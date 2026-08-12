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Eclipse solar del 12 de agosto: ¿qué pasa si el cielo está nublado?

Habrá zonas de Canarias donde se reduzca la visibilidad a causa de la calima

Así será el eclipse total de Sol hoy en España: hora, mapa y mejores lugares para verlo

Así será el eclipse total de Sol hoy en España: hora, mapa y mejores lugares para verlo

Sara Fernández García / PI STUDIO

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Gran parte de España mirará este miércoles por la tarde al cielo para disfrutar del primer eclipse solar completo que se podrá ver en todo el país en más de 100 años. Un evento que, en Canarias, se podrá ver en un 77% desde prácticamente cualquier punto del archipiélago.

Sin embargo, para ver el eclipse no solo habrá que mirar al cielo, sino también a la previsión meteorológica, porque, ¿sabes qué ocurrirá si los cielos están nublados? Más de uno se estará haciendo esta pregunta al tener ya todo planificado para disfrutar del eclipse, puesto que lo normal es pensar que si el cielo está nublado el eclipse no se verá bien, pero, ¿es real?

Lo cierto es que, con nubes o sin ellas, se podrá ver el eclipse en todo el país. En concreto, durante el proceso, el cielo se oscurecerá y habrá un descenso de temperaturas en pocos minutos. Además, poco antes del eclipse total, las nubes bajas podrían disiparse a causa de la propia ocultación del Sol.

Previsión del tiempo durante el eclipse

Para este miércoles, la Aemet indica que en Canarias se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos en vertientes norte de las islas montañosas y cielos despejados en el resto.

Además, la visibilidad podría verse reducida por la presencia de calima ligera en Lanzarote y Fuerteventura.

Horas del eclipse

Estos son los horarios exactos de las distintas fases:

  • Inicio del eclipse: 18:58 horas. Primer contacto donde la Luna comenzará a morder suavemente el borde del Sol.
  • Punto Máximo: 19:53 horas. Momento cumbre de la jornada en el que el eclipse alcanzará una magnitud de 0,75, cubriendo tres cuartas partes del disco solar a una altura de 10,6º sobre el horizonte oeste.
  • Fin del eclipse: 20:45 horas. El disco solar recuperará su forma completa justo en el momento final del atardecer.

Recomendaciones

Para disfrutar del eclipse en su totalidad, es necesario realizar algunas cuestiones previas. Una de ellas es elegir con tiempo el lugar desde el que observar el cielo, una espacio abierto, con buena luminosidad y que dé hacia el oeste, zona en la que el Sol se pone.

Además, es recomendable acudir con tiempo, puesto que se espera una gran oleada de personas para ver el eclipse y, lo más importante de todo, utilizar gafas homologadas para no hacernos daño en la retina. De hecho, si no sabes bien cómo debes utilizarlas, te dejamos algunos consejos:

  • Ponte las gafas antes de mirar al sol y no te las quites mientras estés observándolo.
  • Durante las fases parciales del eclipse, antes y después de la totalidad, mantenlas siempre puestas.
  • Supervisa especialmente a niños y niñas y personas mayores para evitar que miren al sol sin protección.

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CACERES. GAFAS DE SOL ECLIPSE SOLIDARIAS BANCO DE ALIMENTOS

Una mujer muestra unas gafas homologadas para ver el eclipse. / Carlos Gil / EXT

  • No uses gafas dañadas, rayadas, dobladas o antiguas si no puedes comprobar que están en buen estado y cumplen la normativa.
  • No mires al sol con cámaras, prismáticos o telescopios. Estos dispositivos necesitan filtros solares específicos.
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