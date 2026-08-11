Canarias cuelga el cartel de ‘sold out’ de las gafas homologadas para el eclipse del 12 de agosto

"No nos quedan, lo siento". Estas son las palabras que más han escuchado los canarios que buscan a contrarreloj unas gafas homologadas para observar con seguridad el eclipse solar. Desde hace semanas, esta herramienta de protección se ha convertido en un bien bastante cotizado en el Archipiélago. Y a menos de 24 horas de que la Luna engulla buena parte del Sol en las Islas, cuya ocultación máxima será del 77% en las Islas, conseguir una unidad para observar el fenómeno con seguridad se ha convertido en una misión casi imposible: Canarias ha colgado el cartel de sold out.

Lo cierto es que los establecimientos encargados de su venta y distribución no esperaban una demanda tan elevada. Muchos, ante el temor de quedarse con parte de la mercancía en el almacén una vez pasado el eclipse, optaron por hacer pedidos más ajustados. "Yo sabía que algunas sí iba a vender porque las tenía reservadas, pero no pensé que me quedara sin ninguna", cuenta Marta Parra, encargada del Centro Óptico Arico, en el sur de Tenerife. La mayoría de sus clientes procede de la zona, aunque en los últimos días también ha atendido a personas de otras localidades que llegan en busca de gafas de forma "desesperada".

Algo similar ha vivido Sergio Mesa, responsable de la Óptica Tomé Cano. "Desde la semana pasada recibimos alrededor de cien llamadas diarias y un montón de mensajes preguntando por las gafas", revela. En su caso, el establecimiento no las vendía, sino que las entregaba de forma gratuita. "Llegamos a repartir hasta 200 gafas en apenas tres semanas", apunta. La situación se repite en otros establecimientos del Archipiélago, donde la demanda ha superado con creces las previsiones iniciales. De hecho, los principales proveedores de Canarias también se han quedado ya sin existencias.

Una falsa sensación de seguridad

Este aluvión de personas en busca de gafas podría interpretarse como una muestra de que la población es cada vez más consciente de los riesgos de observar el eclipse sin la protección adecuada. Pero la realidad es algo más compleja. Los trabajadores de los establecimientos aseguran que, ante la dificultad de encontrar gafas homologadas, algunos clientes optan por alternativas que no ofrecen la protección necesaria, como las gafas de sol convencionales o incluso las gafas de soldador.

"Yo llevo las redes sociales de la empresa y hemos aconsejado que no vean el eclipse sin unas gafas homologadas, pero la mayoría dice que les da igual", señala Mesa. A su juicio, quienes recurren a estos productos son conscientes de que existen riesgos, de ahí que inicialmente busquen gafas específicas, pero no siempre comprenden la gravedad de las posibles consecuencias.

Una percepción similar tiene Enrique Janer, óptico-optometrista de Ópticas Claravisión Las Palmas. "Mucha gente piensa en verlo con gafas normales, aunque se les ha dicho los efectos perjudiciales que puede tener para la salud", explica. Asimismo, Janer advierte de otro aspecto importante de cara a los próximos eclipses de 2026 y 2027. Y es que no es recomendable reutilizar las mismas gafas, salvo que la propia óptica confirme que siguen siendo aptas. "Normalmente, no están hechas para que duren tanto", apunta.

Última oportunidad para hacerse con unas gafas homologadas

Eso sí, para quienes dejan los deberes para última hora, todavía queda una esperanza. Aunque el Museo de la Ciencia y el Cosmos, en Tenerife, y el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, en Gran Canaria —dos de los tres centros de las Islas encargados de distribuir las gafas que el Gobierno de España y el Grupo Social ONCE han puesto a disposición en todo el país— ya han agotado sus existencias, en La Palma aún quedan algunas unidades. El Museo de la Ciencia Ojos al Cielo las entregará de forma gratuita con cada visita al centro.

El reparto, además, continuará este miércoles en los distintos puntos de observación habilitados para seguir el eclipse: la Plaza del Puerto de Caleta de Sebo, en La Graciosa; el Paseo Marítimo de La Santa, en Lanzarote; el Castillo de El Tostón, Fuerteventura; la calle Dr. Domingo Hernández Guerra, en Gran Canaria; la avenida del Emigrante, en Tenerife; la Plaza de San Pedro, en La Gomera; la Playa de los Tarajales, La Palma; y La Maceta, en El Hierro.

Los ocho puntos de observación habilitados en las Islas repartirán gafas gratuitas

En Tenerife, además, el Ayuntamiento de Los Realejos se encargará de repartir gratuitamente 500 gafas homologadas para observar el eclipse en la Playa de El Socorro, donde también se desarrolla durante estos días el ya tradicional cine de verano. En el Parque Natural El Montillo, en La Matanza de Acentejo, también se distribuirán gafas de forma gratuita durante el Encuentro Astronómico Cielos Tenerife Nordeste 2026, aunque se requiere inscripción previa para acudir al evento.

El riesgo del eclipse para la retina

La fiebre por hacerse con unas gafas para contemplar el eclipse llega justo cuando los expertos insisten en la importancia de disfrutar del fenómeno con la protección adecuada. En este sentido, el director general de Salud Pública, José Díaz Flores recuerda que mirar directamente al Sol sin la protección necesaria puede provocar daños en la retina potencialmente irreversibles, incluso cuando el astro se encuentra parcialmente cubierto.

Salud Pública advierte de graves daños en la retina de no contar con la seguridad adecuada

Por este motivo, aconseja utilizar únicamente gafas especiales para eclipses que cumplan la norma de seguridad correspondiente. Y prescindir de gafas de sol convencionales, por muy oscuras que sean, ya que no ofrecen la protección necesaria para mirar directamente al Sol. Tampoco son seguros otros métodos caseros, como utilizar radiografías, CD o DVD, cristales ahumados, filtros improvisados, gafas 3D de cine o lentes oscuras que no estén debidamente certificadas. La seguridad, por tanto, no depende de que las gafas sean más o menos oscuras, sino de que cuenten con los filtros adecuados y cumplan los requisitos de seguridad establecidos.

Requisitos de unas gafas seguras

Antes de adquirir unas gafas para observar el eclipse, Díaz Flores recomienda comprobar que incorporen el marcado CE, obligatorio para este tipo de productos y que indica que el fabricante cumple la normativa europea aplicable. Así como la referencia a la norma EN ISO 12312-2:2015 o ISO 12312-2:2015, que establece los requisitos de seguridad para las gafas destinadas a la observación directa del Sol.

Por otro lado, es importante que los datos del fabricante o el importador figuren claramente en el producto o en su embalaje, que cada gafa incluya indicaciones claras sobre cómo utilizarlas de forma segura y que el filtro se encuentre en perfecto estado. Es decir, sin arañazos, roturas, burbujas, zonas transparentes o más claras ni ningún otro defecto visible.

Pasos para ver el eclipse de forma segura

Para disfrutar de este fenómeno astronómico de forma segura, las gafas deben colocarse antes de mirar al Sol y mantenerse puestas durante todo el tiempo que se esté observando —especialmente durante las fases parciales, tanto antes como después de la totalidad—. También es importante vigilar especialmente a niños y personas mayores para evitar que miren directamente al Sol sin protección.

Del mismo modo, no deben utilizarse gafas que estén dañadas, rayadas o dobladas, ni aquellas demasiado antiguas si no puede comprobarse que se encuentran en buen estado y cumplen la normativa de seguridad. Por último, no se debe mirar al Sol a través de cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares específicos, ya que estos dispositivos concentran la luz solar y requieren sistemas de protección adecuados.