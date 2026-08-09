Las argollas canarias: el símbolo isleño que guarda un secreto femenino

Las argollas canarias son, posiblemente, uno de los principales símbolos de las islas. Las alhajas más reconocidas que forman parte de la cultura e idiosincrasia isleña.

Son inconfundibles y, si bien en la actualidad se han modernizado notablemente, hace décadas era todo un tesoro familiar que pasaba de madres a hijas.

De hecho, era común verlas puesta como un complemento indispensable del vestuario tradicional para bailes de magos y romerías, aunque hoy su uso está implantado en el día a día.

Características

Se trata de una argolla sencilla en forma de media luna con un diseño en filigrana. Históricamente, se realizaban en oro, aunque con el paso de los años se comenzaron a realizar en materiales más económicos como la plata o hasta el acero.

Una de sus principales características, y que las diferencia del resto de pendientes, es que se abrochan en sentido inverso, es decir, se colocan de atrás hacia delante, de tal forma que el cierre queda en la parte delantera de la oreja, pero tapado por una bola decorativa.

Curiosidad

Si eres canario o un apasionado por nuestra cultura e historia, seguro que ya conocías cuáles son las argollas típicas, pero hay algo que quizás no sabes: su significado.

Al parecer, según la tradición oral, el dibujo de la argolla dice mucho de la mujer que la lleva. De esta manera, según las vueltas del interior se puede saber su estado civil:

Una vuelta: solteras

Dos vueltas: casadas

Tres vueltas: viudas

Y tú, ¿sabías esta historia?