David Sáinz, actor y guionista: "El fenómeno de Malviviendo' se estudia en las universidades"

'Malviviendo' fue una webserie que rompió todos los récords de visibilidad. ¿Cómo será el espectáculo 'Malviviendo: el repaso'?

Lo que vamos a hacer ahora es un show en directo aprovechando los 20 años que han pasado desde el primer capítulo de la serie. Somos Antonio Velázquez y yo, dos de los protagonistas de la serie 20 años más viejos, haciendo un repaso junto con los fans de cómo fue la historia, de cómo surgió todo, sin filtro, explicando cómo diseñamos cada personaje. Tenemos en cada show un invitado de la serie que nos acompañará solo ese día, con el que también repasaremos parte de su trayectoria con nosotros. Repasamos los puntos álgidos de la serie, como las cabeceras que más marcaron al público o los gags que más se viralizaron. Es un poco un show de comedia, pero apoyado en vídeos de la serie y con algunos exclusivos que nunca han visto la luz hasta el momento del show.

Entonces, el espectáculo está enfocado para que vengan los fans, ¿no?

Exacto. 'Malviviendo' es la webserie más vista de la historia de Hispanoamérica. O sea, tiene 175 millones de visualizaciones y está funcionando muy bien el show. Las entradas están volando. Al final tuvimos nosotros la suerte de crear una cosa que nos hacía gracia, pero que se convirtió en un fenómeno sin precedente y nosotros formamos parte de la adolescencia y de la juventud de mucha gente que creció a la vez que nosotros y que llevan una década echándonos de menos. Entonces también les hace ilusión y a nosotros también encontrarnos aunque sea en un show en directo.

Fueron tres temporadas, 30 capítulos, y al alcance de todo el mundo

Lo interesante es que, a pesar de que teníamos patrocinadores, conseguimos que fuese libre y gratuito para el espectador poniéndolo en YouTube. Sigue estando en el sitio donde se publicó, y sigue creciendo el número de visualizaciones año tras año. Es universal, de hecho, nosotros tenemos mucho público en Latinoamérica, sobre todo en Chile, México y Colombia y luego tenemos una gran cantidad de fans en Italia, que es el único país junto a El Salvador donde la serie se emitió en televisión con los subtítulos pertinentes, claro.

¿Y no tiene idea por qué ocurrió?

Yo creo que el tipo de barrio bajo de España e Italia, siendo mediterráneo, es muy similar. Ellos también se vieron reflejados. Al final todo sucedía, digamos, en en el sur de España, en Sevilla, y creo que hay unos paralelismos muy interesantes entre el sur de España y el sur de Italia. Hay un montón de gente de Italia que me para todavía por la calle y me dice algo tan chungo como que aprendieron español con 'Malviviendo'. Yo pienso que en 'Malviviendo' al final hablábamos todos fatal porque éramos todos unos chiquillos de barrio. Y yo digo, pues vaya español tendrás.

¿Podría ser capaz de destacar algunos favoritos?

No, sinceramente es como si yo te preguntara a qué hijo sacrificarías. Pero te puedo decir que hay un capítulo concretamente que es el primero de la segunda temporada, que es el único que se grabó en Las Palmas de Gran Canaria, y que para mí es muy especial porque lo grabé en el barrio donde me crié y sale gente que creció conmigo. Luego el quinto de la primera temporada que se llama Callejeros porque aunque la serie ya estaba teniendo mucho éxito, ese capítulo fue el que hizo que ya definitivamente despegásemos de una manera brutal a nivel mundial. Y otro capítulo que es muy especial para nosotros, sin duda, es el último porque fue una despedida a la altura de la serie. A diferencia del resto de capítulos que duraban entre 30 y 40 minutos, este tenía una duración de largometraje, duraba más de una hora y media.

¿Lograr tanto éxito a través de un canal de YouTube es ventajoso?

El éxito no vino tan de la mano del dinero. No nos hicimos ricos a pesar de que hay muy pocas series en España, a nivel televisivo incluso, que hayan visto tantas personas como han visto la nuestra. Sin embargo, nos abrió la puerta de la industria, llevamos ya 20 años dedicándonos al audiovisual y hemos hecho series para televisión española, para Prime Video o HBO. Además 'Malviviendo' tiene una esencia que es imposible de comparar con una televisión porque al final nosotros no respondíamos ante nadie y fuimos totalmente libres a la hora de contar la historia que queríamos contar con las palabras que queríamos utilizar y los recursos que quisimos usar. De alguna forma esa libertad, ese espíritu libre que muy pocas veces se pueden permitir porque claro, atienden a a unos jefes, a unos productores ejecutivos que te marcan unas líneas de las que no te puedes salir, hacen que esta serie sea tan especial incluso adentro de nuestro propio repertorio.

Y, aún así, la forma de filmar ángulos, planos o movimientos no eran nada sencillas

Bueno, nosotros teníamos los recursos que teníamos, pero todos habíamos estudiado audiovisual, realización, producción y fotos y luego también somos muy amantes del cine. Además ya no solo yo, que era el director, sino el equipo de ocho personas. Teníamos gustos muy similares y veníamos de un mundo de referentes muy similares. Ya no son los cinematográficos como los que todos asentados, sino incluso televisivos, como las series que veíamos. Daba la casualidad de que de repente todos coincidimos un poco en clase porque teníamos los mismos gustos. Nosotros creo que también 'Malviviendo' demostró que con unos recursos relativamente limitados, pero con conocimiento y sobre todo con muchas ganas, se podía hacer algo decente que parecía duplicar el presupuesto que en realidad tenía. Aunque cada uno veníamos de estudiar por un lado distinto, de repente coincidimos todos en un curso de realización en Sevilla. Aquí fue donde nos conocimos y aquí nos quedamos y aquí montamos nuestra productora.

¿Y esta gira puede concluir con una nueva temporada de la serie más adelante?

No sé si sería una nueva temporada o tendría más sentido hacer una peli, pero podría ser. Es una puerta que hemos mantenido cerrada mucho tiempo, pero estamos ahora planteando volver a abrirla sin tener nada seguro, pero creo que estamos un poco más abiertos que antes. Hay mucha gente que ha triunfado con algún producto y lo ha explotado hasta que lo ha dejado seco. Nosotros una vez terminamos la tercera temporada, paramos y nunca más hasta hoy hemos echado mano de 'Malviviendo'. Y ahora, de repente, después de estos 20 años, después de preparar este show, hay un poco de nostalgia que nos ha inundado otra vez el pecho y ahora estamos un poco más abiertos a que si viene una oferta interesante podamos hacer una peli y volver a reunir a todos esos fans delante de la pantalla otra vez.

Y no ha vuelto a repetir ese éxito en otros trabajos posteriores.

La única serie española que se puede poner al lado de 'Malviviendo' en cuanto a número de visualizaciones es La Casa de Papel. Entonces, evidentemente, no. 'Malviviendo' fue un hito que hoy en día se estudia en las escuelas, en las universidades de comunicación ya no solo en España, sino a nivel mundial, porque al final nos inventamos un formato. Y el formato funcionó. Luego intentaron reproducir ese formato de la misma forma y dejó de funcionar. Entonces, creo que también la suerte que tuvimos fue llegar los primeros ahí. Hacer un producto que además del primero fuera interesante. Tuvo que ver llegar al universo que todavía estaba sin explorar y poner la bandera antes que el resto.