El aeropuerto de La Palma pulveriza el récord de pasajeros en sus 56 años de historia

El aeropuerto de La Palma pulveriza su récord histórico. Un total de 146.151 pasajeros pasaron por sus instalaciones durante el pasado mes de julio, la cifra más alta alcanzada en los 56 años de trayectoria del aeródromo de Villa de Mazo y Breña Baja. El dato supone además un crecimiento del 9,1% respecto a julio de 2025, el mayor incremento porcentual registrado entre los ocho aeropuertos de Canarias, según los datos de Aena.

La cifra llega en un momento especialmente significativo para la recuperación turística de La Palma. Después de varios años complicados, marcados entre otros factores por las consecuencias de la erupción del Tajogaite de 2021, la Isla comienza a mostrar señales claras de recuperación. El aeropuerto se convierte en uno de los principales termómetros de esta evolución. Más viajeros significan más movimiento en hoteles, restaurantes, comercios, empresas de ocio y actividades vinculadas al turismo.

El comportamiento de La Palma destaca especialmente cuando se compara con el conjunto del Archipiélago. Los ocho aeropuertos canarios contabilizaron en julio 4,7 millones de pasajeros, un 1,3% más que en el mismo mes del año anterior. El crecimiento del aeropuerto palmero, con ese 9,1%, multiplica por siete el registrado en Canarias y lo sitúa como el aeródromo que más avanzó durante el mes.

El nuevo máximo deja muy atrás el anterior récord mensual, alcanzado en marzo de 2025, con 140.285 pasajeros. La marca de julio supera igualmente los 138.846 viajeros de agosto de 2025, los 138.804 de marzo de 2024 y los 138.166 de agosto de ese mismo año. Los cuatro registros anteriores ya mostraban una tendencia al alza, pero ahora La Palma consigue superar por primera vez la barrera de los 145.000 pasajeros, gracias a las 2.380 operaciones del pasado mes y una subida del 61% en los internacionales.

El récord tiene una lectura que va más allá de las estadísticas aeroportuarias. La Isla Bonita está recuperando atractivo turístico y los datos de conectividad acompañan esa evolución. La llegada de visitantes constituye una pieza vital para una economía insular en la que el turismo tiene un peso creciente y en la que la recuperación después de los últimos años exige recuperar mercados y reforzar la oferta.

El aeropuerto palmero abrió una nueva etapa para la Isla hace 56 años. El 24 de febrero de 1970 aterrizó el primer avión, un DC-3 del Ejército del Aire. El 3 de abril comenzaron los vuelos directos entre La Palma y Gran Canaria con aviones Fokker F-27. La inauguración oficial se produjo el 15 de abril de ese año, cuando el Boletín Oficial del Estado autorizó la apertura de la nueva instalación y el cierre del antiguo aeropuerto de Buenavista.

Desde entonces, el aeródromo ha acompañado la evolución económica y turística de la Isla. El dato de julio supone ahora un nuevo salto. Un total de 146.151 pasajeros en un solo mes convierten 2026 en el año en el que el aeropuerto ha alcanzado el mayor volumen de viajeros de toda su historia. A este ritmo, va camino de superar con creces los récord anuales: 1,5 millones de pasajeros en 2025 y 1,49 en 2024. Lejos quedan las cifras anteriores a 2015, cuando el aeródromo no superaba el millón de usuarios.

Las cifras históricas llegan después de que el turismo de La Palma dejara atrás definitivamente la larga sombra del volcán Tajogaite. La isla cerró julio con una ocupación hotelera y extrahotelera del 75,89%, el mayor crecimiento registrado en Canarias respecto al mismo periodo del año anterior. El dato supone un incremento de más de diez puntos porcentuales frente al 65,6% de julio de 2025 y confirma la recuperación de un destino que durante los últimos años ha luchado por recuperar el pulso tras la erupción volcánica de 2021.

Precisamente, el aumento de las rutas internacionales, la incorporación de más plazas aéreas y el buen comportamiento del mercado peninsular explican buena parte de este repunte. A ello se suma el fenómeno de las reservas de última hora, que volvió a disparar la ocupación por encima de las previsiones realizadas al comienzo del verano.