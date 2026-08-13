La violencia machista se dispara en Canarias durante el verano: julio registra la cifra más alta de la historia con 62 llamadas al día

La violencia machista no da tregua en verano y Canarias alcanzó en julio su peor dato de la historia. En solo un mes, el servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género del 112 registró 1.932 llamadas, unas 62 al día. Se trata de la cifra más elevada desde la creación del servicio hace ya más de dos décadas. Un dato que supone un aumento del 9,52% respecto al mismo periodo del año pasado y un porcentaje que asciende al 12,5% si se tiene en cuenta el número total de llamadas.

Más de la mitad de las alertas (61%) fueron de emergencia, es decir, situaciones en las que existía un peligro inminente para la víctima y por las que hizo falta activar la intervención policial, sanitaria o de los Dispositivos de Emergencia insulares. En concreto, los Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA) se activaron en 224 ocasiones. En total, 42 mujeres y 28 menores a su cargo tuvieron que ser acogidos ante la imposibilidad de encontrar otro alojamiento seguro frente a su agresor. Además, fueron movilizados 1.127 recursos policiales y 84 sanitarios.

Más riesgo durante las vacaciones

Las cifras ponen de manifiesto una realidad que quienes trabajan en primera línea con las víctimas vienen advirtiendo desde hace tiempo: durante los periodos vacacionales aumenta el riesgo. "En esta época aumenta el riesgo de las mujeres y menores que conviven con un maltratador y las cifras son alarmantes", apunta la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Padrón. No obstante, aclara que no existe un motivo concreto que permita explicar este repunte, ya que el factor determinante es «un hombre maltratador» que está presente independientemente de la época del año.

"No podemos justificar la violencia de ninguna manera y, por lo tanto, no podemos asociarla a una fecha concreta o a un motivo, como puede ser, por ejemplo, el fútbol, porque es algo que siempre está ahí", menciona. Aunque reconoce que estos episodios "pueden salir más a la luz en unas fechas más que en otras" e insiste en que la labor del organismo se centra en "combatir esos actos de maltrato con actuaciones y prevención".

Aumento de llamadas entre las menores de edad

Por grupos de edad, el aumento de alertas entre las menores de 18 años fue especialmente significativo, ya que se contabilizaron 32 llamadas en julio —un 28% más que el mes anterior—. No obstante, las mujeres de entre 18 y 55 años concentraron 782 llamadas. "Ahora mismo existe una preocupación social evidente por las víctimas entre la población joven y desde el ICI nos estamos centrando en medidas de prevención, proyectos educativos y planes relacionados con la juventud para prevenirlo", señala. Los casos también aumentaron ligeramente (un 7,83%) entre las mujeres mayores de 56 años.

Por otro lado, la pareja o expareja estuvo detrás de la mayoría de las agresiones, con 1.392 casos, frente a los 183 registrados por parte de hijos, desconocidos, amigos, padres o hermanos. En cuanto al tipo de violencia, predominan las agresiones físicas (41%) y las formas de violencia no física (43%), mientras que las de carácter sexual representan casi el 5% de las alertas y llevaron a activar los centros de crisis 24 horas en 47 ocasiones.

Mayor concienciación por parte de la población

"Lo que nos da luz es que ya no solo llama la mujer víctima, sino que las personas que están a su alrededor también están concienciadas y llaman para pedir ayuda o información", señala Padrón. De hecho, aunque la mayoría de las llamadas fueron realizadas por las propias víctimas, otro 25% procedió de alertantes accidentales. Es decir, personas ajenas a la agresión que, al presenciar de forma fortuita una situación de peligro, se ponen en contacto con los servicios de emergencia. Las instituciones y los familiares también tuvieron un papel relevante, con un 17% y un 5% de las llamadas, respectivamente.

Esta mayor implicación de la población, explica Padrón, está relacionada con las medidas de prevención y sensibilización que se están desarrollando en la sociedad y que también alcanzan a profesionales de institutos, asociaciones de vecinos y otros entornos. "Hay una mayor conciencia y las situaciones que antes se daban por correctas o que no tenían consecuencias ahora hacen saltar las alarmas y desencadenan llamadas al 112", apunta. Así, la detección de estas situaciones no recae únicamente en las víctimas, sino también en su entorno y en los profesionales que pueden identificar señales de violencia.

Casi 12.000 alertas en lo que va de año

En lo que va de año, el Archipiélago ha registrado 11.625 alertas por violencia machista, casi 1.300 más que el año pasado. Tenerife concentra casi la mitad de las llamadas por violencia machista registradas en Canarias en lo que va de año, con un 44,72% del total. Y le sigue Gran Canaria con un 35,73%. Así, las islas capitalinas suman ocho de cada diez llamadas al 112. A mayor distancia se encuentran Lanzarote (8,11%), Fuerteventura (6,77%), La Palma (3,71%), La Gomera (0,67%) y El Hierro (0,29%). El reparto, además, fue similar en julio, aunque con una diferencia. La Gomera y El Hierro intercambiaron posiciones respecto al acumulado del año.

La directora del ICI insiste en que la ciudadanía también puede recurrir al 112 ante cualquier indicio de violencia. "No es necesario que exista una denuncia ni que haya ocurrido una situación extrema, pero si alguien ve algo que no considera correcto, puede llamar para pedir información o ayuda", concluye.