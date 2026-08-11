Camerata Lacunensis compite en los Juegos Corales del Mundo 2026 en Suecia

Camerata Lacunensis participa esta semana en los World Choir Games 2026, es decir, en los Juegos Corales del Mundo, que se celebran entre el 6 y el 16 de agosto en la ciudad sueca de Helsingborg. Se trata del mayor evento coral internacional del mundo. La cita reúne a miles de cantantes procedentes de todos los rincones del planeta en una celebración que se centra en la excelencia artística, el intercambio cultural y la convivencia a través de la música. La presencia de la formación tinerfeña Camerata Lacunensis en este encuentro supone un importante reconocimiento a la trayectoria del conjunto y una oportunidad para proyectar el trabajo que desarrolla desde Canarias en el ámbito de la música coral.

Esta formación, dirigida por Jose Herrero, afronta esta participación con el compromiso de representar a su tierra con un repertorio que combina calidad interpretativa, sensibilidad musical e identidad cultural. Este certamen representa un nuevo hito en una trayectoria marcada por la excelencia artística, la difusión del patrimonio coral y la presencia continuada en escenarios nacionales e internacionales.

World Choir Games

Los World Choir Games, organizados por Interkultur, están considerados las Olimpiadas del canto coral y constituyen el principal punto de encuentro para coros de todo el mundo. Además de las competiciones oficiales, el programa incluye conciertos, talleres, actuaciones de amistad y actividades de intercambio entre culturas, convirtiendo la música en un lenguaje universal de entendimiento y cooperación.

Este viaje de Camerata Lacunensis ha sido posible gracias a la colaboración del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, Alumni ULL y la Concejalía de fiestas del Ayuntamiento de La Laguna. Además, la formación agradece el respaldo constante de su público, cuya confianza impulsa al coro a seguir creciendo y llevar así el nombre de Canarias a escenarios de todo el mundo.

Compromiso

Con su participación en Helsingborg, Camerata Lacunensis reafirma su compromiso con la música coral como vehículo de cultura, convivencia y proyección internacional y se muestra convencida de que cada actuación constituye una oportunidad para tender puentes entre pueblos a través de la voz.