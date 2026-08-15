Clavijo ve "con preocupación" la situación migratoria en Ceuta porque ya "la vivimos" en 2024

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este sábado que ve "con preocupación" la situación en Ceuta por la llegada masiva de personas migrantes, pues en las islas "ya la vivimos" en 2024 cuando llegaron en cayucos y pateras unas 47.000 personas.

En declaraciones a los medios antes de asistir a los actos en honor a la Virgen de Candelaria, Patrona de Canarias, Clavijo ha indicado que al archipiélago "es más complicado llegar, obviamente", que a Ceuta, porque las personas migrantes tienen que desplazarse en embarcaciones precarias y recorrer cientos de kilómetros en muchos casos.

La política migratoria europea "no es la adecuada"

"Son casuísticas distintas pero la realidad es que nos entraron 47.000 personas por mar en Canarias", ha rememorado Clavijo, quien ha recalcado que en Bruselas tienen que tomar consciencia de que el continente "tiene una frontera sur, y también en Canarias".

Y eso, ha ahondado, "va a requerir una política migratoria de Europa que, se debe reflexionar, no está siendo la adecuada, y por supuesto de España, tanto la política migratoria como de exterior".

Entrada mayoritaria de migrantes por aeropuertos

Pero más allá de la inmigración que llega por mar, el presidente de Canarias ha puesto el foco en la que "nos llega por los aeropuertos y que es mayoritaria, y es la que acaba quedándose aquí y generando tensión en los servicios públicos y dificultades en muchas ocasiones para dar una atención como se requiere".

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"Esa reflexión se tiene que dar en el seno de Europa y quitare quizá tanta carga política y tanta polarización y pesar un poco más en cómo resolver un problema que va a perdurar mientras la desigualdad de riqueza sea de tal magnitud".