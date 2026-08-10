El Hospital del Norte de Tenerife se 'recalienta': el centro suspende sus quirófanos por falta de aire acondicionado

El calor ha obligado a suspender toda la actividad quirúgica del Hospital del Norte de Tenerife, adscrito al Hospital Universitario de Canarias (HUC). Apenas unos días después de que el HUC sufriera un fallo técnico en la climatización de sus quirófanos, el Hospital del Norte le ha seguido la estela. El centro hospitalario comarcal ha sufrido una avería que ha dejado a los dos quirófanos de cirugía mayor ambulatoria (CMA) de los que dispone sin aire acondicionado. Esta vez, sin embargo, el fallo ha ocurrido debido al calor y la humedad. El problema no ha supuesto la cancelación de ninguna intervención porque aún no habían sido programadas. Sin embargo, sí que ha producido un frenazo a la planificación de nuevas cirugías hasta nuevo aviso.

Así lo ha corroborado la gerencia del centro hospitalario, que asegura que la avería ha ocurrido hoy y ha sido "puntual". Asimismo, afirma que los servicios técnicos ya están trabajando para solventarla. Empleados del Hospital del Norte han afirmado a este periódico, sin embargo, que la avería se produjo hace una semana y que, debido a ello, no se ha realizado ninguna planificación.

La gerencia de HUC espera resolver el problema "a la mayor brevedad posible", dado que este centro hospitalario realiza una media de 2.000 operaciones al año, por lo que es fundamental para aliviar la presión asistencial del HUC.

El calor trunca el sistema de climatización

La gerencia señala a las altas temperaturas que sufrió la isla de Tenerife durante la semana pasada como origen de este fallo. El intenso calor–con máximas que llegaron a alcanzar los 34 grados en municipios colindantes como San Juan de la Rambla–, unido a la presencia de humedad en el ambiente, han truncado el sistema de climatización.

Este hospital comarcal realiza 2.000 operaciones al año

Cabe recordar que el correcto funcionamiento de los quirófanos requiere de unas condiciones de frío muy medidas para mantener a raya los microbios, mejorar el rendimiento del equipo quirúrgico y proteger los equipos tecnológicos de un posible sobrecalentamiento. Por esa razón, la climatización debe mantenerse en un rango de entre 17 y 23 grados, acompañado de una humedad relativa de entre el 40 y el 60%.

El HUC también se 'recalienta'

Hace apenas cinco días, una situación similar ocurría en las instalaciones centrales del Hospital Universitario de Canarias (HUC). Sin embargo, este fallo técnico se pudo solventar porque durante el tiempo que ocurrió la avería, los cirujanos del HUC acudieron a operar de prestado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El problema puede resultar el mismo en términos de efectos, pero no ha tenido el mismo origen. Si bien en el Hospital del Norte la avería se ha debido al calor, en el caso del HUC, la situación se debió a un fallo humano durante el trasvase de cuadros eléctricos. Además, en el caso del HUC, esta situación se encuadra en un largo proceso de mejora de su capacidad eléctrica con una inversión de cerca de cinco millones de euros.

No en vano, el cuadro eléctrico del hospital lleva ya cuatro décadas en funcionamiento, y en los últimos años la demanda de energía ha sido tal que ha excedido con creces la capacidad eléctrica. En 2024, el suministro eléctrico del hospital se encontraba en una situación precaria, con una demanda energética que superaba la oferta. La gerencia actual –durante el lapso de tiempo en el que la dirigió Adasat Goya, el ahora director del SCS–, recuperó un proyecto de 2019 para la renovación de este suministro eléctrico y el pasado año se instalaron cuatro estaciones transformadoras para aliviar esa demanda.