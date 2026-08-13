El 112 Canarias lanza un aviso para evitar accidentes este verano: "La seguridad empieza en ti mismo"

El 112 Canarias ha lanzado un nuevo mensaje de prevención ante los riesgos asociados a los desplazamientos y las altas temperaturas durante el verano. Bajo el lema #NoSeasEstadística, el servicio de emergencias recuerda que buena parte de los accidentes pueden evitarse con medidas básicas de precaución.

Laura Cobas, jefa de sala del servicio de emergencias, insiste en la importancia de no bajar la guardia durante los desplazamientos por carretera y mantener una actitud responsable al volante para evitar que un viaje de vacaciones termine en una emergencia.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar cualquier tipo de distracción, respetar los límites de velocidad y mantener siempre la distancia de seguridad con el resto de vehículos.

El peligro del calor dentro del coche

El 112 también pone el foco en otro riesgo especialmente importante durante el verano: las altas temperaturas en el interior de los vehículos.

El servicio de emergencias recuerda que, cuando un coche permanece estacionado, no se debe dejar a personas ni a mascotas en su interior, ni siquiera durante unos minutos. La falta de ventilación puede provocar que la temperatura aumente rápidamente y generar una situación de peligro.

La recomendación es especialmente importante durante los episodios de calor, cuando el interior de un vehículo puede alcanzar temperaturas muy elevadas en poco tiempo.

Qué hacer en caso de accidente

El 112 Canarias recuerda además que, ante un accidente de tráfico, lo primero es señalizar y proteger la zona para evitar que se produzcan nuevos siniestros y, si es necesario, solicitar ayuda inmediatamente a través del 112.

Al realizar la llamada es importante explicar qué ha ocurrido y facilitar toda la información posible sobre la ubicación y las personas afectadas para que los servicios de emergencia puedan actuar con rapidez.

“La seguridad empieza en ti mismo”, recuerda el servicio de emergencias en su campaña.

#NoSeasEstadística, una campaña para prevenir emergencias

Estos consejos forman parte de #NoSeasEstadística, una campaña puesta en marcha por el CECOES 112 Canarias para reforzar la prevención durante los meses de verano.

La iniciativa parte de una premisa: detrás de cada cifra de accidentes hay una persona y una familia, y algunas de esas situaciones pueden evitarse adoptando medidas de autoprotección.

Durante las próximas semanas, el servicio de emergencias difundirá diferentes mensajes preventivos a través de sus redes sociales, con recomendaciones relacionadas con algunos de los principales riesgos del verano.

La campaña abordará situaciones vinculadas a las carreteras, playas y costas, fiestas populares, actividades deportivas y espacios naturales, con el objetivo de fomentar conductas seguras y reducir el número de accidentes y emergencias durante la temporada estival.