La plantilla docente envejece en Canarias: dos de cada cinco profesores tienen ya más de 50 años

Canarias está lejos de presumir de talento joven en sus colegios e institutos. Según los últimos datos publicados por la Consejería de Educación, correspondientes al curso 2025/2026, dos de cada cinco docentes de las Islas tienen más de 50 años. En concreto, 12.542 de los 29.084 profesores —de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, FP y otras enseñanzas— superan esta edad. No obstante, desde la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes precisan que estas cifras incluyen también al personal docente que no imparte clases y desempeña otras funciones, como las vinculadas a los servicios centrales de la Administración.

El envejecimiento de las plantillas educativas no es un fenómeno nuevo en las Islas. Canarias lleva años situándose entre las comunidades autónomas con mayor proporción de profesorado de más de 50 años. Así lo confirma el último informe del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (SEIE), elaborado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y referido al curso 2023/2024. El Archipiélago encabeza el listado de comunidades con mayor porcentaje de maestros mayores de 50 años, con un 35,6%, frente al 28,7% de media nacional.

La tendencia se extiende también al resto de niveles educativos. Aunque Canarias no ocupa el primer puesto, vuelve a situarse por encima de la media española y entre las tres comunidades con mayor porcentaje de profesorado mayor de 50 años tanto en Secundaria como en la Universidad, con un 43,4% y un 62,7%, respectivamente. En el conjunto del país, estos porcentajes se sitúan en el 38,9% y el 51,8%. Eso sí, la tendencia ha mejorado en los últimos años en algunas etapas. El porcentaje de profesores mayores de 50 años ha descendido 8,3 puntos porcentuales en Educación Infantil y Primaria y 3,1 puntos en la Universidad. En Secundaria, en cambio, ha aumentado ligeramente, aunque el incremento apenas alcanza un punto porcentual.

Factores que explican este envejecimiento

Este patrón responde a varios factores. El viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, sitúa el origen de este envejecimiento en el fuerte crecimiento que experimentaron las plantillas educativas en los años noventa. "A partir de la ley LOGSE, las plantillas se incrementaron en Canarias en más de un 25% durante esa década", explica. A ello se sumó, entre 2000 y 2010, el aumento del alumnado, que volvió a elevar la necesidad de docentes. "Esos dos factores condicionaron que la plantilla creciera mucho en esa época y son, en gran parte, los profesores que ahora tienen más de 50 años", señala. Así, en menos de cuatro décadas, Canarias ha pasado de contar con unos 20.000 docentes a cerca de 34.000 en la actualidad, un 70% más.

Para el presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, "que haya un elevado porcentaje de profesorado mayor de 50 años no es un problema en sí mismo, porque el personal docente de esa edad es perfectamente válido y, de hecho, acumula una experiencia laboral muy valiosa". Pero reconoce que puede plantear retos de cara al futuro. "El más evidente es que, en unos pocos años, deberá producirse una renovación importante, dado que muchos docentes alcanzarán pronto la edad de jubilación", explica.

Una renovación en la que la administración tendrá que desempeñar un papel clave. En este sentido, Cabrera es consciente de que buena parte de la plantilla se jubilará en los próximos años. "Y eso lo que puede causar es que sigamos teniendo un alto porcentaje de profesores interinos", reconoce. El objetivo de la Consejería es reducir esa tasa hasta el 8%, en línea con el límite que se plantea para el conjunto del Estado, aunque Canarias todavía se encuentra lejos de esa cifra, con un 30%. "Nosotros queremos mantener la plantilla, incluso el último curso, con casi 6.000 alumnos menos, aumentamos en más de 700 los profesores", detalla. Para afrontar el relevo, la Consejería confía en los concursos-oposición. "Sabemos que a veces puede ser complicado crear los puestos en línea con las jubilaciones, pero intentaremos reducir ese nivel de interinidad para favorecer el relevo generacional", afirma.

El reto de atraer a nuevos docentes

El reto no pasa únicamente por cubrir las plazas que queden vacantes, sino también por conseguir que la profesión resulte atractiva para las nuevas generaciones. El presidente de ANPE considera que las condiciones actuales de la profesión tampoco juegan a favor de la incorporación de docentes jóvenes. "Desde 2010, los profesores han perdido aproximadamente un 20% de poder adquisitivo y en Canarias, además, determinados complementos como los sexenios o los que nos corresponden por tutorías, coordinaciones y cargos directivos llevan años congelados o con subidas mínimas que no compensan la inflación", denuncia. A su juicio, estas circunstancias dificultan la atracción y retención de talento en la profesión docente. "A esto se suma el incremento constante de tareas burocráticas y la falta de reconocimiento de una labor que es fundamental para el futuro de la sociedad", concluye.

En este contexto, Crespo considera fundamental que la administración planifique con antelación el relevo generacional que se producirá "inevitablemente" en los próximos años. "Habrá que compatibilizar la oportunidad de acceder a la función pública para los recién titulados con la estabilización del profesorado interino que ya tiene cierta experiencia trabajando en centros de Canarias", sostiene.

A este escenario se suma, según el presidente de ANPE Canarias, una particularidad que afecta al personal que accedió a la función pública después de 2011. Estos funcionarios, adscritos al Régimen General de la Seguridad Social, no pueden acogerse al régimen de jubilación anticipada de las Clases Pasivas, que permite jubilarse a los 60 años con 30 de servicio. "El personal funcionario que accedió después de esa fecha se ve obligado en muchos casos a retrasar su jubilación hasta los 66 años y 10 meses", explica. Una circunstancia que, a su juicio, añade complejidad a la planificación del relevo de una plantilla que afrontará en los próximos años una importante renovación generacional.