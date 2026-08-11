El Festivalito Sonorama celebra la música libre y diversa del 11 al 19 de septiembre en La Palma

El Festivalito Sonorama tendrá lugar dentro de la semana del Festivalito La Palma del 11 al 19 de septiembre. Durante estos días, se desplegará en El Paso una propuesta musical libre, energética y diversa que convertirá las noches del festival en una celebración abierta al público, con conciertos, proyecciones, experimentación sonora y propuestas que cruzan música, cine y creación audiovisual. La programación, de acceso gratuito, reunirá sonidos que van desde el indie y el rock hasta el reggae, el soul, los latin breaks, el funk, la electrónica underground y las propuestas más híbridas del panorama canario. Esta mezcla de géneros, escenas y lenguajes volverá a convertir al Festivalito Sonorama en una cita irresistible para aquellos que quieren escuchar y bailar al ritmo de música combativa y no comercial.

Uno de los momentos más especiales de esta edición llegará en la jornada inaugural el viernes 11 de septiembre en la Casa de la Cultura de El Paso con Un volcán habitado revisitado por Pumuky, una propuesta que unirá proyección cinematográfica y música en directo a partir del largometraje dirigido por David Pantaleón y José Víctor Fuentes. La banda canaria Pumuky acompañará la proyección con sus paisajes sonoros, completando así una película profundamente vinculada a la memoria reciente de La Palma.

Cine, música y experimentación audiovisual

Tras la ceremonia de inauguración del Festivalito, la plaza Francisca de Gazmira de El Paso acogerá el concierto de Los Blody, la joven banda de rock que reivindica la energía cruda y auténtica del género. Su propuesta mezcla pasión, rebeldía y emoción, con letras que transitan entre lo visceral y lo introspectivo, abordando temas como la pérdida, el amor y la necesidad de romper con lo establecido. Además, el colectivo palmero DJ Graja Sound cerrará la noche con una sesión de alma vinilera y mucho groove.

La noche del domingo día 13 se llevará a cabo la proyección del largometraje documental Rave Culture (2025) y el encuentro con DJ Jonay. Este trabajo dirigido por el cineasta Eduardo Cubillo explora la revolución de la música electrónica desde las calles de Inglaterra hasta las pistas de baile de Tenerife. DJ Jonay pionero e icono de la cultura de club y la música electrónica en Canarias se ha consolidado como un referente de la escena insular y nacional gracias a un estilo único que fusiona breakbeat, electro y ritmos tribales de gran energía

Canción de autora

Salomé Moreno, artista de Gran Canaria, presentará además un concierto íntimo en el que recorrerá las canciones que han marcado su trayectoria, incorporando también una selección de temas de su nuevo trabajo discográfico Castillos en la arena. Esta propuesta está concebida para la escucha y la conexión con el público, donde la voz, la palabra y la emoción son el eje principal de la experiencia.

Además, el sábado 19 de septiembre, Festivalito Sonorama cerrará su programación en la plaza Francisca de Gazmira de El Paso con una de las sorpresas musicales de esta edición: una propuesta conjunta entre Ant Cosmos y Arístides Moreno, creada especialmente para el Festivalito La Palma. Por un lado, Ant Cosmos aporta una mezcla de afrobeat, reguetón, cumbia y electrónica underground, con visuales en directo y una fuerte presencia escénica. Por otro, Arístides Moreno suma su mirada inclasificable, irónica y profundamente canaria, capaz de moverse entre el humor, la crítica, la ternura y la inteligencia.