Temperaturas en descenso y calima ligera en remisión para la jornada de este domingo en Canarias

Canarias contará este domingo cielos despejados, salvo en el norte de las islas montañosas, donde estará nuboso, acompañados de calima en medianías y cumbres que irá remitiendo a partir del mediodía, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán un descenso en zonas de interior, especialmente en las islas de mayor relieve, donde podrá ser localmente será notable. En costas, predominarán los ligeros descensos.

Respecto al viento, soplará el alisio con predominio de la componente norte en la provincia oriental, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, sureste de Lanzarote y mitad sur de Fuerteventura, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, que podrán ser más probables en zonas de la isla de La Gomera y Gran Canaria.

Previsión para el resto del país

En el resto de España, nueve comunidades autónomas estarán sobre aviso por calor, lluvias o tormentas en la tarde de este domingo, cuando se esperan tormentas fuertes en Navarra y Aragón y temperaturas de hasta 40 grados en el área del Guadalquivir y el Ebro.

En concreto, tendrán aviso por temperaturas máximas de color naranja Andalucía, Aragón, Baleares y Cataluña, y será amarillo en Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Navarra y Comunidad Valenciana.

Además, la Aemet apunta avisos por lluvias en Aragón (naranja), Murcia y Navarra (amarillo) y por tormentas en Aragón (naranja), Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Navarra (amarillo).

Como fenómenos significativos, destaca los chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes --sin descartarlos localmente muy fuertes, con granizo y rachas de viento muy fuertes-- en Navarra y norte de Aragón y, con menor probabilidad, en zonas aledañas y regiones interiores del sureste, así como el registro de temperaturas significativamente elevadas en Baleares, Andalucía, la meseta sur y la mitad este peninsular.

En concreto, la agencia prevé un predominio de cielos poco nubosos o despejados en la Península --excepto en Galicia, el Cantábrico y los litorales de Alborán--, aunque matiza que la influencia de una masa de aire frío en altura hará aumentar la inestabilidad a partir de horas centrales, con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución en el este y norte que dejará chubascos y tormentas.

Se espera tiempo estable con cielos poco nubosos en los archipiélagos, salvo intervalos de nubes bajas en el norte de las islas Canarias, donde habrá calima ligera, así como en el sur y oeste peninsular.

Sigue el calor

En cuanto a los termómetros, las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico, el tercio oeste y en Canarias, con ascensos en Baleares y el nordeste y pocos cambios en el resto.

Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y cuadrante nordeste, así como en Baleares, y podrán llegar a los 40ºC en el Guadalquivir y el Ebro.

Por su parte, las mínimas descenderán en el oeste peninsular y en Canarias, con escasos cambios en el resto, y continuarán las noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en las islas, quedando localmente por encima de 25ºC en el litoral mediterráneo.

Unos jóvenes se refrescan en Las Teresitas. / Arturo Jiménez

Respecto al viento, soplará el alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado del noroeste en el golfo de Cádiz, del sur en Ampurdán y del este en Baleares.

También se espera viento flojo en general en el resto, aunque arreciando por la tarde, y el predominio de la componente oeste, salvo en la fachada oriental y el nordeste peninsular, donde lo harán las componentes sur y este, prevé la Aemet.