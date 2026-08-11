Eclipse solar del 12 de agosto en Canarias: medidas de la DGT y consejos para conducir

El eclipse total de Sol de mañana miércoles 12 de agosto no solo será un acontecimiento astronómico excepcional. La concentración de personas que se espera en determinados puntos de Canarias, así como en el resto de España, ha obligado a la Dirección General de Tráfico (DGT) a preparar un dispositivo especial para intentar mantener la seguridad y la fluidez de las carreteras durante una de las semanas con mayor movilidad del verano.

El fenómeno será especialmente relevante porque la franja de totalidad atravesará la Península Ibérica de oeste a este. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) señala que será el primer eclipse total de Sol visible desde la Península y Canarias en más de un siglo, después del registrado en 1912. En España, la totalidad podrá observarse en buena parte de la mitad norte peninsular, mientras que en otras zonas el eclipse será parcial.

El momento del eclipse coincidirá, además, con una época de gran intensidad circulatoria. El cambio de quincena de agosto, el festivo del 15 de agosto y las fiestas populares que se celebran en numerosos municipios harán que las carreteras ya soporten una elevada demanda. A estos movimientos se sumarán quienes decidan desplazarse expresamente para encontrar un lugar desde el que contemplar la totalidad.

La propia DGT incluyó este fenómeno entre las novedades de sus medidas especiales de regulación de tráfico para 2026 y estableció actuaciones específicas en distintas comunidades autónomas ante el aumento previsto de desplazamientos.

Un eclipse que obligará a extremar la planificación

La particularidad del eclipse no está únicamente en su carácter extraordinario, sino también en la extensión geográfica de la zona desde la que podrá observarse en su totalidad.

La franja de totalidad cruzará España desde Galicia hasta Baleares. El recorrido pasará por comunidades como Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

El IGN explica que el eclipse se producirá durante el atardecer. En la Península, el fenómeno comenzará a verse alrededor de las 19:30 horas en diferentes localizaciones y alcanzará su máximo en torno a las 20:30 horas, aunque los horarios concretos dependerán del municipio. Además, al encontrarse el Sol cerca del horizonte, será necesario disponer de una buena visibilidad hacia el oeste para observarlo.

Lucía Feijoo Viera

Esta circunstancia puede favorecer que muchas personas busquen zonas abiertas, miradores, espacios rurales o enclaves próximos a la costa con un horizonte despejado. El problema para la gestión del tráfico es que no todos los puntos de observación tendrán necesariamente la misma capacidad para recibir vehículos y personas.

La DGT parte precisamente de esta dificultad. Sus responsables han advertido de que no se trata de una concentración localizada en un único recinto, como puede ocurrir con un concierto o una prueba deportiva, sino de un acontecimiento que puede generar desplazamientos simultáneos hacia numerosos lugares.

La llegada de visitantes puede ser difícil de prever

Uno de los principales retos para los responsables de tráfico será conocer qué puntos acabarán concentrando un mayor número de personas.

Aunque las administraciones pueden identificar previamente los lugares desde los que será posible contemplar el eclipse, resulta mucho más complicado determinar cuáles tendrán una mayor afluencia. Las preferencias de los visitantes pueden cambiar en función de las condiciones meteorológicas, la facilidad de acceso, las recomendaciones que circulen en internet o redes sociales y la popularidad de determinados enclaves.

Por este motivo, la DGT está planteando un dispositivo que permita actuar de manera flexible en función de la situación que se encuentre en cada carretera.

Los animales reaccionan de forma diferente a un eclipse solar total / Shutterstock

La subdirectora adjunta de Circulación de la DGT, Ana Blanco, ha destacado la dimensión territorial del fenómeno y la necesidad de que los diferentes Centros de Gestión de Tráfico y las Jefaturas Provinciales trabajen con criterios coordinados.

La dificultad, según la DGT, es que los organismos de tráfico están acostumbrados a gestionar concentraciones relacionadas con acontecimientos deportivos, conciertos o celebraciones concretas, pero en este caso deberán afrontar un fenómeno que puede provocar muchos focos de concentración repartidos por una amplia zona geográfica.

Dos tipos de conductores en el dispositivo

La planificación de Tráfico contempla dos grandes grupos de usuarios de las carreteras.

