Dos cervezas canarias, elegidas las mejores de España en los World Beer Awards 2026

Dos cervezas elaboradas en Canarias han sido reconocidas como las mejores de España en sus respectivas categorías. Dorada Sin Gluten y Tropical Con Limón han obtenido la medalla de oro y la distinción de ganadoras nacionales en los World Beer Awards 2026.

Compañía Cervecera de Canarias ha conseguido un total de siete reconocimientos en la nueva edición del certamen: cinco medallas y dos premios como ganadoras nacionales.

Además de los oros concedidos a Dorada Sin Gluten y Tropical Con Limón, Dorada Sin Limón y Tropical 1924 han recibido sendas medallas de plata, mientras que Dorada Especial Negra ha sido distinguida con el bronce.

Los World Beer Awards reconocen anualmente cervezas de diferentes países, estilos y categorías. Las bebidas participantes son sometidas a un proceso de evaluación en el que especialistas del sector valoran aspectos relacionados con el aroma, el sabor, la apariencia y la calidad de la elaboración.

Las cinco cervezas canarias premiadas

Dorada Sin Gluten ha sido reconocida con el oro y como la mejor cerveza sin gluten de España dentro de su categoría. Esta variedad conserva la graduación alcohólica y el perfil de la Dorada Pilsen original, pero está elaborada para resultar apta para las personas celíacas.

La segunda ganadora nacional es Tropical Con Limón, una cerveza de bajo contenido alcohólico que combina el sabor de la marca grancanaria con zumo de limón. El jurado la ha distinguido con una medalla de oro y como la mejor cerveza española de su categoría.

Por su parte, Dorada Sin Limón ha obtenido una medalla de plata. Se trata de una bebida elaborada a partir de cerveza Dorada sin alcohol y zumo de limón, caracterizada por el equilibrio entre el dulzor y el sabor cítrico.

También ha recibido la plata Tropical 1924, una cerveza de estilo helles bock elaborada con malta caramelo y lúpulo floral. Esta variedad presenta mayor cuerpo, una graduación del 6,4% y un perfil inspirado en las cervezas alemanas.

El listado lo completa Dorada Especial Negra, premiada con el bronce. Su elaboración combina diferentes maltas y lúpulos para conseguir una cerveza negra suave, con un equilibrio entre dulzor y amargor.

Más de 30 premios internacionales

El consejero delegado de Compañía Cervecera de Canarias, Roberto Martínez de Bustos, considera que estas distinciones ponen en valor la calidad de las cervezas elaboradas en las islas y contribuyen a situar los productos canarios en el panorama cervecero internacional.

«Estos galardones ya no son un logro puntual de un año», señala Martínez de Bustos, quien atribuye los resultados al trabajo de los maestros cerveceros y a la selección de las materias primas.

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La familia Dorada Especial acumula 17 medallas en los World Beer Awards durante los últimos seis años. En conjunto, Compañía Cervecera de Canarias suma 27 medallas y distinciones en este concurso desde su primera participación, en 2020, además de más de 30 reconocimientos internacionales durante los últimos años.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas