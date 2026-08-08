León Durán (compositor): “Un concurso de orquestación es un mirlo blanco, no se suele ver”

Con apenas 24 años, el compositor gallego León Durán se ha alzado con el primer premio del Concurso de Orquestación Fundación Disa–Jocan, una iniciativa inédita a nivel estatal dirigida a jóvenes músicos. Su propuesta, basada en la adaptación sinfónica de Vals canariote y Campanas de Las Palmas, dos piezas para piano de Camille Saint-Saëns escritas durante sus estancias en Canarias, se estrenará en septiembre en la gira de la Joven Orquesta de Canarias (Jocan) por las Islas, Barcelona y Madrid. El galardón, dotado con 5.000 euros, reconoce una trayectoria ascendente en la que Durán ya acumula varios premios de composición. El jurado de esta primera edición del certamen estuvo integrado por Antoni Ros Marbà, Antoni Parera, Víctor Pablo Pérez y Korstiaan Kegel y su elección confirma ahora la proyección de un compositor que, pese a su juventud, ya ha visto interpretada su música por numerosas formaciones nacionales e internacionales. Su trabajo con la Jocan muestra ahora el objetivo del concurso: tender puentes entre la formación académica y la práctica profesional, al tiempo que revitaliza el patrimonio musical vinculado a Canarias. "Fue como volver al conservatorio", resume el músico sobre el proceso creativo de un certamen que, según subraya, "no se suele ver en España".

En primer lugar, enhorabuena por este reconocimiento. ¿Cómo llega un compositor gallego a un concurso organizado en Canarias?

Es un concurso que ha tenido bastante repercusión. Se difundió por varios medios especializados y el hecho de que lo organice la Joven Orquesta de Canarias, que es una orquesta autonómica con cierto prestigio, y que esté patrocinado por la Fundación Disa es muy relevante. Era una oportunidad especialmente atractiva para jóvenes compositores, y convenía aprovecharla. Además, no se trata de un concurso de composición al uso, sino de orquestación. Y eso es bastante raro.

¿En qué radica esa diferencia?

Normalmente, en los concursos de composición se propone un tema o unas condiciones, como la duración o la plantilla instrumental, y los participantes presentan obras originales. Aquí no. Aquí se trataba de coger una obra para piano y transformarla en una obra para orquesta. Es un ejercicio muy típico de los conservatorios, pero no de los concursos. Por eso creo que este concurso es un mirlo blanco.

¿Cómo afrontó ese proceso de transformación?

Siempre pongo el mismo símil: es como traducir un libro de un idioma a otro. En esa traducción siempre se pierde algo de la esencia. El gran reto era mantener el espíritu de la obra, y que el efecto y la sonoridad fueran lo más parecidos posible entre el piano y la orquesta.

¿Y cuáles fueron las mayores dificultades?

Depende de la obra. En el caso de Campanas de Las Palmas, el trabajo fue especialmente complejo. Tenía efectos que funcionan muy bien en el piano, pero trasladarlos a la orquesta fue difícil. Ahí es donde tienes que conocer muy bien el lenguaje orquestal.

¿Cuánto tiempo de trabajo hay detrás de una partitura como esta?

Mucho. No solo es sentarse a orquestar y repartir las líneas entre los instrumentos, sino que también hay mucho trabajo adyacente, como maquetar la partitura, editarla o extraer las partes instrumentales. Son horas y horas de trabajo que no se ven, pero que llevan una buena parte del proceso.

"Orquestar es como traducir un libro de un idioma a otro; el reto es mantener el espíritu de la obra"

Sus arreglos se estrenarán ahora en una gira de la Jocan. ¿Cómo vive ese momento en el que la obra deja el papel y pasa a sonar?

Es la peor parte [ríe]. Es un momento muy delicado. Cuando llegas al primer ensayo y el director baja la batuta, ahí no hay trampa ni cartón: es la realidad. Si algo no funciona, tienes un problema. Yo me pongo muy nervioso en ese momento.

En este caso, ¿estará presente en los ensayos o conciertos?

Depende del maestro Víctor pablo Pérez y de la organización. En una orquestación quizá no es imprescindible estar, pero intentaré acudir a algún concierto. Eso sí, si acudo al primer ensayo, iré con mucho respeto… O casi prefiero no ir.

León Durán. / ED

¿Qué opinión tiene de la Joven Orquesta de Canarias?

Muy buena. Las orquestas jóvenes son proyectos que hay que apoyar porque las ventajas son innumerables, ya que dan experiencia, permiten tocar repertorio y hacer giras. Además, la Jocan tiene un nivel muy alto. Para mí es un placer que mi orquestación la interprete una formación así.

El proyecto también tiene un componente de recuperación patrimonial, al llevar al formato sinfónico estas piezas 'canarias' de Saint-Saëns.

Claro, y eso es muy interesante. No solo es un ejercicio académico, también es una forma de dar nueva vida a obras que tienen un vínculo con Canarias. Eso le da un sentido añadido al trabajo.

"Hay que apoyar a las orquestas jóvenes y la Jocan tiene un nivel muy alto"

Más allá de este premio, su trayectoria ya incluye varios reconocimientos. ¿Cómo encara el futuro?

Con mucha prudencia. Es muy difícil dedicarse exclusivamente a la composición. Normalmente, los compositores tenemos otros trabajos, muchas veces como profesores. Y, además, es una profesión en la que nunca se deja de aprender.

Por lo tanto, ¿se plantea seguir formándose?

Siempre. Aunque tengas un título, la composición no se termina de aprender nunca. Es como el periodismo o cualquier oficio con profundidad en el que siempre puedes mejorar.

¿Cuál será entonces su objetivo a medio plazo?

Creo que es muy sencillo, quiero poder seguir haciendo música; estar en mi mesa, con mi piano y escribiendo. Todo lo demás es secundario.

Y, de paso, viajar a Canarias para escuchar sus piezas orquestadas.

Claro [ríe]. Si además de componer puedes viajar y volver a una tierra como esta, mejor que mejor. Solo estuve en Tenerife cuando era más joven, y tengo muchas ganas de volver. Es un sitio precioso.