Alex Leto (curador de arte y creador de contenido): «Desde Canarias nada es fácil, pero por eso se crea con más hambre»

Alejandro Rodríguez Hernández de León, conocido como Alex Leto, es uno de los nombres del circuito cultural de Tenerife. Formado en Historia del Arte, su trayectoria combina la creación de contenidos, el comisariado de exposiciones y la gestión cultural, siempre con un pie en las redes sociales. Impulsor de proyectos como The Cultural Bukake, hoy transformado en un pódcast bajo el paraguas de The Cultural Magazine, y vinculado durante años a iniciativas expositivas y colectivas artísticas, ha construido una voz propia en torno a la divulgación y reflexión sobre arte contemporáneo. «Desde Canarias nunca es nada fácil», reconoce, aunque reivindica el valor de generar comunidad desde la periferia.

¿Cómo nace el nombre de Alex Leto?

No tiene una historia profunda. Fue en la época de Tuenti, cuando todo el mundo se ponía nombres raros. Yo elegí Alex Leto por 30 Seconds to Mars, el grupo de Jared Leto, que me gustaba mucho en aquel momento. Me di a conocer con ese nombre y nunca lo cambié.

Se ha hecho un hueco en la cultura canaria. ¿De dónde nace la inquietud por el arte?

Desde 2015 o 2016, cuando estudiaba Historia del Arte. Estaba recibiendo mucha información de distintas épocas, corrientes y lenguajes y eso te hace desarrollar una mirada crítica. A mí siempre me ha gustado escribir, pero no encontraba un espacio donde poder reflexionar o mezclar conceptos, como la iconografía antigua con lo contemporáneo. Fue por eso que en 2016 creamos The Cultural Bukake, que empezó como una revista. Éramos tres personas con las mismas inquietudes y con el tiempo fue sumándose más gente. Con la pandemia, evolucionó hacia The Cultural Magazine en formato pódcast.

También desarrolló una vertiente expositiva bastante activa.

Sí, paralelamente creé un colectivo con el que organizábamos exposiciones. Aprovechábamos cada número de la revista para montar una. Yo estudiaba Historia del Arte y muchos de mis compañeros eran de Bellas Artes, así que generamos conexiones naturales. Colaboramos con espacios como tiendas o locales culturales y se creaba un ambiente muy interesante, con exposiciones y música.

¿Ha sido complicado desarrollar esa actividad desde Tenerife?

Mucho. Desde Canarias nada es fácil, ni siquiera pedir por internet, pero por eso creamos con más hambre. En el ámbito cultural, dar el salto fuera es difícil. Si no llega a ser por las redes sociales y, más tarde, por el pódcast, no habríamos podido. La revista funcionó en la Isla, pero el alcance real vino después.

¿Ha notado cambios en el ecosistema cultural de la Isla en estos años?

Sí. Hubo una época, hace unos años, en la que se generaba mucho movimiento, especialmente en eventos como Plenilunio. Había más propuestas artísticas, más exposiciones y más pop-ups, y no estaba tan enfocado al consumo. Se respiraba otro tipo de energía.

Alex Leto. / ED

Su trayectoria está muy ligada a las redes sociales y ha pasado por varias plataformas.

Totalmente. Empecé en Fotolog, MySpace, Tuenti y Tumblr, que fue muy importante porque me permitía crear. Ahí empecé a desarrollar una especie de curaduría visual, a seleccionar imágenes y discursos. De hecho, aún conservo mis cuentas como archivo personal.

¿Cuál es hoy su plataforma clave?

Instagram sigue siendo fundamental para la difusión visual, pero es una plataforma que maltrata mucho a los creadores, sobre todo a los pequeños. El algoritmo no ayuda. Yo, aunque no genere tanto contenido allí, paso mucho tiempo en TikTok. Es donde está ahora mismo gran parte del consumo.

Cuando crea contenido, ¿responde a una estrategia o es algo más intuitivo?

Es algo bastante intuitivo. Descubro un artista, investigo y hago un carrusel para darle visibilidad. También comparto mi día a día yendo a exposiciones y lo que voy viviendo. No es un videoblog como tal, pero sí una forma de documentar mi relación con el arte.

Volviendo al comisariado, ¿qué le impulsa a aceptar un proyecto?

Sobre todo que me interese el concepto. Y, por encima de todo, los artistas. Para mí son lo más importante; sin ellos no hay nada. Siempre he intentado darles visibilidad y crear espacios donde puedan mostrar su trabajo.

Alex Leto / ED

Ha estado vinculado a festivales y proyectos colectivos. ¿En qué punto está ahora?

Hace unos cuatro años empecé a trabajar en una galería y eso me permitió bajar el ritmo. Venía de muchos años muy intensos, de buscar espacios y financiación y eso acaba quemándote. Ahora estoy más centrado, pero ya tengo proyectos sobre la mesa para 2027 y quiero volver al comisariado con fuerza.

¿Y todo desde Tenerife?

Sí, siempre. Aunque ahora, gracias al pódcast y las redes, tenemos más conexión con la Península.