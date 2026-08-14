El Gobierno destina 8,6 millones de euros en gestionar los datos de los canarios

El Gobierno de Canarias avanza en la creación la Estrategia del Dato Administrativo un modelo destinado a gestionar y cruzar los datos de las distintas consejerías con el objetivo de agilizar los procedimientos administrativos y reducir la información que los ciudadanos tienen que aportar cada vez que realizan un trámite. El Ejecutivo destinará 8.620.129,12 euros con IGIC incluido a la iniciativa que lleva aproximadamente un año en desarrollo. Ahora se encuentra en fase de formalización mediante un documento que establece las bases para extender este sistema al conjunto de la Administración autonómica.

La directora general de Transformación Digital de los Servicios Públicos, Guadalupe González Taño, define la estrategia como un proyecto "horizontal" que afecta a todos los procedimientos de la Administración. El objetivo es que los datos se recojan de la misma manera en los distintos departamentos para estandarizar y agilizar los trámites, reducir errores y permitir que la Administración utilice información que ya obra en su poder. "En primer lugar, establecer datos homogéneos permite estandarizar procedimientos, agilizarlos y cruzarlos", explica González Taño.

La estrategia permitirá también avanzar hacia los denominados servicios proactivos, aquellos en los que la Administración puede detectar que una persona tiene derecho a una prestación y ofrecérsela sin que tenga que iniciar previamente el procedimiento. "Si yo tengo un dato de una persona concreta, puedo dirigirme a esa persona y ofrecerle una ayuda más personalizada", señala.

En dependencia y becas ya se está aplicando

El modelo ya se está aplicando en algunos procedimientos dónde su uso permite geolocalizar los expedientes. Entre ellos, se está aplicando en dependencias, se aplica automáticamente cuando detecta la existencia de varios procedimientos asociados a un mismo domicilio. González Taño explica que, hasta ahora, un valorador podía acudir a la vivienda de una persona sin saber que otro miembro de la familia había presentado otro expediente en esa misma dirección. "Ahora, ¿qué permite el sistema? Pues ver que en esa casa hay dos expedientes y, por tanto, valorar las dos personas a la vez", apunta.

La información disponible permite además organizar los expedientes en función de diferentes variables. Por ejemplo, la fecha de nacimiento de los solicitantes permite priorizar los casos de menores.

Otro de los ámbitos en los que ya se ha aplicado el sistema es el de las becas. Los estudiantes que solicitaron una ayuda el año anterior pueden encontrar parte de la nueva solicitud cumplimentada con los datos que ya tiene la Administración.

EL funcionamiento del modelo es similar al que ya se aplica en la declaración de la renta.

El funcionamiento es similar al de la declaración de la renta, donde la información del contribuyente aparece incorporada previamente. "Tú no tienes que estar rellenando todos los campos, solamente los que cambien", explica la directora general.

Además de facilitar la tramitación, este sistema reduce los errores, ya que los datos utilizados proceden de solicitudes anteriores y han podido ser corregidos previamente cuando se detectaron equivocaciones.

Estos son todavía los primeros pasos de una estrategia que pretende extenderse progresivamente a otros procedimientos. Para ello será necesario seguir estandarizando los datos de las distintas consejerías, una tarea que ya se desarrolla a través de un comité departamental en el que participan los responsables de datos de todos los departamentos.

"Se estandarizan los datos para que las solicitudes se pidan siempre igual y, de esa forma, podamos empezar a hacer este tipo de servicios", señala González Taño.

Una oficina técnica para extender el modelo

La siguiente fase será dotar al Gobierno de la infraestructura tecnológica y los recursos humanos necesarios para extender este modelo. El contrato para la infraestructura ya ha salido a concurso y el Ejecutivo espera que esté adjudicado en septiembre.

A esta infraestructura se sumará una oficina técnica de apoyo a las consejerías, que también saldrá a concurso y cuya puesta en funcionamiento está prevista para septiembre. Contará con técnicos que ayudarán a los distintos departamentos a desarrollar la estrategia, especialmente a aquellos que no disponen de suficiente personal especializado.

El coste de la nueva oficina técnica ronda los seis millones de euros durante cuatro años.

El importe total que gestiona actualmente el servicio de contratación sobrepasa los 8 millones de euros con el IGIC incluido. De esta cantidad, la oficina técnica supone alrededor de seis millones de euros durante cuatro años, mientras que la infraestructura tecnológica ronda el millón. El resto corresponde, entre otros conceptos, a las licencias necesarias para utilizar determinadas herramientas, incluidas las vinculadas a la inteligencia artificial.

La estrategia pretende sentar así las bases para una Administración que pueda utilizar de forma más eficiente la información de la que ya dispone y avanzar en la automatización de procesos, la inteligencia artificial y los servicios personalizados. "Esto tiene un recorrido muchísimo más largo", apunta González Taño.