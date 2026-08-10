Trece años de Festival Musa: México protagoniza la edición de este año

El Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA) se prepara para acoger una nueva edición del Festival Musa, que este año alcanza su decimotercera convocatoria con México como país protagonista. Durante el mes de septiembre, el museo volverá a transformarse en un espacio de encuentro, descubrimiento y celebración cultural a través de una programación multidisciplinar que permitirá al público acercarse a la riqueza histórica, artística y social de este país.

Esta cita se ha consolidado a lo largo de los años como una de las propuestas culturales más singulares del museo, estableciendo puentes entre Canarias y diferentes territorios del mundo a través de las exposiciones, la música, el cine, las artes, el conocimiento y la participación ciudadana.

Origen

Canarias ha pasado de ser una sociedad emigrante durante siglos, a otra que, en las últimas décadas, recibe decenas de miles de nuevos residentes que provienen de Europa, África, América y Asia. Este cambio sociodemográfico no ha sido ajeno para Museos de Tenerife, que trabaja desde hace años para que sus centros sean espacios de hospitalidad para los recién llegados, pero también instituciones que atiendan las diferencias culturales, lugares de encuentro donde se propicie el diálogo y se reflexione y enriquezca la cultura de todos.

Así, el Festival Musa convierte cada año al MUNA en un espacio de encuentro entre culturas e invita al público a descubrir la identidad de diferentes países a través de propuestas que combinan patrimonio, arte, música, cine, pensamiento y tradición. Más que una programación cultural, el festival plantea un recorrido por la memoria, la creatividad y las expresiones contemporáneas de cada territorio, fomentando el diálogo intercultural y el conocimiento mutuo.

Largo recorrido

Desde su creación, el Festival Musa ha dedicado sus ediciones a Marruecos, México, Portugal, India, Japón, Senegal, Escandinavia, Argentina, China, Cabo Verde, Alemania y Brasil. La última edición reunió a más de 5.000 personas en las diferentes actividades programadas y batió récord de participación, reafirmando el interés del público por una propuesta que cada año amplía su capacidad de conectar culturas desde el propio espacio del museo.

El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, destaca la relevancia de este festival que "se ha convertido en una de las grandes citas culturales del MUNA ya que permite acercarnos a la identidad y la riqueza de otros países a través de experiencias diversas y accesibles para todos los públicos". "Es un proyecto que fomenta el diálogo intercultural y convierte el museo en un espacio abierto para el encuentro, el aprendizaje y el intercambio de conocimientos", añade.

Fecha importante

La elección de México como país protagonista adquiere además un significado especial este año, ya que coincide con la celebración de la VIII Feria Tricontinental de Artesanía de Tenerife, que se desarrollará entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife y que también contará con México como cultura invitada. Acha indica que el Cabildo de Tenerife "refuerza su apuesta por estrechar los vínculos culturales entre ambos territorios mediante iniciativas que ponen en valor el patrimonio, la creación artística y las tradiciones mexicanas".