Por un lado estarán las personas que se desplacen expresamente para observar el eclipse. Por otro, los conductores que tengan que utilizar las carreteras por motivos habituales y que no participen en el fenómeno.

Para estos últimos, uno de los objetivos prioritarios será evitar que los desplazamientos extraordinarios hacia los puntos de observación terminen provocando problemas generalizados en la circulación.

La DGT trabaja para coordinar las actuaciones con comunidades autónomas, provincias y ayuntamientos, además de otros organismos estatales. La finalidad es que las restricciones, desvíos o recomendaciones que puedan establecerse sean comunicados con suficiente antelación y que los conductores dispongan de información actualizada.

Pedro Duque, astronauta: “Solo durante la totalidad del eclipse podremos quitarnos las gafas” / E. D.

La resolución de medidas especiales de tráfico de 2026 ya contempla un plan específico de seguridad vial con motivo del eclipse solar total del 12 de agosto en las carreteras de varias comunidades autónomas.

Información a través de paneles, radio, internet y el 011

La información a los conductores será uno de los elementos esenciales del dispositivo. Para ello se utilizarán diferentes canales, entre ellos internet, redes sociales, paneles de mensaje variable, boletines de radio y el teléfono 011 de información de tráfico.

Los paneles luminosos instalados en las carreteras podrán informar sobre las condiciones de circulación y las medidas especiales adoptadas en cada zona. También servirán para recordar determinadas recomendaciones relacionadas con la conducción durante el eclipse.

Uno de los aspectos que puede generar dificultades es el cambio de luminosidad. El eclipse tendrá lugar cerca del atardecer y, durante la fase de totalidad, el cielo se oscurecerá de manera notable. Por ello, la DGT recuerda la importancia de circular con las luces correspondientes encendidas.

Además, los municipios deberán prever el encendido extraordinario del alumbrado público en las vías que pueda resultar necesario durante el desarrollo del fenómeno y preparar actuaciones específicas en aquellos lugares donde se prevean concentraciones de personas.

Los puntos de observación requieren planes específicos

El segundo gran ámbito de actuación serán los propios lugares elegidos para contemplar el eclipse.

Las comunidades autónomas y los municipios tendrán que identificar y gestionar estos puntos, estudiar sus accesos y valorar la cantidad de tráfico que pueden asumir. Entre las medidas que podrían aplicarse se encuentran restricciones temporales para determinados vehículos, cambios en la circulación o habilitación de zonas de estacionamiento.

Estas actuaciones no serán necesariamente iguales en todos los lugares. Cada punto tendrá que analizarse teniendo en cuenta sus características concretas.

Los responsables de movilidad deberán estudiar las carreteras que conducen hasta el enclave, los accesos disponibles, la capacidad de las vías, las rotondas, los cruces y otros elementos que puedan convertirse en puntos de congestión.

También se tendrá en cuenta que los desplazamientos probablemente serán escalonados durante las horas previas al eclipse, mientras que la salida podría producirse de manera más concentrada una vez finalice el fenómeno.

Esta diferencia entre la llegada y la salida puede generar situaciones especialmente complicadas en carreteras de capacidad limitada o en lugares que dispongan de pocos accesos.

El riesgo de grandes retenciones preocupa a Tráfico

La experiencia de otros eclipses con grandes concentraciones de espectadores sirve como referencia para la planificación española. Las autoridades quieren evitar que el aumento repentino del número de vehículos provoque retenciones prolongadas, accidentes o dificultades para que los servicios de emergencia puedan desplazarse.

Precisamente por ello, la planificación no se centra únicamente en facilitar el acceso a los lugares desde los que se podrá ver la totalidad. También pretende mantener libres las vías necesarias para garantizar la circulación ordinaria y permitir el paso de ambulancias, bomberos, policías y otros servicios de emergencia.

La DGT considera especialmente importante evitar que los conductores estacionen de manera irregular en los arcenes o en zonas que puedan bloquear el paso.

La experiencia acumulada durante grandes operaciones de tráfico, como la Operación Paso del Estrecho, proporciona herramientas para gestionar volúmenes elevados de circulación. Sin embargo, el eclipse presenta una característica diferente: puede producir concentraciones simultáneas en muchos puntos y es difícil anticipar cuáles serán los más concurridos.

