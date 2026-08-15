Clavijo exige aparcar "tanta polarización" y critica la "inadecuada" política migratoria europea
El presidente de Canarias recuerda la llegada de 47.000 migrantes por vía aérea en 2024, una cifra que supera a la de las llegadas por mar a Ceuta
"Tanta carga política y tanta polarización" no son la receta para "reflexionar en el seno de Europa" sobre la aprobación de una política migratoria que en la actualidad "no está siendo adecuada". Así lo ha manifestado este sábado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien recordó que el mayor número de migrantes llega por los aeropuertos.
En los momentos previos al inicio de los actos en honor a la Virgen de Candelaria, Clavijo ha señalado que mira a Ceuta "con preocupación" y con la empatía de una comunidad autónoma, la canaria, a la que en 2024 llegaron 47.000 personas por mar.
"Desigualdad de renta"
Sin embargo, lejos de esas cifras o cruces masivos de la frontera, el presidente canario ha advertido de que la "magnitud" de la "desigualdad de renta" que separa a Europa de África es la que determina la intensidad de los movimientos migratorios. Y ante esa evidencia, el líder nacionalista canario demandó una capacidad de reflexión que hoy echa en falta en la política europea y española.
La parte visible del drama son las llegadas en cayucos y pateras, o los entre 80 y 150 fallecidos que intentaron cruzar a nado a Ceuta. Sin aparcar esa evidencia, Fernando Clavijo ha puesto el acento en las llegadas alejadas de los focos que se producen por vía aérea. "Esa migración es la mayoritaria, la que acaba quedándose", ha expuesto el jefe del Ejecutivo de las Islas.
Escasez de los servicios
El incremento poblacional que se produce por esa vía "dificulta dar la atención que se requiere". Al no constar en ningún registro, no se disponen los recursos financieros para que la comunidad autónoma pueda satisfacer sus necesidades sanitarias o educativos, entre otras.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
- Tenerife se prepara para temperaturas de hasta 34 ºC este viernes con fuerte viento y calima
- Tres terremotos se registran cerca de Tenerife durante la madrugada de este viernes
- El Gobierno de Canarias iniciará en septiembre el 'camino' para decidir el uso del antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife que el Puerto pretendía demoler
- Desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en Tenerife: cuatro personas ingresan en prisión provisional
- El aeropuerto Tenerife Norte afronta una gran transformación con una inversión de 313 millones para modernizar sus instalaciones
- La Laguna prepara un amplio dispositivo de limpieza para la Fiesta de la Pamela de Tejina
- Santa Cruz de Tenerife finaliza la rehabilitación de la avenida San Sebastián, de la calle Lope de Vega y de los aparcamientos de Ofra
- Nico Richotti, secretario técnico de La Laguna Tenerife: 'No habrá ninguna salida