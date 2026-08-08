José Miguel Barragán (CC): "Hemos tenido un exceso de confianza en las relaciones Canarias-Estado"

Si tuviera que poner una nota del 0 al 10 al curso político que termina, ¿cuál sería y qué le ha faltado para llegar al sobresaliente?

Un 8. ¿Por qué? Hemos hecho cosas para avanzar. Tenemos que seguir trabajando en muchas cosas más, como en dependencia, vivienda... pero se ha avanzado. Y si hablamos de sobresaliente, la realidad es que creo que ningún gobierno es capaz de alcanzarlo.

¿Cuál considera que ha sido el principal logro de su grupo parlamentario durante este periodo?

Han sido logros en conjunto. Al final hemos trabajado tres grupos políticos desde la estabilidad. Hemos sacado adelante tres presupuestos, la Ley de Alquiler Vacacional, la Ley de Volcanes... Bueno, es cierto que esta última fue de iniciativa popular, pero trabajamos para que su legislación se agilizara. También hemos mejorado los datos de dependencia y le hemos dado un impulso a Sanidad.

¿Qué iniciativa, debate o propuesta se les ha quedado pendiente y les habría gustado sacar adelante antes del cierre del curso?

Dentro de lo que son los objetivos para este curso político, creo que la Ley de Transición Ecológica: lo que se refiere a energías alternativas, la reforma de la Ley del Suelo… No nos dio tiempo para más, pero estamos convencidos de que saldrá adelante.

¿Cuál ha sido el mayor error del Gobierno de Canarias durante este año político?

Diría el exceso de confianza en las relaciones Canarias-Estado. Seguiremos trabajando y colaborando para que la agenda canaria se cumpla, pero creo que hemos tenido un exceso de confianza.

¿Ha habido algún momento del curso político en el que haya pensado: "Tierra, trágame"?

Alguna contesta de algún compañero diputado, pero no le voy a decir quién.

¿Con qué diputado de otro grupo parlamentario se iría a tomar un café o una cerveza para intentar alcanzar un acuerdo?

Prácticamente con todos. Estamos abiertos a negociar. Bueno, menos con Vox. No por nada, sino porque siempre que abrimos el debate en alguna cuestión hay rechazo. De resto, me sentaría a negociar con una cerveza o un café con todos.

¿Qué compañero o compañera de otro partido le ha sorprendido positivamente durante este curso?

Una diputada joven, Alicia Pérez (PSOE). Es científica y doctora. Creo que por su iniciativa, su juventud y por su forma de expresarse.

¿Qué título de película le pondría al curso político?

'La vuelta al mundo en 80 días'. Este curso político hemos tenido muchísimos desafíos y retos, pero creo que hemos sabido darle una vuelta y adelantarnos para seguir avanzando a pesar de ellos.

¿Qué tema cree que preocupa mucho a la ciudadanía canaria, pero todavía no ocupa espacio en la agenda parlamentaria?

Es difícil, porque creo que no haya muchos temas que se nos hayan escapado. Hemos sido un Parlamento activo y abierto en ese sentido. Hablamos de 225 presencias y comparecencias en comisión en las que se ha escuchado directamente. Quizás podría quedar algún grupo sectorial, pero difícilmente algún colectivo sensible.

¿Qué hábito, objeto o manía resulta imprescindible para sobrevivir a las largas sesiones parlamentarias?

Salir del hemiciclo: coger aire en el pasillo, beber agua, un café…

Complete la frase: "El próximo curso político será un éxito si Canarias consigue..."

Más viviendas en construcción que la legislatura pasada.

Pros y contras de tener que controlar desde el Parlamento a su partido, que forma parte del Gobierno

La parte positiva es que nos permite coordinarnos con coherencia. Y si hay una "contra", por decir algo, la verdad es que pienso que eso nos permite hacer debate. Entre nosotros siempre lo hay para mejorar.