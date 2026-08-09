Cuidarse, sin género de dudas

La evolución de la estética masculina en Canarias es también la historia de cómo ha cambiado la relación de los hombres con su cuerpo, su imagen y su identidad

Hubo un tiempo en el que, para muchos hombres, la belleza masculina no existía en las conversaciones cotidianas. Casi siempre se acudía a la peluquería cuando el pelo empezaba a molestar, se afeitaba por costumbre o por exigencias laborales y la ropa se elegía más por comodidad que por imagen.

El cuidado personal existía, pero en Canarias apenas se hablaba de él. Cuidarse formaba parte de una discreción casi obligada entre los hombres. La evolución de la estética masculina en las Islas es también la historia de cómo ha cambiado la relación de los hombres con su cuerpo, su imagen y su identidad

La llegada del ‘metrosexual’. En 1994, el periodista británico Mark Simpson acuñó el término metrosexual para definir a un hombre urbano preocupado por su aspecto físico. Sin embargo, el concepto alcanzó popularidad años después, cuando figuras como David Beckham comenzaron a representar públicamente una nueva masculinidad.

Antes del fenómeno metrosexual, muchos hombres ya se cuidaban; después del metrosexual, empezaron a reconocerlo sin complejos.

La llegada de esta tendencia no estuvo exenta de polémica. En una sociedad en la que todavía predominaban modelos tradicionales de masculinidad, preocuparse por la imagen podía despertar comentarios o críticas . Lo que hace treinta años generaba extrañeza hoy se percibe con absoluta naturalidad.

Mucho más que un corte de pelo. Las antiguas barberías de Vegueta y Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, o las históricas peluquerías del casco de La Laguna y de Santa Cruz de Tenerife eran auténticos puntos de encuentro. Allí se comentaba la actualidad y se hablaba de fútbol y de política. Muchos clientes acudían incluso cuando no necesitaban cortarse el pelo. Eran una prolongación de la plaza del pueblo.

Entre grandes espejos, sillones de cuero desgastados y el inconfundible aroma del aftershave, aquellos locales, sobrios y funcionales, contrastan con las barberías actuales, donde el diseño, la experiencia del cliente y la identidad visual forman parte del servicio.

La barbería clásica vendía un corte de pelo; la moderna vende una experiencia y una identidad. El objetivo ya no es únicamente salir bien peinado, sino convertir el cuidado personal en parte de un estilo de vida.

Aunque no existe un registro oficial que cuantifique cuántas barberías han abierto en la última década, la transformación del sector resulta evidente. Hace apenas diez años la mayoría de estos establecimientos ofrecían casi exclusivamente corte de pelo y afeitado. Hoy han evolucionado hacia espacios especializados en imagen masculina, incorporando diseño de barba, tratamientos faciales, depilación, cuidado capilar y venta de productos específicos. La propia expansión del mercado de la cosmética y el cuidado personal, que ha crecido un 44,3 % en cinco años según Stanpa, explica en buena medida esta transformación.

Otra forma de entender el gimnasio. No es casualidad que muchas tendencias relacionadas con el entrenamiento físico hayan encontrado un terreno especialmente fértil en Canarias. El running, el ciclismo, el surf, el crossfit o el entrenamiento funcional forman ya parte del paisaje habitual en parques, paseos marítimos y zonas costeras. La estética masculina contemporánea está profundamente vinculada a esa cultura del exterior.

Hace apenas tres décadas, acudir regularmente al gimnasio era una práctica reservada a una minoría. Hoy forma parte de la rutina de miles de hombres de todas las edades.

En los años ochenta y noventa predominaban los gimnasios de barrio, centrados casi exclusivamente en la musculación. A partir de 2010 llegaron las grandes cadenas de bajo coste y, desde 2020, han proliferado los centros boutique, locales de crossfit y los estudios especializados en entrenamiento funcional. Hoy, en cualquier ciudad canaria, el entrenamiento físico se ha normalizado.

La motivación ya no responde únicamente a criterios deportivos. También existe una dimensión estética evidente. La preocupación por la composición corporal, la alimentación y la condición física forma parte de la construcción de la imagen masculina contemporánea.

El crecimiento de los gimnasios refleja un cambio profundo en la relación de los hombres con su cuerpo. Lo que antes era una actividad reservada a culturistas o deportistas, hoy se entiende como una herramienta para mejorar la salud, el bienestar y la autoestima

Las redes sociales.

