vuelto a caer y desaparece de nuevo de este listado internacional que evalúa el prestigio investigador de las universidades de todo el mundo.

La clasificación académica de universidades del mundo (ARWU), conocida como ranking de Shanghái por el nombre de la consultora que lo realiza, analiza cada año 2.500 instituciones de todo el mundo y selecciona las mil primeras. Publicada este sábado en todo el mundo, la edición de 2026 está encabezada por Harvard, como cada año. De hecho, Estados Unidos continúa dominando las primeras posiciones.

Sin embargo, las asiáticas amplían su presencia entre las cien mejores del mundo. China es el país con más universidades en el listado de las mil mejores: 234. La segunda posición es para Estados Unidos (187 campus entre los mil mejores), seguido de Reino Unido (57), Alemania (51) e Italia (42). España, por su parte cuenta con 30 centros –de los 96 campus existentes entre públicos y privados–. En España el listado lo encabezan la Universidad de Barcelona (UB), la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Este año la ULPGC no es la única que ha quedado fuera de la clasificación. Lo mismo le ha sucedido a la Universidad Carlos III de Madrid, en la que la princesa Leonor comenzará sus estudios el próximo curso, así como varias andaluzas (Cádiz, Córdoba y Jaén), las de Cantabria y Baleares. Por contra, la Universidad Juan Carlos I, de Madrid, y la de Valladolid consiguen este año entrar entre las mil mejores del mundo.

Resultados agridulces para Canarias

Los resultados de esta nueva edición son agridulces para las universidades canarias. La ULPGC, pierde su puesto después de haber conseguido regresar el ranking tras desaparecer durante dos años consecutivos. Cabe recordar que la Universidad de Las Palmas solo ha estado presente en este prestigioso listado durante cinco años de los últimos diez. En concreto, solo logró colarse en el ranking entre los años 2019 y 2022 y en 2025.

La Universidad de La Laguna, por su parte, revalida la posición que más tiempo ha ostentado en la última década. En concreto, desde que consiguiera entrar en el ranking en 2017, se ha posicionado durante cinco años entre las 701 y 800 mejores universidades del mundo; tres años entre las 601 y 700, y un año (el 2024) entre las 501 y 600 mejores universidades del mundo. Este ascenso repentino ocurrió, según la propia universidad, por la productividad científica de uno de sus investigadores.

En este tiempo, la ULL ha destacado en dos temáticas: física y ciencias de la tierra. Ambas están muy vinculadas a la actividad del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que comparte resultados y producción científica con la ULL.

Por qué ninguna española está en el 'top 100'

Ningún campus español se sitúa en el 'top 100' mundial, algo que se explica, entre otros motivos, porque las universidades que sí lo están poseen varias características fuera del alance de las españolas, que sufren una infrafinanciación crónica.

En el libro La privatización de la universidad, el catedrático Carles Ramió explica que la mayoría de universidades del top mundial son privadas con "una capacidad financiera que multiplica por 20 a las españolas". Además, las públicas del top mundial reciben una "extraordinaria" financiación pública adicional y suelen presentar un modelo híbrido de gestión público-privada que les permite flexibilidad para ser más competitivas.

Harvard y el MIT

La Universidad de Harvard se mantiene como número uno mundial, seguida de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Cambridge ocupa la cuarta posición y la Universidad de California en Berkeley completa el top 5 mundial. Princeton sube hasta la sexta plaza, por delante de Oxford, que queda séptima. La Universidad de Columbia ocupa el octavo puesto, la de Chicago, el noveno, y el Instituto Tecnológico de California (Caltech), el décimo.

Pese al reciente conflicto que mantuvo la administración Trump con algunas universidades a las que quiso congelar los fondos, Estados Unidos continúan dominando las primeras posiciones: ocupan ocho de los diez primeros puestos del mundo y 14 de los 20 primeros. Reino Unido cuenta con dos universidades entre las diez mejores -Cambridge y Oxford– y con tres entre las 20 primeras, gracias también al University College London, que ocupa el puesto 17 del mundo.

Las mejores de Europa y Asia

En la Europa continental, el camus líder es Paris-Saclay (puesto 13), seguida de la Escuela Politécnica Federal de Zurich (ETH Zurich, puesto 19). La Universidad Técnica de Múnich, en el puesto 45, es la institución alemana mejor clasificada. La Universidad de Copenhague lidera Dinamarca desde la posición 34, mientras que el Instituto Karolinska sube nueve puestos hasta compartir la posición 41 y pasa a ser la universidad sueca mejor situada.

A pesar del dominio anglosajón, las universidades asiáticas amplían su presencia entre las 100 mejores del mundo. La Universidad de Tsinghua se mantiene como la mejor universidad de Asia (puesto 18 mundial). La de Pekín sube este año una posición, hasta la 22, mientras que la Universidad de Zhejiang comparte el puesto 24 y la Universidad Jiao Tong de Shanghái avanza tres posiciones, hasta la 27. La de Tokio ocupa el puesto 30 y sigue siendo la mejor clasificada de Japón. La Universidad Nacional de Singapur sube hasta la posición 53 y la Universidad Tecnológica de Nanyang avanza hasta compartir el puesto 84.