Canarias convierte los neumáticos usados en materia prima para construir sus carreteras

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad explora nuevas fórmulas para hacer más sostenible la construcción y el mantenimiento de sus infraestructuras viarias. Bajo ese próposito, nace el proyecto MASCA, una iniciativa que estudia la incorporación de neumáticos fuera de uso, asfalto reciclado y nuevas técnicas de fabricación a las mezclas utilizadas en las vías del Archipiélago. El objetivo es avanzar hacia un modelo de economía circular y reducir tanto el impacto ambiental como las necesidades de mantenimiento.

"El proyecto MASCA mezcla tres tecnologías diferentes", explica la directora general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, Rosana Melián. Una de ellas consiste en incorporar a las mezclas asfálticas polvo de caucho procedente de neumáticos que han llegado al final de su vida útil. Las otras dos pasan por el empleo de mezclas semicalientes y por la reutilización del propio asfalto.

“El problema de los neumáticos actualmente, que se trata de un residuo voluminoso, no biodegradable. Tiene un impacto muy alto, que además son difíciles de tratar. La gestión en un territorio insular es compleja y genera un impacto también de incendios con su acumulación”, señala Melián. La propuesta consiste en integrar ese residuo al proceso productivo y convertirlo en un componente de las carreteras. “Con la incorporación del polvo de caucho, mejoramos las propiedades del pavimento, del asfaltado... También mejora la durabilidad, el comportamiento mecánico o la resistencia”, asegura la directora general.

La segunda tecnología que aborda MASCA son las mezclas semicalientes, con las que se busca reducir el consumo energético asociado a la fabricación del asfalto. La tercera consiste en recuperar el material de las propias carreteras para volver a incorporarlo al proceso productivo. El propósito es ampliar el ciclo de vida de los materiales y avanzar hacia un sistema en el que los recursos puedan volver a utilizarse.

Todavía es pronto para que esta iniciativa se extienda al conjunto de las carreteras canarias, ya que el proyecto se encuentra actualmente en fase de estudio. La Consejería trabaja con la Universidad de La Laguna en un análisis de viabilidad para determinar qué soluciones pueden adaptarse mejor a las características del Archipiélago. Melián asegura que se trata de “implementaciones que son técnicamente prometedoras” y que responden a las “necesidades y singularidades que tenemos en el territorio canario”. El siguiente paso será trasladar los resultados obtenidos en el laboratorio a pruebas reales.

No obstante, la tecnología de mezclado ya ha avanzado más que las demás y ha llegado a una obra en Fuerteventura. “Acabamos de asfaltar un tramo en la obra de Fuerteventura en ejecución”, explica la directora general. “Primero hicimos una prueba piloto y luego ya hemos asfaltado con esa mezcla que está validada por laboratorio”. Pese a este avance, el proyecto todavía debe superar distintas fases antes de que estas soluciones puedan incorporarse de forma generalizada a las grandes carreteras de las islas.

Rentabilidad económica y ambiental

La sostenibilidad de estas nuevas mezclas también se medirá en términos económicos. Además de comprobar su comportamiento técnico, el proyecto MASCA deberá determinar hasta qué punto estas soluciones resultan rentables. La utilización de nuevos materiales y procesos puede implicar inicialmente un mayor coste, aunque ese posible sobreprecio podría compensarse con el ahorro energético y la reducción de las operaciones de mantenimiento a lo largo de la vida útil de las infraestructuras. “Estamos en esa fase de análisis, que lo uno se compense, digamos, con lo otro”, señala.

El objetivo es que, una vez superadas las pruebas y validaciones necesarias, estas soluciones puedan incorporarse a las condiciones técnicas de las futuras obras públicas. De esta manera, no quedarían limitadas a actuaciones experimentales, sino que podrían convertirse progresivamente en una exigencia dentro de las licitaciones de la Administración. “Ese es nuestro objetivo real, que esto ya esté validado”, afirma la directora general.

Por otra parte, MASCA forma parte de un planteamiento más amplio de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad para introducir criterios de sostenibilidad en las infraestructuras viarias. La apuesta no se limita a utilizar materiales reciclados, sino que afecta también a la manera en la que se diseñan las carreteras y al impacto que generan sobre un territorio especialmente limitado como el canario. En este sentido, Melián defiende que la sostenibilidad debe tenerse en cuenta desde las primeras fases de diseño de una infraestructura.

La elección del trazado, la ubicación de los enlaces y las entradas y salidas, así como las expropiaciones necesarias para ejecutar una obra, forman parte de las decisiones que pueden determinar su impacto final. A estos criterios se suma la integración de las infraestructuras en el paisaje. De esta forma, la sostenibilidad se plantea desde una perspectiva que abarca tanto la construcción como la huella territorial que deja una carretera una vez puesta en servicio. Se trata, en todo caso, de un horizonte todavía en desarrollo. “Vamos por el camino. Todavía queda, pero se están dando los pasos”, concluye Melián.