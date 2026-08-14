Medio centenar de niños refugiados saharahuis reciben revisiones oftalmológicas gratuitas en Canarias

Alia Mohamed, una niña saharaui de doce años, vive en los campamentos de refugiados de Tinduf, ubicados en Argelia. Al igual que las más de 170.000 personas con las que convive, la menor hace su vida en un entorno muy árido, con temperaturas que pueden llegar a superar los 50 grados centígrados en verano y descender hasta los siete durante el invierno, y expuestos a tormentas de arena e inundaciones ocasionales. En este emplazamiento, la subsistencia depende en gran medida de la ayuda humanitaria, y en materia de educación y sanidad disponen de servicios básicos con recursos muy limitados. Teniendo esto en cuenta, Alia, junto a otros 49 niños en su misma situación, ha participado este viernes en una jornada celebrada en Las Palmas de Gran Canaria de revisiones oftalmológicas gratuitas, orientadas a evaluar su salud visual y favorecer la detección precoz de posibles patologías oculares.

El medio centenar de menores refugiados participa en un programa humanitario anual, Vacaciones en Paz, organizado por la Coordinadora estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (Ceas-Sáhara), en colaboración con otras entidades solidarias con el pueblo saharaui; el Ministerio de Juventud de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), la Delegación saharaui para España y las Delegaciones del Frente Polisario en las distintas zonas de España. La iniciativa permite que los niños sean acogidos temporalmente por familias españolas durante los meses de verano.

Un niño saharaui durante la revisión oftalmológica, junto a dos profesionales del centro. / Javier Negrín

La jornada de prevención ocular, celebrada en Vithas Eurocanarias Instituto Oftalmológico, en Las Palmas de Gran Canaria, tiene como objetivo cuidar y mejorar la salud visual de los menores acogidos en la isla oriental, debido a que en los campamentos de Tinduf las condiciones climáticas, con exposición continuada al sol, una gran cantidad de polvo en suspensión y la sequedad ambiental, se unen a las dificultades para acceder a atención sanitaria especializada, que se reduce a campañas ocasionales en los que especialistas de brigadas médicas internacionales viajan durante un par de semanas al emplazamiento argelino.

El delegado saharaui para Canarias, Alisalem Sidi, destacó la importancia de este tipo de iniciativas humanitarias para los menores y argumentó que en los campamentos de refugiados como el de Tinduf "no hay posibilidad de acceder a la atención médica de forma constante, como ocurre en lugares como Canarias". "La asistencia sanitaria en el campamento está garantizada al mínimo, con unos pocos dispensarios y hospitales, pero siempre hay muchas dificultades para encontrar especialistas y, con muchas enfermedades, es necesario evacuar a los pacientes a Argelia, o incluso más allá", explicó el delegado.

Tres menores esperan a ser atendidos en el mostrador de la clínica, junto al delegado saharaui para Canarias y la coordinadora de ACAPS en Telde. / Javier Negrín

Durante la jornada, el equipo médico del centro realizó valoraciones oftalmológicas completas, adaptadas a la edad y las particularidades personales de cada menor. Las exploraciones fueron orientadas a evaluar la agudeza visual, identificar posibles alteraciones o patologías y establecer las recomendaciones de seguimiento correspondientes en el caso de que sea necesario. Alia Mohamed, quien suma cinco temporadas asistiendo a Canarias mediante el programa de acogida, abandonó la consulta con un diagnóstico positivo. La niña confesó que le encanta Canarias y está muy feliz por estar en el Archipiélago, pero valora la atención "de los médicos argelinos", quienes les tratan "siempre muy bien". En cuánto a lo que ella mejoraría del campamento, respondió que "los colegios", al estar, en sus palabras, "en no muy buen estado".

El director asistencial del centro oftalmológico, Humberto Carreras, destacó que "la prevención constituye una de las herramientas más eficaces para preservar la salud visual", sobre todo en edades tempranas. "Poder ofrecer estas revisiones a menores que habitualmente no tienen acceso a atención oftalmológica especializada forma parte del compromiso que mantenemos con la salud, la prevención y la responsabilidad social", aseveró el doctor.

Patologías más comunes

Para Ángel García, subdirector médico de la clínica, este tipo de iniciativas humanitarias que priorizan la salud sobre la renta es una de las piedras angulares que conforman la razón de ser de la profesión sanitaria. "Nosotros vivimos en España, y la mayoría de nuestro tiempo va encaminada al diagnóstico de las personas de aquí, pero para mi es dar un gusto poder prestar esa ayuda a este tipo de pacientes con los que no convivo", comentó el oftalmólogo.

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En lo que respecta a las patologías más comunes, García contó que lo más frecuente son los defectos de graduación, algo que "si bien parece banal", es muy importante. Por ejemplo, en los casos en los que el niño tiene graduación sólo en un ojo, continuó el doctor, el menor no se percata al compensar el déficit visual con el otro ojo, por lo que pasa inadvertido y puede desarrollar un ojo vago "que cuando pasa la edad de entre 8 y los 12 años sin corregirse, se queda sin ver adecuadamente para el resto de la vida". En cuánto a las más graves, Carreras recordó el caso de hace varios años, en el que un menor llegaba con problemas de desnutrición y afectaciones del nervio óptico. "Hoy, gracias a Dios, esos casos no los vemos, pero siempre hay que estar atento a cualquier eventualidad que pueda aparecer y pase desapercibida", concluyó el director asistencial.