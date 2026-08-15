Clavijo exige aparcar "tanta polarización" y critica la "inadecuada" política migratoria europea

"Tanta carga política y tanta polarización" no son la receta para "reflexionar en el seno de Europa" sobre la aprobación de una política migratoria que en la actualidad "no está siendo adecuada". Así lo ha manifestado este sábado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien recordó que el mayor número de migrantes llega por los aeropuertos.

En los momentos previos al inicio de los actos en honor a la Virgen de Candelaria, Clavijo ha señalado que mira a Ceuta "con preocupación" y con la empatía de una comunidad autónoma, la canaria, a la que en 2024 llegaron 47.000 personas por mar.

"Desigualdad de renta"

Sin embargo, lejos de esas cifras o cruces masivos de la frontera, el presidente canario ha advertido de que la "magnitud" de la "desigualdad de renta" que separa a Europa de África es la que determina la intensidad de los movimientos migratorios. Y ante esa evidencia, el líder nacionalista canario demandó una capacidad de reflexión que hoy echa en falta en la política europea y española.

La parte visible del drama son las llegadas en cayucos y pateras, o los entre 80 y 150 fallecidos que intentaron cruzar a nado a Ceuta. Sin aparcar esa evidencia, Fernando Clavijo ha puesto el acento en las llegadas alejadas de los focos que se producen por vía aérea. "Esa migración es la mayoritaria, la que acaba quedándose", ha expuesto el jefe del Ejecutivo de las Islas.

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Escasez de los servicios

El incremento poblacional que se produce por esa vía "dificulta dar la atención que se requiere". Al no constar en ningún registro, no se disponen los recursos financieros para que la comunidad autónoma pueda satisfacer sus necesidades sanitarias o educativos, entre otras.