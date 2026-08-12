Formación y debates para los jóvenes canarios en Agaete

A pesar de que el fenómeno astronómico del que todo el mundo habla lo haya eclipsado, este miércoles, 12 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Juventud. Con ello en mente, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha organizado por segundo año consecutivo el Encuentro de Juventudes de Canarias, una iniciativa que, en palabras de la consejera Candelaria Delgado, busca convertirse en "un espacio de talleres, formación y debate en el que puedan expresar sus propuestas para construir, desde el presente, el futuro que los jóvenes de Canarias necesitan".

Durante sus cuatro días de duración, los adultos canarios del mañana disfrutarán de una programación repleta de actividades formativas, una serie de talleres impulsados por asociaciones juveniles, iniciativas enfocadas en la tradición del Archipiélago, espacios de debate en los que compartir su visión del mundo con representantes institucionales del Ejecutivo autonómico, actuaciones musicales y, sobre todo, la oportunidad de relacionarse con personas de su generación procedentes de todos los rincones de Canarias, mediante dinámicas de trabajo colaborativo que fomentan el liderazgo, el pensamiento crítico y el compromiso social de los jóvenes.

Veo que la juventud está muy apagada con respecto a la vida política, hay poca participación en los centros Lizbeth Salazar — Asistente a la segunda edición del Encuentro de Juventudes de Canarias

La jornada inaugural, que tuvo lugar este miércoles, comenzó con la bienvenida institucional por parte de la consejera Delgado, junto al director general de Juventud del Gobierno de Canarias, Daniel Morales, y la alcaldesa de Agaete, María del Carmen del Rosario. Seguidamente, tuvo lugar uno de los puntos fuertes de la programación, el debate Democrazia con Z, en el que los jóvenes compartieron su visión sobre el papel de su generación en la vida política y la importancia de mantener los pilares fundamentales de la sociedad democrática.

Lizbeth Salazar, de 18 años, es una de las asistentes al encuentro, procedente de Tenerife. Reconoció que, desde su punto de vista, ve "que la juventud está muy apagada, con poca participación en los colegios" al respecto de la vida política. La adolescente considera que esto es un problema grave, pues "a raíz de la menor participación social" en este ámbito, "es mucho más fácil que empiece un gobierno totalitario", al ser una sociedad "que no va a pelear por sus derechos, por lo que ya se ha conseguido". Por ello, concluye que dinámicas como esta son "profundamente necesarias", y que debe "ponerse en debate la democracia" para que no se "dé todo por hecho".

La juventud del Archipiélago está teniendo un despertar sobre la identidad canaria Elena Marrero — Creadora de contenido de divulgación patrimonial

Otra de las ramas más importantes que sostienen el tronco del programa es la apuesta por la divulgación del patrimonio, la identidad canaria y las tradiciones del Archipiélago. En esa línea, se cuenta con distintas actividades participativas, como la realizada por la Asociación Cultural de Silbo Gomero, de juego y salto del pastor, de lucha canaria o, incluso, de elaboración artesanal de queso y una posterior cata del producto de las Islas.

Elena Marrero, creadora de contenido de divulgación patrimonial y maestra de ceremonias de la jornada, cree que la juventud de las Islas está teniendo "un despertar sobre la identidad canaria, sobre su patrimonio", un factor que se ve impulsado por iniciativas como estos encuentros, "ya que, por lo general, cuesta llegar a la información y suele estar destinada al ámbito académico", explicó Marrero. La gestora patrimonial considera que, según su experiencia, los jóvenes cada vez reclaman conocer más sobre la tradición del Archipiélago: "Con este nuevo devenir, el boom de la canariedad, creo que las instituciones se están dando cuenta de lo que pide el pueblo", aseveró.

Conciertos y observación astronómica

El miércoles tocó a su fin con la observación del eclipse solar y un concierto por el Día Internacional de la Juventud, en el que Nueva Cantera, St. Pedro y Airam DJ pusieron la banda sonora al punto y final de la jornada inaugural. Sin embargo, no lo será del Encuentro de Juventudes: el jueves tendrá lugar un teatro fórum en el Polideportivo Municipal de Agaete, una visita guiada al Museo de La Rama y, una sesión de colchonetas acuáticas, entre otras actividades. A los más de 40 asistentes a la iniciativa les quedan por delante varios días de disfrute y, sobre todo, convivencia, en Gran Canaria.