Otro factor determinante ha sido la irrupción de las redes sociales. Instagram, TikTok y YouTube han transformado la manera en que los hombres observan y construyen su propia imagen.

Los referentes también han cambiado. Antes eran actores, deportistas o cantantes. Hoy, cualquier creador de contenido puede influir en la forma de vestir, de entrenar o de cuidar la piel. Nunca antes las tendencias se habían difundido con tanta rapidez.

La exposición constante a nuevas imágenes y modelos de belleza también ha contribuido a normalizar un fenómeno que hasta hace pocos años permanecía prácticamente oculto entre muchos hombres: el interés por los tratamientos estéticos y el cuidado especializado de la imagen.

Cuando cuidarse dejó de ser un tabú. Quizá uno de los cambios más significativos haya sido la normalización de la medicina estética masculina. Los tratamientos faciales, los cuidados dermatológicos, los injertos capilares o los procedimientos mínimamente invasivos han dejado de asociarse exclusivamente a las mujeres.

Las clínicas especializadas de Canarias constatan un incremento constante del número de pacientes masculinos que desean mejorar determinados aspectos de su imagen sin perder naturalidad

La moda se transforma. Podría decirse que la moda masculina en Canarias ha recorrido el camino que va de vestir como se esperaba de un hombre a vestir como cada hombre desea ser visto. El lino, los tejidos ligeros, las prendas versátiles y el calzado cómodo responden tanto al clima como a una forma de entender la elegancia basada en el confort.

Las zonas comerciales de Triana y Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria, y la calle Castillo, junto al entorno de la plaza de España, en Santa Cruz de Tenerife, reflejan esa evolución en los hábitos de consumo masculino.

Una cuestión generacional. Las diferencias entre generaciones siguen siendo evidentes. Los hombres de mayor edad recuerdan una época en la que preocuparse demasiado por la apariencia podía interpretarse como una frivolidad. Los más jóvenes, en cambio, han desarrollado una relación mucho más natural con el cuidado personal.

Utilizar productos faciales, acudir regularmente a una barbería o seguir una rutina de entrenamiento forma parte de la normalidad. No existe una ruptura entre generaciones, sino una evolución en la forma de entender la masculinidad.

La medicina estética masculina ha experimentado un crecimiento notable en Canarias / Face Clinic

Más estéticos que nunca. La medicina estética masculina ha experimentado un crecimiento notable en Canarias durante la última década, una tendencia que se aceleró especialmente tras la pandemia. Aunque no existen estadísticas específicas para el Archipiélago, los profesionales del sector coinciden en que la presencia de hombres en las consultas ha dejado de ser algo excepcional para convertirse en una realidad cotidiana.

La presidenta de la Asociación Canaria de Medicina Estética, la doctora Noemí Montesinos, explica que este cambio responde a una mayor concienciación sobre el cuidado personal y, en muchos casos, también al impulso de sus parejas, que animan a los hombres a dar el paso. En cualquier caso, el objetivo suele ser el mismo: verse y sentirse mejor sin perder naturalidad.

Los datos nacionales respaldan esta evolución. Según la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), en 2016 los hombres representaban alrededor del 15 % de los pacientes que se sometían a tratamientos de medicina estética. En la actualidad ya alcanzan el 31%, lo que supone que la presencia masculina en las consultas se ha más que duplicado en apenas una década.

El perfil más habitual corresponde a hombres de entre 35 y 60 años, profesionales en activo que desean proyectar una imagen saludable y cuidada, tanto en el ámbito personal como en el laboral. Buscan resultados discretos, poco invasivos y compatibles con su rutina diaria.

Entre los tratamientos más demandados destacan los neuromoduladores para suavizar las arrugas de la frente y las patas de gallo; la armonización facial; los procedimientos para definir el mentón y la mandíbula; los tratamientos con láser; y los estimuladores de colágeno, destinados a mejorar la calidad y la regeneración de la piel.

Para la doctora Montesinos, este cambio responde a una combinación de factores. La medicina estética ha dejado de asociarse casi exclusivamente a las mujeres y se entiende cada vez más como una herramienta de bienestar y envejecimiento saludable. Las redes sociales han contribuido a normalizar estos tratamientos al mostrar resultados naturales y desmontar antiguos prejuicios.

A ello se suma la evolución de unas técnicas cada vez menos invasivas, más seguras, con tiempos de recuperación muy reducidos y precios más accesibles.