La propia DGT ha incorporado el eclipse al dispositivo de movilidad del verano de 2026, dentro de una Operación Verano que contempla más de 104 millones de desplazamientos de largo recorrido durante el periodo estival.

Recomendaciones para quienes tengan previsto viajar

Ante la previsión de un incremento de los desplazamientos, las autoridades recomiendan evitar, siempre que sea posible, el uso del vehículo privado para acudir a las zonas de observación y optar por el transporte público.

Quienes tengan que conducir deberán prestar especial atención a las posibles retenciones y a los cambios en la circulación que puedan establecerse en determinadas carreteras.

Entre las principales recomendaciones figuran:

No utilizar el teléfono móvil ni manipular cámaras o dispositivos mientras se conduce.

Mantenerse atento a los paneles de información y a las indicaciones de los agentes de tráfico.

Comprobar que las luces del vehículo están encendidas cuando las condiciones lo requieran.

cuando las condiciones lo requieran. Extremar la precaución ante la posible presencia de peatones en las proximidades de los puntos de observación.

No detenerse en la calzada ni utilizar el arcén como zona de estacionamiento para observar el eclipse.

para observar el eclipse. Buscar un lugar seguro y autorizado si se quiere contemplar el fenómeno.

No utilizar gafas especiales para observar el eclipse mientras se conduce .

. Consultar previamente el estado de las carreteras y las recomendaciones de las autoridades.

Priorizar el transporte público cuando sea una alternativa disponible.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales de la DGT y de las administraciones competentes.

Un fenómeno breve que puede alterar la movilidad durante horas

La paradoja del eclipse es que el fenómeno que concentra la atención tendrá una duración relativamente corta, mientras que sus efectos sobre la movilidad pueden prolongarse durante muchas horas.

El IGN señala que el eclipse completo tendrá una duración de algo menos de cuatro horas y media desde su comienzo hasta su finalización, pero la fase de totalidad será mucho más breve. La duración máxima de la totalidad en el conjunto del fenómeno alcanzará 2 minutos y 18 segundos, aunque variará según el lugar de observación.

En España, además, la totalidad se producirá cerca de la puesta de Sol, por lo que las condiciones serán diferentes según el municipio. En A Coruña, por ejemplo, el máximo está previsto alrededor de las 20:28 horas y la totalidad tendrá una duración de 76 segundos. En Burgos, el máximo llegará aproximadamente a las 20:29 horas y la totalidad alcanzará 104 segundos. En Palma, el máximo será hacia las 20:32 horas, con el Sol ya muy próximo al horizonte.

Estos datos explican por qué la elección del lugar será importante para los espectadores y, al mismo tiempo, por qué la planificación del tráfico debe tener en cuenta no solo el momento del eclipse, sino también las horas anteriores y posteriores, cuando se producirán buena parte de los desplazamientos.

Canarias quedará fuera de la franja de totalidad

Para Canarias, un aspecto importante es que la franja de totalidad no atravesará el Archipiélago. El IGN sitúa la zona española de totalidad desde Galicia hasta Baleares, mientras que el eclipse será visible desde otros puntos del territorio nacional como fenómeno parcial.

La relación de Canarias con los eclipses solares totales, no obstante, tiene un antecedente especialmente relevante: el IGN recuerda que el último eclipse total visible desde España antes del de 2026 fue el de 1959, que pudo observarse desde las islas Canarias. La Península, en cambio, no ha visto un eclipse total desde 1912.

El 12 de agosto, por tanto, la atención de buena parte de los aficionados a la astronomía se desplazará hacia la Península y Baleares. La previsión de movimientos extraordinarios ha llevado a la DGT y a las administraciones territoriales a preparar un dispositivo que tendrá que responder a una circunstancia poco habitual: miles de personas buscando simultáneamente un lugar adecuado para contemplar un fenómeno que durará apenas unos minutos.

La recomendación de las autoridades es clara: planificar los desplazamientos con antelación, evitar paradas peligrosas y mantenerse informado por los canales oficiales. Para quienes quieran observar el eclipse, el Instituto Geográfico Nacional dispone además de información detallada por municipios sobre los horarios, la duración de la totalidad y las condiciones de observación.