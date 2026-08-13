Un eclipse sobrecogedor desde la cumbre de Gran Canaria: "Ha sido un momento para comprender el espacio"

El día no llegó a ser una noche completa este miércoles en Tejeda, pero el tan esperado eclipse creó un ambiente embriagador e intimidante que dejó a decenas de personas sin habla. El espectáculo fue breve, apenas unos minutos en los que la Luna se comió tres tercios del Sol y dejó una atmósfera mágica en el punto más señalado de Gran Canaria para observar el fenómeno astronómico.

Este pueblo, considerado uno de los más bonitos de España, acogió con los brazos abiertos a todos los visitantes que acudieron a buscar una vista despejada del cielo. Las gafas homologadas, uno de los bienes más preciados estos días en las Islas para ver el evento de forma segura, se repartieron sin cesar durante toda la jornada. Y, aun así, más de la mitad de los 4.000 ejemplares quedaron sobrantes.

Desde la atalaya despacharon pósteres informativos que daban a conocer el fenómeno de forma sencilla a todo aquel que no contase con conocimientos en astronomía. Y en el mirador personas llegadas desde diferentes puntos del Archipiélago buscaban el mejor lugar para observar el Sol en un paisaje marcado por las montañas.

Es el caso de Estela Rodríguez, una vecina de Santa Brígida que, durante ese breve instante, percibió una conexión sin precedentes con el universo que nos rodea. "Ha sido un momento especial para intentar comprender el espacio y entender que no estamos solos aquí, que hay algo más allá", describía después de presenciar lo ocurrido.

Para esta visitante, se trata de una "experiencia única, que no muchas veces se va a poder vivir". Para el siguiente eclipse habrá que esperar un año, hasta el 2 de agosto de 2027, cuando la Luna vuelva a tapar al Sol por unos minutos. Sin embargo, Canarias volverá a estar fuera de la franja de la totalidad y solo podrá contemplarse de forma parcial.

Altas expectativas

Este hecho no dejó de decepcionar a algunos de los visitantes, que esperaban presenciar el fenómeno como en el resto de la Península. "Hay que decir que veníamos con cierta expectativa creada de que se iba a quedar esto a oscuras, que iban a pasar cosas locas y al final eso no ha pasado. Pero, aun así ha sido una cosa muy emocionante", aseguraba Liliana Martín.

Esta vecina de Santa Brígida, que llegó junto a sus amigos Galileo Rodríguez y Jorge Padrón, reconocía que iba con "un poco de miedo" de quedarse ciegaporque "estaba sobreinformada". El grupo finalmente lo vivió como un instante fugaz, pero sacó un buen recuerdo de la experiencia.

Un pequeño mareo

Por su parte, Elvira Marimón, Madelene Hernández y Josué Hernández experimentaron una pequeña sensación de mareo al mirar hacia el astro con las gafas. "Intentamos ver rápido, máximo 20 segundos como nos dijeron, pero igualmente daba cierto mareo al exponerte directamente", explicaban sobre sus sensaciones.

Pese a ello, estos vecinos de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, concluyen que ha valido la pena el trayecto y están dispuestos a repetirlo el próximo año, cuando esperan que "oscurezca mucho más".

"De momento creo que hemos salido con las córneas intactas", señalaba a su vez John, que acudió desde Telde para observar el espectáculo. Para él, fue una ocasión "sobrecogedora" y a su vez "intimidante" al temer posibles daños para la vista por el hecho de mirar directamente al Sol e intentar calcular mentalmente el tiempo máximo de exposición para no sufrir lesiones.

El teldense acudía a la cita "sin expectativas" y con la única intención de encontrar un punto alto, disfrutar del buen tiempo y aprovechar la ocasión para hacerse con los últimos pares de gafas.

Personas observan el eclipse desde la cumbre de Gran Canaria. / José Carlos Guerra

Algunos buscaban el punto perfecto desde el que contemplar el cielo; otros, simplemente, un rincón tranquilo donde no perderse nada. En los minutos previos se hablaba del tiempo, de las nubes, de la hora exacta y de dónde se vería mejor. Pero, sobre todo, se habla de lo que estaba a punto de suceder.

Entre los expectantes se encontraban Gabriele y Sara, dos italianos residentes en Telde, que llegaron preparados con un par de gafas homologadas para observar el fenómeno. "Vinimos temprano, desde las cuatro, y gracias a eso no hemos tenido mucho problema con las colas", afirmaron junto al mirador.

Estos visitantes hicieron el trabajo previo de buscar por internet cuáles son los mejores lugares para observar la ocultación. "Me gustaría pasar unos momentos únicos porque es la primera vez que lo veo de adulto y vengo con la intención de recordarlo", aseguraba Gabriele. Para Sara, se trataba de una «experiencia diferente» e iba con la intención de guardar las gafas para los futuros eventos marcados en el calendario.

Buscar el mejor sitio

Los más previsores empezaron a buscar su hueco desde mediodía, ataviados con gorros, gafas de sol y abanicos para resguardarse de las altas temperaturas. Entre ellas, Yurena de la Nuez y Elena Santana que acudieron desde Las Palmas de Gran Canaria en busca de uno de los mejores puntos para presenciar el fenómeno astronómico. Describían que, antes del evento y ante el miedo de que se agotaran, pasaron toda una odisea para conseguir una de las gafas con las que ver el espectáculo de forma segura: "Nos recorrimos bastantes tiendas, ópticas y supermercados y, al final, las conseguimos ayer en el Museo Elder".

Las vecinas de la capital decidieron pasar el día en la cumbre por la posible multitud que pudiera acceder al lugar en las horas puntas y buscar un buen hueco desde mediodía. "Aprovechamos para dar un paseo, comer por aquí y guardar un buen sitio", señalaban.

Un espectador observa el eclipse desde la cumbre de Gran Canaria. / José Carlos Guerra

A pocos metros de distancia, los madrileños Juan Díaz e Irene Verzal decidieron aprovechar uno de los días de sus vacaciones para hacer un plan astronómico. "Decidimos que Tejeda era el sitio porque hemos visto que es un pueblo muy bonito. Hemos leído la historia y nos ha atraído venir aquí a ver el evento", indicaban.

Sin embargo, se quedaron con el regusto de no presenciar la ocultación en su totalidad: "Es una pena porque sabemos que aquí se va a ver un poco menos que lo que es en la Península, pero a ver qué a ver qué nos depara", subrayaban.

Un espectáculo inclusivo

El espectáculo guardó por la inclusividad de todos los asistentes. El Grupo Social ONCE llevó una guagua hasta Tejeda con personas ciegas, que pudieron disfrutar del fenómeno a través del sonido.

"Aquí venimos personas con diferentes retos visuales, personas que no ven nada y personas que llegan a apreciar algo del eclipse. Entonces, dependiendo del resto de visión que tengas, el sonido siempre apoya porque, como va cambiando su frecuencia, nos podemos ir haciendo una idea cómo va avanzando el fenómeno", explicaba Mireia Montesdeoca, una de las trabajadoras.

En este sentido la organización, junto al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), puso en marcha el proyecto Astronomía Accesible, que cuenta con un conjunto de recursos audiovisuales que explicaban el fenómeno a través del sonido. Por otra parte, la iniciativa Eclipse Inclusivo creó un espacio sonidificado en el que se empleó la tecnología LightSound para traducir la intensidad lumínica en un registro audible variable.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas