La dieta carnívora gana seguidores, pero la ciencia aún no avala sus beneficios

La dieta carnívora, basada en el consumo de alimentos de origen animal y en la eliminación de los vegetales, ha ganado popularidad entre quienes buscan perder peso o mejorar su rendimiento deportivo, sobre todo en las redes sociales. Sus defensores sostienen que puede favorecer la pérdida de grasa, aumentar la saciedad y mejorar la resistencia física, pero la evidencia científica sobre sus beneficios y sus efectos a largo plazo es limitada. Así lo confirma un estudio que ha sido publicado recientemente en la revista Nutrients y que ha revisado las pruebas científicas disponibles sobre este patrón alimentario.

La investigación ha puesto el foco en las personas que practican deporte. En ella, sus autores señalan que la restricción de hidratos de carbono puede aumentar el uso de las grasas como fuente de energía, pero este cambio metabólico no se traduce de forma constante en una mejora del rendimiento, sobre todo a la hora de practicar actividades de alta intensidad. Además, los científicos alertan de posibles carencias de micronutrientes, alteraciones de la microbiota intestinal y de cambios en el perfil de colesterol. Ante la falta de estudios de intervención y bien controlados en deportistas, los investigadores concluyen que las dietas carnívoras no pueden recomendarse, por ahora, como estrategias nutricionales seguras u óptimas para mejorar el rendimiento físico.

Por otro lado, la rápida pérdida de peso que puede producirse al empezar una dieta muy baja en hidratos de carbono tampoco implica necesariamente una mayor reducción de grasa corporal. Tal y como explica Roshni Peswani, dietista y nutricionista en el Hospital Perpetuo Socorro (HPS), cuando se reduce de forma considerable la ingesta de estos nutrientes disminuyen las reservas de glucógeno y, por tanto, también el agua almacenada en el organismo. «Para conseguir una pérdida de grasa corporal es necesario que exista un déficit calórico sostenido, es decir, que el organismo utilice más energía de la que ingiere. Por ello, reducir los hidratos no garantiza una mayor pérdida de grasa que otras estrategias dietéticas, si las calorías y el consumo de proteínas son equivalentes», subraya.

Tampoco considera que pueda afirmarse que la dieta carnívora mejore el rendimiento deportivo. No obstante, según detalla, algunos deportistas pueden adaptarse muy bien a una alimentación muy baja en hidratos de carbono y ser capaces de mantener un buen rendimiento, sobre todo en actividades de intensidad baja o moderada y de larga duración, en las que la oxidación de grasas juega un papel importante. «Esta adaptación metabólica es real, pues al reducir el consumo de carbohidratos el organismo aumenta su capacidad para utilizar las grasas como fuente de energía», aclara.

Carbohidratos

Ahora bien, el hecho de utilizar más grasa como combustible durante la práctica de ejercicio no siempre significa rendir mejor ni favorecer una mayor pérdida de grasa corporal. «En los ejercicios de alta intensidad, los carbohidratos tienen un papel importante, ya que el glucógeno muscular permite obtener energía de forma rápida y sostener esfuerzos intensos», anota la experta.

La eliminación de los alimentos vegetales plantea otra cuestión: la posible ingesta insuficiente de determinados nutrientes y otros compuestos beneficiosos para la salud. «Algunos nutrientes como la vitamina C, el ácido fólico, el potasio, el magnesio, la fibra y los compuestos bioactivos con importantes beneficios para nuestra salud, como los polifenoles, carotenoides y otros fitoquímicos, se encuentran principalmente en alimentos de origen vegetal», recuerda Peswani.

En cuanto a los efectos que puede producir esta dieta sobre la salud intestinal, la nutricionista apunta que todavía no se conocen con precisión sus consecuencias a largo plazo. La principal incógnita está relacionada con la ausencia de fibra, pues se reduce de forma drástica la cantidad y variedad de sustratos disponibles para la microbiota. «Esto puede modificar tanto su composición como su actividad», agrega la profesional. Y es que la fibra desempeña un papel clave en el intestino: llega al colon sin ser digerida y allí es fermentada por las bacterias intestinales, que producen ácidos grasos de cadena corta como el butirato, el acetato y el propionato. «Estos compuestos están relacionados con el mantenimiento de la salud intestinal y con la regulación del metabolismo y del sistema inmunitario. Además, la fibra favorece la regularidad intestinal y contribuye a una adecuada formación y consistencia de las heces», informa.

Efectos en el colesterol

En el caso del colesterol, la nutricionista indica que los efectos dependerán de los alimentos de origen animal que formen parte de la dieta. «No es lo mismo basarla en pescado, huevos y carnes poco procesadas que consumir grandes cantidades de embutidos y carnes procesadas, además de otros alimentos ricos en grasas saturadas. Estos últimos se asocian a un peor perfil lipídico y a mayores niveles de colesterol LDL –conocido como colesterol malo–, lo que constituye un factor de riesgo para la formación de placas en las arterias y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares si se mantiene en el tiempo», alerta.

Por todo ello, Peswani no sitúa esta dieta entre sus primeras opciones para perder peso. «Es posible conseguir esta meta siguiendo una dieta carnívora, pero no existe evidencia suficiente que demuestre que sea superior a otros patrones alimentarios más variados para lograr que la pérdida de grasa sea sostenible o para mejorar la salud a largo plazo», recalca. A su juicio, lo importante es conseguir un déficit energético adecuado y viable a largo plazo, algo que siempre debe ir acompañado de una ingesta suficiente de proteínas y de una alimentación que mantenga una buena calidad nutricional.

Tampoco la recomendaría como primera opción para mejorar el rendimiento físico. «Para optimizar el rendimiento es prioritario garantizar una ingesta energética suficiente, una cantidad adecuada de proteínas para favorecer la recuperación y el mantenimiento de la masa muscular, así como una disponibilidad de carbohidratos adaptada a las características y exigencias del entrenamiento de manera individualizada», concluye.