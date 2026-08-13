Lo mejor de la artesanía de La Palma toma el puerto de Tazacorte hasta el domingo

La artesanía palmera tiene una nueva cita con el público. La Feria Insular de Artesanía permanecerá en el recinto portuario de Tazacorte hasta el próximo domingo, 16 de agosto, con una muestra que reúne 48 oficios artesanos, una veintena de empresas gastronómicas y un programa pensado para acercar estos trabajos tradicionales a vecinos y visitantes.

Durante cinco días, el puerto de Tazacorte se convierte en un escaparate de los oficios que forman parte de la identidad de La Palma. El visitante puede conocer trabajos y productos elaborados por profesionales de la Isla y acercarse a técnicas que durante generaciones se han transmitido de padres a hijos.

La programación incorpora este año una novedad: cada municipio de La Palma tendrá reservado un espacio propio. La propuesta permitirá conocer productos típicos y disfrutar de actuaciones musicales y folclóricas. El recorrido comienza con los anfitriones, Tazacorte, y continuará con el resto de municipios.

La gastronomía también tendrá un papel destacado. Una veintena de empresas acompañan a los artesanos con productos como queso, licor, vino, miel y cerveza, ampliando la oferta de una feria que reúne distintas expresiones de la producción local.

Otro de los atractivos son los más de diez talleres gratuitos dirigidos principalmente a niños y familias. En ellos se podrá aprender y practicar actividades como el reciclaje, la costura, el macramé, la cestería o el trabajo con lana y barro. También habrá espacio para elaborar objetos tradicionales. Son propuestas que permiten experimentar directamente con técnicas y materiales ligados a oficios transmitidos durante generaciones.

La feria incorpora además una demostración de artesanía inclusiva a cargo de la Plataforma Palmera de Atención Integral a la Discapacidad, una actividad que permite acercar el trabajo artesanal a distintos colectivos.

El encuentro no se limita a la exposición y venta de productos. Talleres, demostraciones, degustaciones y actuaciones convierten el recinto portuario en un espacio de actividad durante los cinco días. La 37ª edición reúne una representación amplia de un sector que conserva técnicas y conocimientos con un importante valor cultural.

Tazacorte, como municipio anfitrión, tendrá un protagonismo especial, con la colaboración de la Banda Municipal de Música, la Asociación de Caballos Fufos y la Asociación Greart Fiesta de La Morena. El acceso al recinto cuenta con una guagua lanzadera gratuita e ininterrumpida que conecta la rotonda del antiguo centro de salud de Tazacorte con el recinto portuario.

La feria permanecerá abierta hasta el domingo 16 de agosto. Todavía quedan varios días para recorrer sus puestos, conocer los oficios, participar en los talleres y descubrir los productos que se dan cita en Tazacorte.

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Más que una exposición puntual, el encuentro ofrece una fotografía del estado actual de la artesanía palmera: oficios tradicionales que siguen vivos, profesionales que mantienen técnicas aprendidas a lo largo de generaciones y nuevas formas de acercar ese conocimiento al público. Los talleres infantiles, la artesanía inclusiva y la participación de los municipios amplían el alcance de una cita que mira al presente sin perder de vista el origen de los trabajos que representa.