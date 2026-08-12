Nuevo aviso amarillo este jueves en Canarias por altas temperaturas: los termómetros alcanzarán los 34 grados

El calor volverá a tocar de lleno este jueves, 13 de agosto, a Canarias. Así lo informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que activará el aviso amarillo, entre las 11:00 y las 20:00 horas, en una de las islas por temperaturas máximas.

En concreto, la isla más afectada por el calor será Gran Canaria, donde se podrán alcanzar los 24 grados.

De forma más detallada, serán las medianias del sudeste, sur y oeste, y en la cuenca de Tejeda donde los termómetros alcancen cifras más elevadas.

Previsión para el miércoles

Para este miércoles, el archipiélago espera un predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, sin descartar alguna llovizna dispersa a primeras horas, y abriéndose claros durante las horas centrales. En el norte y oeste de las islas más orientales estará nuboso de madrugada tendiendo a poco nuboso y en el resto de zonas, poco nuboso o despejado.

Una mujer se resguarda del calor con su abanico. / Andrés Gutiérrez

Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en medianías y cumbres de las islas de mayor relieve. Se alcanzarán los 32°C localmente en el sur de Fuerteventura y medianías del sur y oeste de Gran canaria. En Tenerife no se descarta que se alcancen los 30°C en vertientes orientadas al sur y sureste.

Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte, especialmente durante la segunda mitad del día en vertientes sureste y noroeste, donde no se descarta alguna racha ocasional muy fuerte, principalmente en Gran Canaria.

Previsión para el jueves

En cuanto al jueves, el archhipiélago espera cielos nubosos en el norte de las islas, que tienden a poco nuboso en Lanzarote y Fuerteventura, y a intervalos en el resto de islas, y poco nuboso o despejado en cumbres y resto de vertientes.

Temperaturas en ascenso entre ligero y moderado en medianías y zonas altas del las islas montañosas, y con pocos cambios en el resto de zonas. Se superarán los 34°C en cumbres y medianías orientadas al este, sur y oeste de Gran Canaria, y los 32°C en el interior sur de Fuerteventura y en medianías del sur de Tenerife.

Viento moderado del nordeste, siendo fuerte en extremos sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, donde son probables rachas localmente muy fuertes.