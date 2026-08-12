Irene Reina debuta en Verano de Cuento: contar, cantar y reconstruir la memoria desde lo colectivo

"Lo colectivo se está perdiendo y por eso tenemos que reunirnos mucho más". Con esa llamada directa a la comunidad, la narradora oral Irene Reina desembarca en Tenerife dentro de la programación del XXVII Festival de narración Verano de Cuento de El Sauzal, donde actuará este viernes 14 de agosto a partir de las 21:00 horas, y por primera vez en el municipio norteño con una propuesta que entrelaza memoria, música y relato. La artista onubense compartirá escenario con el director y organizador del festival, Juan Reyes, en una sesión en la que presentará un fragmento de Rayanas, el espectáculo con el que actualmente gira por distintos festivales. En concreto, se trata de una pieza que indaga en la identidad de la frontera entre Huelva y Portugal, un territorio marcado por las historias de mujeres que sostuvieron la vida cotidiana en contextos complejos. "El espectáculo habla de esa identidad y de cómo ha estado siempre tejida y sostenida por las mujeres de la zona", resume.

Lejos de la narración oral convencional, la propuesta de Reina combina investigación histórica, tradición popular y creación contemporánea. Sobre el escenario, cuentos, leyendas y canciones conviven en una dramaturgia que atraviesa distintos tiempos, desde la Edad Media hasta prácticamente la actualidad. "Es un espectáculo que compagina historias con canciones, con cantes populares y con mucho contexto histórico", señala la andaluza. En ese entramado aparecen referencias a la Guerra Civil, el contrabando o la vida en la posguerra, siempre desde una mirada que conecta lo íntimo con lo colectivo.

Cantaora de historias

Esa dimensión híbrida tiene que ver con la propia identidad artística de la narradora, que se define como una "cantaora de historias". "No concibo la vida sin cantar", afirma de manera rotunda. En su trayectoria, el cante no es un añadido sino un elemento estructural que amplía ahora su experiencia escénica. "Al no solo contar, sino también cantar, mis propuestas son experiencias mucho más inmersivas, que te abrazan más que la palabra sola", explica poéticamente la narradora oral, cuyo repertorio incluye fandangos, cantes tradicionales e incluso composiciones propias, en un diálogo constante entre lo heredado y lo creado.

La raíz de ese enfoque tan único y personal está en su biografía. Irene Reina creció en un entorno familiar marcado por la presencia de mujeres y por una relación cotidiana con el canto. "Vengo de una casa de muchas mujeres, solo de mujeres, en la que se cantaba muchísimo", recuerda sonriente. Esa vivencia, lejos de convertirse en un ejercicio nostálgico, se traduce en un reconocimiento explícito a las figuras anónimas que han sostenido la memoria colectiva de diferentes zonas del país a lo largo de los años.

Una vida de narración

Aunque Irene Reina desarrolla hoy en día su carrera en el ámbito escénico, su llegada a la narración oral no responde a una decisión planificada. Reconoce que esta profesión fue algo "que ha ido ocurriendo", puesto que durante muchos años trabajó en la hostelería. Es por ello que reivindica el carácter casi accidental de su trayectoria, pero también el compromiso que implica. "Soy muy consciente del privilegio de dedicarme a algo que me gusta y lo hago con muchísima responsabilidad", afirma.

La narradora oral Irene Reina. / ED

Ese compromiso atraviesa también el contenido de sus espectáculos, donde la investigación de campo ocupa un lugar central. En Rayanas, por ejemplo, la propuesta escénica se nutre de testimonios recogidos entre personas mayores que vivieron determinadas épocas históricas y que ella ha ido recopilando personalmente. "La gente te regala su memoria y eso es brutal", señala agradecida. Esa materia prima se transforma después en una narraturgia –término que coge prestado del narrador oral tinerfeño Diego Reinfeld– que busca trascender lo individual para construir un relato compartido. "La posibilidad de convertir lo particular en algo colectivo es fundamental en todo lo que hago", añade.

Vivir rápido

En un contexto cultural dominado por la velocidad y las pantallas, la propuesta de Irene Reina introduce una pausa. "Vivimos muy rápido y el cante es una invitación a imaginar un tiempo en el que parece que todo se detiene", explica. Esa dimensión reflexiva convive, sin embargo, con el humor y la cercanía, dos elementos esenciales en su propuesta y que facilitan la conexión con el público. "Mi trabajo es entretenido, pero también te atraviesa y te hace pensar", resume la creadora, quien añade que la acogida de espectáculos como Rayanas confirma esa conexión. "Siento una respuesta muy bonita y que me hace sentir muy bien", apunta. Sin embargo, más allá de la respuesta inmediata, la narradora insiste en el valor del encuentro presencial como eje de su práctica. "Regalarse un ratito juntas es algo maravilloso", afirma en referencia al público y a la cita de esta semana en El Sauzal.

Su participación en Verano de Cuento se inscribe precisamente en esa idea de comunidad que atraviesa su discurso. Frente a la fragmentación contemporánea, la artista reivindica la experiencia compartida como un espacio de resistencia. "Cuando vivimos algo de manera colectiva, nos vamos un poco hermanados", sostiene. De este modo, la cita en El Sauzal se presenta como algo más que una función escénica. Es, en palabras de Reina, una invitación a reunirse, a escuchar y a reconocerse en historias que, aunque ancladas en un territorio concreto, apelan a una memoria común.