Aunque Canarias no dispone de estudios propios sobre esta evolución, la experiencia de las clínicas refleja un comportamiento muy similar al del conjunto de España, especialmente en las capitales de las dos provincias.

El auge del autocuidado también se refleja en la creciente demanda de depilación láser masculina. / Campulaser Valencia

Los hombres se apuntan al láser. El auge del autocuidado también se refleja en la creciente demanda de depilación láser masculina. Aún sin datos oficiales que cuantifiquen el peso de los hombres en este mercado en España, distintas clínicas especializadas sitúan la clientela masculina entre el 20 % y el 30 % del total. El Instituto Médico Láser (IML), tras analizar más de 28.000 zonas anatómicas tratadas, señala que los hombres representan cerca del 20 % de sus pacientes, mientras que a principios de los años 2000, los hombres representaban el 18 % de los pacientes de depilación láser del Instituto Médico Láser. Las zonas más demandadas son la barba, la espalda, los hombros, el tórax y el abdomen, mientras que entre las mujeres siguen predominando las piernas, las ingles, las axilas y el rostro. La mejora de la tecnología, el menor tiempo de recuperación y la normalización del cuidado personal han impulsado un crecimiento sostenido de estos tratamientos en la última década.

La estética también es un hecho social. El antropólogo canario Gustavo Santana sostiene que la cuestión estética tiene una base mucho más profunda que la simple apariencia. Para explicarlo recurre a la teoría del sociólogo Erving Goffman, quien en La presentación de la persona en la vida cotidiana (1959) comparó la vida social con una representación teatral. Según esta teoría, las personas interpretan distintos papeles en función del contexto y utilizan la ropa, el peinado, los complementos o la propia imagen como parte del atrezzo con el que se presentan ante los demás. Del mismo modo que nadie acudiría en bañador a un funeral o con traje y corbata a la playa, la sociedad establece, de manera implícita, qué formas de vestir o de mostrarse son aceptables en cada momento.

Para Santana, esa construcción social también explica la evolución de la estética masculina. «Cada época determina qué cuerpos son los deseables y cuáles quedan fuera de la norma», afirma.

El cambio resulta especialmente visible entre los adolescentes. Mientras que en los años ochenta el vello corporal era considerado un símbolo de masculinidad, hoy muchos jóvenes optan por eliminarlo casi por completo porque también han cambiado las relaciones sociales, las expectativas y los modelos de belleza.

La presidenta de la Asociación Canaria de Medicina Estética, la doctora Noemí Montesinos. / La Provincia

La estética, por tanto, no responde únicamente a una decisión individual. Es también el reflejo de una sociedad en permanente transformación. Como resume el antropólogo, la imagen cambia cuando cambia la forma en la que convivimos.

Sin miedo a ser juzgados. Mientras las barberías llenan sus agendas, los gimnasios amplían instalaciones y las redes sociales multiplican los referentes, el hombre canario continúa redefiniendo su relación con la imagen. No para parecerse a otros, sino para expresar una identidad que, como las propias Islas, siempre ha sabido combinar tradición y modernidad. Los prejuicios han ido perdiendo fuerza. El hombre ha dejado atrás muchas etiquetas y ha abierto el camino para que las nuevas generaciones vivan el cuidado personal con absoluta naturalidad.

Hoy la barba, el entrenamiento, la cosmética o la medicina estética ya no son símbolos de masculinidad ni motivo de cuestionamiento. Hablan de bienestar, autoestima y libertad para decidir cómo quiere mostrarse cada persona. Porque la verdadera transformación no está en el espejo. Está en la forma en que los hombres canarios han aprendido a mirarse: sin miedo al qué dirán, sin complejos y con la libertad de entender que cuidar la propia imagen no resta masculinidad, sino que forma parte de una sociedad que también ha cambiado.

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Auge de la perfumería y la cosmética La evolución del sector de la estética masculina se aprecia también en las cifras. Según la Radiografía de la Industria Cosmética y del Perfume elaborada por Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética de España) el mercado español alcanzó en 2025 un valor de 11.818 millones de euros, un 44,3 % más que hace cinco años. En ese mismo periodo, la aportación del sector al PIB pasó del 0,9 % al 1,03 %, mientras que el empleo directo aumentó un 24 %, superando los 50.000 trabajadores. Aunque estas cifras corresponden al conjunto del sector, el cuidado personal de los hombres figura entre los segmentos que más han crecido durante la última década.