Canarias se blinda para el eclipse: drones, helicóptero y vigilancia por tierra y mar

El Archipiélago se prepara para recibir uno de los eventos astronómicos más multitudinarios de los últimos tiempos: el eclipse parcial de sol de este miércoles, 12 de agosto. Ante la previsión de un aumento extraordinario de la movilidad y la concentración de observadores en puntos estratégicos, el Gobierno de Canarias y las fuerzas de seguridad han activado un blindaje coordinado para garantizar la seguridad pública y proteger el medio ambiente canario.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) por evento multitudinario, activa a partir de las 13.00 horas del miércoles.

La medida responde al riesgo derivado de la movilidad masiva hacia puntos abiertos al oeste de las Islas para contemplar el fenómeno, que tendrá lugar entre las 18.57 y las 20.45 horas. A través de la activación de este plan, el Ejecutivo regional busca reforzar el seguimiento permanente del evento, la fluidez de información y la plena coordinación entre el Gobierno autonómico, los cabildos insulares, los ayuntamientos, la Administración General del Estado y los servicios esenciales de seguridad, emergencias, sanidad, carreteras, transportes y medio ambiente.

Uno de los principales focos de preocupación de las autoridades son las aglomeraciones en las cumbres y zonas de interfaz forestal, con especial relevancia en Tenerife. Para evitar incidentes graves, la Dirección General de Emergencias ha instado a la población a evitar desplazamientos innecesarios hacia las cumbres y áreas forestales y ha recomendado encarecidamente observar el eclipse desde puntos próximos, seguros y de fácil acceso.

Asimismo, se recuerda que las altas temperaturas propias del mes de agosto disparan el riesgo de incendios forestales ante cualquier imprudencia en entornos naturales. Por ello, queda prohibido realizar fuego o actividades de riesgo en zonas susceptibles.

En paralelo a la alerta gubernamental, la Guardia Civil ha diseñado un riguroso dispositivo de seguridad integral que movilizará a un total de 142 agentes en la provincia para dar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

El operativo desplegará medios de la Guardia Civil por tierra, mar y aire con el objetivo de garantizar la seguridad y mantener una vigilancia constante en las zonas de mayor concentración de personas.

Por tierra, participarán las patrullas de Seguridad Ciudadana, con especial presencia de las unidades de Santa María de Guía, Vecindario, Puerto del Rosario y Costa, junto a efectivos de Policía Judicial y la coordinación de la central COS de emergencias. A este dispositivo se sumará la vigilancia marítima, con patrullas del Servicio Marítimo encargadas de controlar el litoral y varias embarcaciones operativas en Fuerteventura y Gran Canaria.

Desde el aire, la Guardia Civil contará con el apoyo de un helicóptero y unidades de drones, que permitirán monitorizar en tiempo real el movimiento y la concentración de personas en los puntos más concurridos.

El dispositivo se completará con la participación de unidades especializadas, entre ellas el Servicio Cinológico, con perros adiestrados para labores de prevención y detección, y el Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (GEDEX). Con este despliegue, el operativo busca anticiparse a posibles incidentes y garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

Seguridad vial

La seguridad vial será otro de los principales ejes del dispositivo. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil contará con alrededor de 40 agentes que se encargarán de regular la circulación en las carreteras y accesos próximos a los principales miradores desde los que se podrá observar el eclipse. Las autoridades consideran que uno de los mayores riesgos será el posible colapso de las vías debido a la llegada masiva de personas a última hora.

Por este motivo, se reforzará la vigilancia para evitar estacionamientos indebidos en arcenes, curvas o accesos destinados a los servicios de emergencia. Las autoridades recomiendan a la población planificar los desplazamientos con antelación, utilizar el transporte público siempre que sea posible y realizar el regreso de manera escalonada una vez finalice el fenómeno.

El dispositivo también contará con la participación del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que tendrá un papel destacado en la prevención de incendios y en la protección de los espacios naturales. Los agentes vigilarán que los asistentes no arrojen residuos, colillas u otros objetos que puedan provocar incendios, así como que se respeten las normas de conservación de los ecosistemas en las zonas habilitadas para la observación.

Entre los puntos considerados especialmente sensibles se encuentran, en Gran Canaria, el Pico de las Nieves, Cruz de Tejeda, el Mirador del Balcón, Andén Verde y la zona de Costa. En Fuerteventura, la vigilancia se concentrará en lugares como Pozo Negro, La Atalayita, el Mirador Astronómico de Sicasumbre, La Pared, Ajuy, Cofete y Punta de Jandía y su litoral. En Lanzarote, los controles se extenderán a La Santa, San Bartolomé y Tinajo.

Recomendaciones para disfrutar del eclipse

Junto al despliegue de seguridad, las autoridades han recordado una serie de recomendaciones para disfrutar del eclipse con garantías. La principal es proteger la vista y no observar nunca el Sol de forma directa sin utilizar gafas de eclipse homologadas. Tampoco deberán emplearse prismáticos, telescopios o cámaras sin los filtros solares adecuados, ya que pueden provocar graves daños oculares.

Asimismo, se insiste en la necesidad de estacionar solo en los lugares habilitados y mantener despejados los arcenes y accesos para facilitar el paso de los vehículos de emergencia. El respeto al entorno y el cumplimiento de las indicaciones de los agentes serán también fundamentales para evitar incidentes durante una jornada que previsiblemente reunirá a miles de personas en distintos puntos de las Islas.

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Con este amplio dispositivo, las autoridades buscan que la llegada del eclipse de 2026 se desarrolle con normalidad y que el fenómeno pueda ser disfrutado con seguridad, minimizando tanto los riesgos para la población como el impacto sobre el entorno natural.