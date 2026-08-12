Cerca de un millar de personas viven el eclipse en La Matanza, Tenerife, bajo un cielo nublado: "No puedo creer que ahora se meta la nube"

Cuando todavía quedaba cerca de una hora para que comenzara el eclipse parcial en las Islas, el pequeño de ocho años Jaime Barrios ya tenía claro lo que se iba a encontrar si levantaba un fisco la cabeza: "La luna nueva va a ir tapando al sol poco a poco, es algo que no ocurre desde hace mucho tiempo, la última vez que pasó ni siquiera había nacido mi madre; todo eso lo vi en un vídeo de Youtube".

Hasta la tarde noche de este miércoles 12 de agosto, este tinerfeño solo había podido experimentar este fenómeno a través de una pantalla. Ahora, en cambio, puede decir que lo ha visto con sus propios ojos. Eso sí, siempre a través de unas gafas homologadas.

No ha sido el único novelero que ha venido desde la capital chicharrera al Parque Natural El Montillo, en La Matanza de Acentejo. Sus padres y su hermano Gonzalo, un joven de 10 años que quiere dedicarse a la astronomía, tampoco han querido perderse este fenómeno. También desde Santa Cruz llegó Lleó Rodríguez y su madre, dos amigos de la familia que ayer estaban "contentísimos" con el Encuentro Astronómico Cielos Tenerife Nordeste 2026.

Los tres peques coinciden en que el eclipse es el momentazo del verano, solo por detrás de la victoria de España en el Mundial. “Aunque puede que esto me termine gustando más”, adelantaba uno de ellos cuando apenas restaban minutos para su inicio.

Más de 800 personas miran al cielo de La Matanza

Al plan de esta familia se han sumado cerca de un millar de curiosos. Desde las 18:00 horas de este miércoles, más de 800 personas miran al cielo de La Matanza. En estos días previos, Tenerife había sido considerada como la mejor isla del Archipiélago para disfrutar de este eclipse parcial.

Este parque, en concreto, reúne unas condiciones excepcionales para la observación del cielo nocturno, por lo que cuenta con un certificado Starlight que lo reconoce como un espacio de especial interés para el desarrollo del astroturismo.

Pese a que la entrada a este enclave es libre, el número de gafas de protección disponibles -necesarias para ver el eclipse- era limitado. Por este motivo y tras recibir un aluvión de inscripciones, la organización se vio obligada a colgar el cartel de completo el pasado lunes. Aún así, a la entrada hubo algún que otro despistado que tuvo que darse media vuelta.

Telescopios, juegos y narración astronómica

Una vez dentro, las familias se repartieron entre los telescopios, la zona de juegos, la cafetería -a rebozar desde primera hora- y el anfiteatro, espacio habilitado para ver el eclipse y escuchar de fondo la narración del guía astronómico de Starlight Lluis Riera.

Los asistentes pudieron ver como el sol iba escondiéndose poco a poco. “Mira, mamá, parece una luna”, gritó uno de los niños presentes.

Antes de las 20:00 horas, el sol prácticamente era inapreciable, no solo por el eclipse, sino por las nubes que acompañaron durante toda la jornada en esta zona norte. "No me puedo creer que ahora se meta la nube", lamentó una de las asistentes.

Ni el cielo gris impidió disfrutar de este día tan especial. De hecho, aunque hubo unos minutos de negro total, el sol volvió a ser apreciable y rápidamente todo el mundo recuperó las gafas.

Habrá ampliación.