Canarias activa la prealerta por el eclipse solar del 12 de agosto: plan especial para evitar colapsos y riesgo de incendios

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) ante la previsión de concentraciones multitudinarias para observar el eclipse parcial de sol del próximo miércoles, 12 de agosto. La medida entrará en vigor a partir de las 13:00 horas de ese mismo día en todo el ámbito autonómico.

La activación del plan responde al previsible incremento de la movilidad en las carreteras de las Islas y a las altas concentraciones de personas en puntos estratégicos abiertos hacia el oeste, así como en las zonas de cumbre.

Riesgos y coordinación institucional

El fenómeno astronómico se desarrollará entre las 18:57 y las 20:45 horas. Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias busca con la activación del PLATECA:

Prevenir incendios forestales: Reducir al mínimo el riesgo de incendios en zonas de monte e interfaz arbolada ante la presencia masiva de observadores, especialmente si se mantienen condiciones meteorológicas de calor o sequedad.

Reducir al mínimo el riesgo de incendios en zonas de monte e interfaz arbolada ante la presencia masiva de observadores, especialmente si se mantienen condiciones meteorológicas de calor o sequedad. Coordinación de servicios: Asegurar un canal de comunicación permanente entre el Ejecutivo autonómico, los siete cabildos insulares, los ayuntamientos y la Administración General del Estado, coordinando los dispositivos de carreteras, sanidad, seguridad, transportes y medio ambiente.

Asegurar un canal de comunicación permanente entre el Ejecutivo autonómico, los siete cabildos insulares, los ayuntamientos y la Administración General del Estado, coordinando los dispositivos de carreteras, sanidad, seguridad, transportes y medio ambiente. Proteger los servicios esenciales: Evitar el colapso de las redes de telecomunicaciones, el transporte público, la atención sanitaria y los servicios de rescate.

Consejos de movilidad y seguridad en Canarias

Las autoridades instan a la población a seguir una serie de pautas de autoprotección para evitar incidentes durante la tarde del miércoles:

Lugares cercanos y seguros: Se aconseja observar el eclipse desde puntos próximos a los núcleos urbanos, evitando desplazamientos innecesarios hacia cumbres o espacios forestales sensibles. Uso del transporte público: Utilizar guaguas y transporte colectivo siempre que sea posible, escalonando la hora de regreso a casa para no colapsar la red viaria. Prohibición de estacionar en arcenes: No aparcar en los márgenes de las carreteras, zonas no habilitadas ni vías de acceso de emergencia.

Protección ocular obligatoria

Desde la Dirección General de Emergencias se enfatiza que para la observación del Sol es imprescindible utilizar exclusivamente gafas de eclipse o filtros oculares homologados. Bajo ninguna circunstancia se debe mirar directamente al Sol ni emplear prismáticos, cámaras fotografiás o telescopios que carezcan de los filtros solares profesionales adecuados.