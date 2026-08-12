Grupo CIO presenta su Informe de Sostenibilidad 2025, con una reducción del 12% en sus emisiones de Alcance 2

Grupo CIO ha presentado su Informe de Sostenibilidad 2025, en el que destaca la reducción del 12% de sus emisiones de Alcance 2 respecto al ejercicio anterior, consolidando los avances de la compañía en su estrategia de descarbonización. El documento recoge, además, los principales hitos del grupo en materia de transparencia, gestión ambiental, desarrollo del talento y creación de valor económico y social.

En lo que a buen gobierno se refiere, la compañía ha dado un paso firme en su estrategia de transparencia al integrar por primera vez en un solo documento su Memoria de Sostenibilidad y el Estado de Información No Financiera (EINF). Esta unificación permite ofrecer a los grupos de interés una radiografía integral, rigurosa y alineada con los máximos estándares europeos sobre el impacto económico, ambiental y social del grupo.

En el plano del desarrollo humano y social, el informe pone de manifiesto el compromiso de Grupo CIO con la estabilidad laboral, la igualdad de oportunidades y la retención del talento local. Durante 2025, Grupo CIO ha reforzado sus programas de formación continua, la promoción del bienestar laboral y la concienciación en materia de seguridad y salud, consolidándose como uno de los empleadores de referencia en las Islas Canarias.

Asimismo, el Informe recoge importantes avances en materia de sostenibilidad ambiental y gestión de recursos. Entre los principales hitos del ejercicio, además de la reducción del 12% de las emisiones de Alcance 2, destacan el mantenimiento de un 97% del consumo eléctrico procedente de energía con Garantía de Origen renovable, al tiempo que Grupo CIO ha continuado optimizando el consumo energético y de agua en sus instalaciones y unidades de negocio, mejorando su huella hídrica un 11%, con el 96% del agua dedicada al sector turístico de la compañía producida mediante desalación propia. En ese sentido, el grupo ha ampliado su inventario de emisiones incorporando nuevas categorías de Alcance 3, reforzando el seguimiento y la trazabilidad de su impacto climático.

El documento también recoge los avances del grupo en el impulso de la economía circular mediante una gestión más eficiente de los residuos. A esto se suma el fortalecimiento de las políticas de compra responsable y el apoyo a proveedores locales para dinamizar el tejido económico regional.

En palabras de José Enrique Ascanio, responsable de Sostenibilidad Corporativa, “La sostenibilidad constituye una de las bases de nuestro modelo de negocio. Avanzar en la reducción de nuestro impacto ambiental, impulsar el desarrollo de las personas y reforzar la transparencia son pilares fundamentales para generar valor a largo plazo para nuestros grupos de interés.”

“Estamos convencidos de que una gestión responsable es la mejor inversión que podemos hacer en el futuro de Grupo CIO y de la sociedad en su conjunto”, añade Francisco Javier Zamorano, CEO de Grupo CIO.

Con este documento unificado, Grupo CIO reafirma su visión de futuro basada en un modelo de gestión ético, transparente y comprometido con la creación de impacto positivo a largo plazo.

El Informe de Sostenibilidad 2025 completo ya se encuentra accesible para su consulta en el portal corporativo de la compañía:

Informe de Sostenibilidad 2025 - Grupo CIO

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