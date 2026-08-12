Canarias destina un millón de euros para la ayuda de familias vulnerables

El Gobierno de Canarias ha publicado la convocatoria de subvenciones destinadas a la ejecución de proyectos de infancia y familias para el ejercicio de 2026. La Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, ha asignado una partida inicial de 918.872 euros bajo el régimen de concurrencia competitiva. Este presupuesto está orientado a financiar programas que protejan los derechos fundamentales de los menores y contribuyan a mejorar la conciliación de las familias en situación de vulnerabilidad.

Ampliación de fondos

Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y las Familias, ha señalado que "este crédito inicial podrá ser incrementado una vez se realice la transferencia de los fondos estatales y se declare la disponibilidad del crédito". Esta flexibilización presupuestaria estará sujeta a que no haya vencido el plazo legal establecido para resolver la convocatoria.

Los proyectos que resulten subvencionados podrán recibir hasta el 100% de la financiación de sus planes de gasto aceptados por la administración, siempre que no se superen los costes totales de las actividades en concurrencia con otras ayudas. La cuantía individual de las subvenciones por proyecto oscila entre un mínimo de 8.000 euros y un máximo de 80.000 euros. Asimismo, cada entidad jurídica podrá registrar como máximo dos iniciativas, con un límite presupuestario total acumulado de 160.000 euros por entidad.

La convocatoria pone el foco en la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social, mediante planes de intervención y ayudas destinadas a cubrir tanto necesidades económicas como materiales. La atención se dirigirá a los hogares que atraviesan situaciones de privación material severa, con especial consideración a las familias monoparentales y a aquellas que viven en zonas rurales.

Los programas que opten a las subvenciones podrán centrarse en distintos ámbitos. Entre ellos se encuentra la cobertura de necesidades básicas, como alimentación, productos de higiene, ropa y calzado.

También tendrán cabida iniciativas destinadas a facilitar el acceso a servicios esenciales, incluyendo gastos relacionados con la salud, la vivienda como alquiler, mejora de las condiciones de habitabilidad o suministros y la educación, con ayudas para material escolar o comedor.

La conciliación de la vida laboral y familiar será otro de los ámbitos contemplados. Las ayudas podrán financiar servicios de escuelas infantiles, el cuidado puntual de menores para facilitar la incorporación de los progenitores al mercado laboral y actividades de ocio y culturales durante las vacaciones y otros periodos no lectivos.

Por último, se respaldarán proyectos de intervención y apoyo familiar, que podrán incluir orientación sociofamiliar, mediación, atención socioeducativa a menores y adolescentes y la gestión de puntos de encuentro familiar.

Requisitos de acceso

Las ayudas están dirigidas exclusivamente a entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad de forma efectiva en Canarias. Las organizaciones deberán contar con fines relacionados con la protección de la infancia y las familias y estar inscritas en el registro oficial correspondiente con la antigüedad exigida en la convocatoria.

Además, deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y de reintegro de subvenciones. En aquellos proyectos que lo requieran, será necesario disponer también de la habilitación para la atención integral de menores.

Evaluación y pago de las ayudas

Los programas se clasificarán según la puntuación obtenida, con un mínimo de 50 puntos para acceder a la subvención. Se valorarán, entre otros aspectos, su adecuación a la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia, la coherencia de las actuaciones, la atención a menores con diversidad funcional y la perspectiva de género.

El pago se realizará, con carácter general, tras la justificación de las actividades. Las entidades podrán solicitar un anticipo si acreditan falta de recursos para financiar el proyecto, aunque esta opción no estará disponible para organizaciones en situación de concurso, quiebra o insolvencia.

Plazo de solicitudes

Las entidades interesadas deberán presentar sus solicitudes por vía electrónica a través de la sede del Gobierno de Canarias. El plazo permanecerá abierto desde el 11 hasta el 24 de agosto de 2026, a las 23:59 horas. Las solicitudes presentadas por otras vías serán rechazadas.

Cada proyecto deberá incluir una memoria explicativa y un plan de financiación y seguir los modelos establecidos en la convocatoria. El Servicio de Planificación, Gestión y Administración será el encargado de tramitar y resolver las solicitudes, con un plazo máximo de ocho meses. Si no se dicta resolución dentro de ese periodo, la solicitud se considerará desestimada.