San Borondón se convierte en una nueva aventura de ‘Find the Seasouls’

La legendaria isla de San Borondón protagoniza la nueva actualización de ‘Find the Seasouls’, el videojuego desarrollado por la Consejería de Turismo y Empleo de Canarias en la plataforma Roblox. La iniciativa busca utilizar el entretenimiento digital como una vía para acercar la cultura, la biodiversidad y el patrimonio del Archipiélago a las nuevas generaciones, especialmente a un público familiarizado con este tipo de plataformas.

La nueva versión introduce un mapa completamente nuevo inspirado en la leyenda de San Borondón y en los paisajes de las islas. A diferencia de otras actualizaciones, esta incorpora nuevas dinámicas de juego basadas en la exploración, las plataformas y la resolución de puzles. Los jugadores tendrán que localizar unos portales que aparecen varias veces al día en distintos puntos de las ocho islas para poder acceder a este nuevo escenario. Una vez dentro, podrán recorrer diferentes espacios que recrean elementos del paisaje y del patrimonio de Canarias, desde playas de arena negra y blanca y zonas de dunas hasta bosques de laurisilva y cuevas.

El recorrido también incluye referencias al patrimonio arqueológico de las islas, con recreaciones de yacimientos guanches y pintaderas. La actualización incorpora además 20 nuevas especies, denominadas ‘Sunkeepers’, inspiradas en reptiles reales del Archipiélago. Estas criaturas se suman al catálogo de 160 especies que ya forman parte del videojuego y permiten introducir contenidos relacionados con la biodiversidad canaria dentro de la propia experiencia de juego.

El proyecto forma parte de la estrategia de Turismo de Canarias para mantener activo el videojuego mediante actualizaciones vinculadas a diferentes elementos de la identidad y el patrimonio de las islas. Desde su lanzamiento, a finales de 2024, ‘Find the Seasouls’ ha incorporado contenidos especiales relacionados con el Carnaval, el Día Mundial del Agua y el Día de Canarias, con personajes, retos y escenarios vinculados a cada celebración. La nueva actualización también se acompaña de contenidos específicos para TikTok y YouTube Shorts y de nuevos objetos digitales para los avatares de Roblox. El videojuego acumula ya más de cinco millones de visitas y 2,7 millones de usuarios únicos, además de más de 230.000 favoritos y cerca de 69.000 usuarios en el grupo oficial de Islas Canarias dentro de la plataforma.