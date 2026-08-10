Míriam Reyes pone música a la ‘diabla’ de Tejina

La diabla ya está suelta en Tejina y este año, además, tiene canción propia. La cantante tinerfeña Míriam Reyes acaba de estrenar Se soltó la diabla, una composición realizada junto al productor venezolano Bliachas Pro que está directamente vinculada a las fiestas de San Bartolomé de Tejina que se celebran durante estas semanas en el pueblo lagunero. El tema vio la luz el pasado 31 de julio, coincidiendo con la salida del santo al portón de la iglesia y el comienzo de los festejos, en una presentación que se mantuvo deliberadamente en secreto para que funcionara como una sorpresa para el pueblo. La canción parte de una de las tradiciones más singulares de estas celebraciones y la convierte en una propuesta musical pensada para acompañar el ambiente festivo de agosto. "Es un orgullo para mí interpretarla y hacerle este regalo a mi pueblo, que con una fiesta tan especial e importante le faltaba tener su propia canción para darlo todo en estas fiestas", explica Reyes.

Se soltó la diabla toma como punto de partida la figura que acompaña a San Bartolomé durante el inicio de las fiestas. A los pies del santo aparece una pequeña diablilla sujeta mediante una cadena, representación que simboliza el dominio de San Bartolomé sobre el mal. La tradición popular sostiene que, una vez llegado agosto, la diabla anda suelta ya que es el momento de la fiesta, de las noches más largas, las verbenas, las galas, los encuentros en la plaza y de una celebración que, para los tejineros, parece no terminar nunca. Esa idea está presente en la letra de la canción, que reivindica precisamente el carácter desbordante de unos festejos que se prolongan durante más de un mes y en los que, como dice uno de sus versos, las verbenas "nos saben a poco". La canción también incorpora otra de las señas de identidad de las fiestas, los tradicionales corazones que elaboran los vecinos de las diferentes calles.

Una canción de todos

El proyecto ha querido implicar además a los vecinos que hacen posible cada año las fiestas de San Bartolomé. En la grabación del vídeo que acompaña a la canción han participado personas vinculadas a los corazones de las distintas calles, músicos, coros, arreglistas y profesionales de la producción visual y el atrezzo, hasta reunir a más de una veintena de participantes. También se ha contado con la colaboración de Banda Loca, una de las formaciones asociadas al ambiente festivo de Tejina. La grabación se realizó entre los estudios de Lupión Records y los de José Luis Molina, con Bliachas Pro en la producción junto a Reyes. El resultado pretende funcionar tanto como homenaje a una tradición como una banda sonora de unas fiestas que cada año convierten las calles de Tejina en uno de los principales escenarios de la celebración popular en La Laguna.

La canción ya suena en todos los rincones de Tejina y los ventorrillos han creado incluso su propio baile asociado a la canción y lo han compartido posteriormente en redes. Para Reyes, esa respuesta es precisamente una de las finalidades del lanzamiento, puesto que desea que el tema deje de ser únicamente una canción sobre las fiestas para convertirse en parte de ellas. "Espero que se baile a tope", señala la cantante.

De todos los estilos

La vinculación de Míriam Reyes con la música popular y latina hace que el proyecto encaje también con una trayectoria marcada por la variedad de estilos. La cantante tinerfeña comenzó su formación musical en el ámbito coral y posteriormente se incorporó a formaciones de música latina. A lo largo de su carrera ha transitado por géneros como el merengue, la salsa, el bolero y la cumbia, además de participar en proyectos vinculados al folclore, el pop, la música electrónica y el teatro musical. Ahora, Reyes regresa a un territorio especialmente cercano: el de su propio pueblo y sus fiestas.

Un instante del videoclip. / ED

La intención es que Se soltó la diabla acompañe las celebraciones durante las próximas semanas y termine integrada en su paisaje sonoro de Tejina. Después de años de música, escenarios y proyectos de muy distintos géneros, Míriam Reyes ha querido poner su voz a una tradición que los tejineros conocen bien: cuando San Bartolomé sale al portón, la cadena se afloja y la diabla comienza a andar suelta.