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San Borondón se convierte en una nueva aventura de ‘Find the Seasouls’

Portada San Borondón Island

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La legendaria isla de San Borondón protagoniza la nueva actualización de ‘Find the Seasouls’, el videojuego desarrollado por la Consejería de Turismo y Empleo de Canarias en la plataforma Roblox. La iniciativa busca utilizar el entretenimiento digital como una vía para acercar la cultura, la biodiversidad y el patrimonio del Archipiélago a las nuevas generaciones, especialmente a un público familiarizado con este tipo de plataformas.

La nueva versión introduce un mapa completamente nuevo inspirado en la leyenda de San Borondón y en los paisajes de las islas. A diferencia de otras actualizaciones, esta incorpora nuevas dinámicas de juego basadas en la exploración, las plataformas y la resolución de puzles. Los jugadores tendrán que localizar unos portales que aparecen varias veces al día en distintos puntos de las ocho islas para poder acceder a este nuevo escenario. Una vez dentro, podrán recorrer diferentes espacios que recrean elementos del paisaje y del patrimonio de Canarias, desde playas de arena negra y blanca y zonas de dunas hasta bosques de laurisilva y cuevas.

El recorrido también incluye referencias al patrimonio arqueológico de las islas, con recreaciones de yacimientos guanches y pintaderas. La actualización incorpora además 20 nuevas especies, denominadas ‘Sunkeepers’, inspiradas en reptiles reales del Archipiélago. Estas criaturas se suman al catálogo de 160 especies que ya forman parte del videojuego y permiten introducir contenidos relacionados con la biodiversidad canaria dentro de la propia experiencia de juego.

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El proyecto forma parte de la estrategia de Turismo de Canarias para mantener activo el videojuego mediante actualizaciones vinculadas a diferentes elementos de la identidad y el patrimonio de las islas. Desde su lanzamiento, a finales de 2024, ‘Find the Seasouls’ ha incorporado contenidos especiales relacionados con el Carnaval, el Día Mundial del Agua y el Día de Canarias, con personajes, retos y escenarios vinculados a cada celebración. La nueva actualización también se acompaña de contenidos específicos para TikTok y YouTube Shorts y de nuevos objetos digitales para los avatares de Roblox. El videojuego acumula ya más de cinco millones de visitas y 2,7 millones de usuarios únicos, además de más de 230.000 favoritos y cerca de 69.000 usuarios en el grupo oficial de Islas Canarias dentro de la plataforma.

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