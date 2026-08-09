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Este lunes finaliza la alerta por riesgo de incendios forestales en Canarias

Continúa la situación de prealerta en todo el archipiélago

Bomberos de la BRIFOR y un helicóptero de la EIRIF, archivo.

Bomberos de la BRIFOR y un helicóptero de la EIRIF, archivo. / Andrés Gutiérrez

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, finaliza la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en las islas a partir de las 08:00 horas de este lunes, 10 de agosto.

Esta decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA). De esta manera, con el fin del episodio de calor concluye también la alerta.

La medida afecta a las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, el sector sur de Tenerife y Gran Canaria, a partir de la cota 400.

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Sigue la situación de prealerta

Hay que tener en cuenta que en el archipiélago continúa en vigor la declaración de prealerta por riesgo de incendios forestales emitida el 1 de junio.

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