La renaturalización en la práctica: de paradas de guaguas vegetales a polígonos industriales más verdes

Más allá de crear nuevos parques o plantar más árboles, el proyecto de Renaturalización Urbana desarrollado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas junto a Gesplan, plantea que hacer sitio a la naturaleza en las ciudades pasa por repensar los espacios urbanos que ya existen. Como resultado, han elaborado una guía que reúne distintas soluciones para incorporar infraestructura verde allí donde hasta ahora apenas se había considerado, aprovechando elementos, superficies y lugares que forman parte del paisaje cotidiano de los municipios. Son propuestas que buscan demostrar que, incluso en entornos densamente construidos, como Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria, existen oportunidades para recuperar la presencia de la naturaleza y hacer que el espacio urbano sea más verde y funcional.

A partir de esta premisa, el manual recoge diferentes alternativas adaptadas a las características y necesidades de los municipios canarios, con actuaciones que pueden ir desde pequeñas intervenciones hasta soluciones capaces de responder, al mismo tiempo, a retos como el calor, la gestión del agua o la pérdida de biodiversidad.

Marquesinas verdes

Elementos como las marquesinas de las guaguas pueden convertirse en pequeños puntos de infraestructura verde. La propuesta pasa por incorporar cubiertas vegetales en las paradas, de manera que estos espacios, además de cumplir su función habitual, proporcionen sombra y hagan más agradables las esperas. Además, sus beneficios van más allá del bienestar de los pasajeros: estas cubiertas pueden absorber y retener agua de lluvia, absorber CO₂ y favorecer las poblaciones de polinizadores. La solución también puede trasladarse a los aparcamientos, cuyas cubiertas pueden incorporar mobiliario urbano y árboles si las condiciones estructurales lo permiten.

Parque inundables

Los parques inundables están concebidos precisamente para gestionar de forma sostenible el exceso de agua que llega a las ciudades durante episodios de lluvias intensas. La particularidad es que no se trata de infraestructuras destinadas únicamente a contener agua, ya que cuando no están cumpliendo esa función pueden utilizarse como espacios recreativos. Al mismo tiempo, contribuyen a la conservación ambiental.

La guía pone como ejemplo el proyecto de parque inundable de San Cristóbal de La Laguna, una muestra de cómo un mismo espacio puede responder a las necesidades de la ciudad tanto en el día a día como ante episodios de lluvias intensas.

Naturaleza en los polígonos industriales

Un solar vacío también puede convertirse en una oportunidad para recuperar naturaleza dentro de la ciudad. La guía plantea renaturalizar estos espacios para que funcionen como pequeñas "teselas verdes", capaces de conectar parques y otras zonas de vegetación y facilitar el desplazamiento de especies.

La propuesta puede aplicarse también a los polígonos industriales, espacios donde la naturaleza ha quedado muchas veces relegada a la mínima expresión. Introducir vegetación en estos entornos permitiría sumar nuevos puntos de infraestructura verde allí donde tradicionalmente ha tenido poco protagonismo.

Pavimentos que dejen respirar al suelo

Frente a las superficies completamente selladas, la guía contempla el uso de pavimentos permeables y porosos, que permiten que el agua de lluvia penetre en el terreno. La idea es recuperar, aunque sea parcialmente, la capacidad natural del suelo para absorber el agua y evitar que toda ella termine circulando por la superficie durante un episodio de precipitaciones intensas. De esta forma, el propio pavimento puede convertirse en una pieza más de la infraestructura verde urbana, en lugar de actuar como una barrera frente al agua.