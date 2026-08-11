Canarias bate su récord de plazas sanitarias: el Servicio Canario de la Salud oferta 492 para el curso 2026-2027

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha alcanzado su mayor oferta histórica de Formación Sanitaria Especializada (FSE), con 492 plazas para el curso 2026-2027, según la convocatoria publicada este lunes, 10 de agosto, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El examen de acceso se celebrará el próximo 23 de enero de 2027.

La cifra supone 27 plazas más que en la convocatoria de 2025, un incremento del 5,81%, por encima del crecimiento medio nacional, situado en el 3,9%. Desde 2018, la oferta del SCS ha aumentado en 168 plazas.

La convocatoria incluye plazas para 55 especialidades y refuerza áreas consideradas estratégicas para el sistema sanitario canario, como Atención Primaria, Urgencias y Emergencias, Salud Mental y la formación en las islas no capitalinas.

Se duplican las plazas de Medicina de Urgencias y Emergencias

Uno de los principales incrementos se registra en Medicina Familiar y Comunitaria, con 98 plazas MIR, seis más que el año anterior. También crece Enfermería Familiar y Comunitaria, que alcanza las 34 plazas, cuatro más que en la convocatoria previa.

Otra de las novedades es el refuerzo de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, incorporada a la oferta del SCS en 2025. Las plazas pasan de tres a seis, duplicando así la capacidad formativa en apenas un año.

La formación especializada en Salud Mental contará con 41 plazas: 12 de Psiquiatría, 10 de Psicología Clínica, 17 de Enfermería de Salud Mental y dos de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia.

La convocatoria también incorpora incrementos en especialidades como Neurología, Medicina Interna y Neurofisiología Clínica, con el objetivo de aprovechar mejor la capacidad docente acreditada en las unidades del SCS.

Además, Lanzarote contará con 23 plazas, consolidando la formación sanitaria especializada fuera de las islas capitalinas. Entre ellas figuran plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, Enfermería Familiar y Comunitaria, Geriatría, Enfermería Geriátrica, Matrona, Anestesiología, Cirugía General, Traumatología y Medicina Interna.

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Del total de 492 plazas, 360 corresponden a Medicina, 102 a Enfermería, 15 a Farmacia, 10 a Psicología, 4 a Radiofísica Hospitalaria y 1 a Biología.