Este lunes finaliza la alerta por riesgo de incendios forestales en Canarias
Continúa la situación de prealerta en todo el archipiélago
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, finaliza la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en las islas a partir de las 08:00 horas de este lunes, 10 de agosto.
Esta decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA). De esta manera, con el fin del episodio de calor concluye también la alerta.
La medida afecta a las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, el sector sur de Tenerife y Gran Canaria, a partir de la cota 400.
Sigue la situación de prealerta
Hay que tener en cuenta que en el archipiélago continúa en vigor la declaración de prealerta por riesgo de incendios forestales emitida el 1 de junio.
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